Yaratıcılık için bir kağıt, bir kalem yeter

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Çocuğunuzun yaratıcı olmasını, iç dünyasını dışarı yansıtabilmesini istiyorsunuz ve bunun için yapamayacağınız şey yok. Aslında tek ihtiyacınızın bir kağıt ve bir kalem olduğunu bilmek sizi rahatlatır mı?

Yazı: Halime Sürek Kahveci



Yaratıcılık denince birçoğumuzun aklına güzel sanatlar, müzik, resim, heykel gibi dallar geliyor ya da “Çocuğunuzun yaratıcılığı için neler yapabilirsiniz?” sorusuna cevap olarak onu bale ya da resim kurslarına göndermeyi düşünüyoruz. Oysa yaratıcılık, hayatın her alanında kendisini gösterebilen ve zeka ile de bağlantılı bir beceri ve diğer tüm beceriler gibi temeli çocukluk döneminde, özellikle de okul öncesi çağda atılıyor. Tüm anne-babalar çocuklarını geleceğe, problem çözme yeteneği gelişmiş, mutlu ve başarılı bireyler olarak hazırlamak istiyor. Bunu gerçekleştirmenin altın anahtarlarından biri de yaratıcılık. Peki yaratıcılık nedir, nasıl gelişir? Ebeveynler ve okul öncesi kurumların üzerine düşen görevler nelerdir? Tüm bu soruları ve daha fazlasını cebine koyan, cevaplarını da ‘Okul Öncesi Eğitimde Yaratıcılık ve Geliştirilmesi’ adlı kitabında toplayan Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Uzman Psikolog Z. Deniz Aktan ile konuştuk.



Deneyim yaratıcılığı artırıyor

Aktan öncelikle şu noktanın altını çiziyor:

“Yaratıcılığı tanımlamamız gerektiğinde, aslında ucu bucağı olmayan bir kavramla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü tanımı çağlara göre değişiyor. Ancak son 20 yıldır yapılan çalışmalar yaratıcılığın birebir zeka ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Ancak her zeki insana ‘yaratıcı’ diyemeyeceğimiz gibi ‘her yaratıcı insan da zekidir’ diyemiyoruz.” Yapılan zeka testlerinde performansı çok yüksek olmayan kimi çocuklar müzik alanında ‘dahi’ düzeyinde olabiliyor ya da spor dallarında çok önemli başarılara imza atabiliyor. Aktan bu durumu çoklu zeka kavramı ve yaratıcılık arasındaki ilişkiyi anlatmak için kullanıyor. Tam da bu noktada yaratıcılığın günümüze uyan en geçerli tanımını “Geçmiş tecrübelerimizle şimdi arasında köprü kurmayı sağlayan düşünceler bütünü” olarak yapan Aktan, konuyu şöyle ayrıntılandırıyor: “Yaşadığımız dönemde karşılaştığımız problemleri ve durumları çözerken geçmiş tecrübelerimize bakıyoruz. O nedenle ne kadar çok deneyimle karşılaştıysak yaratıcılığımız da o denli ortaya çıkıyor. Tam da burada yaratıcılığın problem çözme ile olan yakın ilişkisi ortaya çıkıyor ki bizim bu beceriyi geliştirmek için yaptığımız faaliyetlerin ana başlıklarından biri de problem çözümü.” Üstelik çocuklukta edinilen problem çözme becerisi yetişkinlikte hayat kurtarıcı oluyor. Aktan, öncelikle yapılması gerekeni ‘çoklu zeka alanının tespiti’ olarak ortaya koyuyor. Çocuğun sözel, matematiksel/ mantıksal, görsel, içsel, sosyal, doğaya dönük, müzik ve bedensel/kinestetik zeka türlerinden hangisine yatkın olduğunun gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Aktan, “Bu alanları belirleyince, gelişmesi gereken alanları buna göre destekleyebiliriz. Müzik zekası yüksek olan bir çocuğa, sayıları ya da İngilizce’yi şarkılar eşliğinde öğretebilirsiniz. Buradan yola çıkarak yaratıcılık becerilerini de geliştirebilirsiniz” diyor.



Yaşadığımız dönemde karşılaştığımız problemleri ve durumları çözerken geçmiş tecrübelerimize bakıyoruz. O nedenle ne kadar çok deneyimle karşılaştıysak yaratıcılığımız da o denli ortaya çıkıyor.



