Yarı yıl tatili yaklaşıyor, karneler alınacak 15 günlük tatil başlayacak. Peki aileler bu süreci nasıl yönetmeli?

Çocuğunuzun yarı yıl karnesini nasıl değerlendirmeli, tatilini nasıl programlamalı, onu ne gibi aktiviteler yapmaya yöneltmeli, nasıl bir hediye almalısınız? Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile Danışmanlı Merkezi’nden Çocuk Gelişimi - Eğitimi Uzmanı ve Psikolojik Danışman Rehber Ayşim İncesulu, “Çocuğunuza değerli olduğunu hissettirin. Sevginizin ön koşulsuz olduğunu belli edin” diyor ve yarı yıl tatiliyle ilgili önerilerini paylaşıyor.

Karnesi pek de parlak değil mi?

“Çocuğunuz eğer ilkokul ya da ortaokulda ise artık bir yetişkin gibi kendini değerlendirecek olgunluktadır. Zaten üzgündür ve aile fertlerinden gelebilecek tepkiler nedeniyle gergindir. Kızarak ve eleştirerek tepki vermek en kolayıdır. Ama bunlar mahcubiyet, kırgınlık ve motivasyon düşüklüğü yaratmaktan başka işe yaramaz.

Kızmak yerine karneyi çocuğunuzla birlikte inceleyin. Bundan sonra nelere dikkat etmesi ve ne gibi destekler alması gerektiğiyle ilgili fikrini sorun, aksayan dersleriyle ilgili programını birlikte yapın. Bu şekilde yaklaşırsanız çocuğunuz sizi dinler.

En mühimi de çocuğunuza değerli olduğunu hissettirin. Sevginizin ön koşulsuz olduğunu belli edin. Çocuklar sevgiyle ama sınırlarını ve sorumluluklarını bilerek büyümelidir. Ancak bu şekilde hayata hazırlanmanın temel taşları doğru yerleşir.”

Tatili nasıl planlamalısınız?



“Okulun temposuna alışmış bir çocuğu evde oyalayabilmek için biraz çaba harcamak ve programlı olmak gerekir. Ama “işin doğrusu budur” diye bir genelleme de doğru değildir.

Tatil planının hep birlikte yapılması en sağlıklı olanıdır. Öncelikle çocuğunuza 1-2 gün uyku ve ev keyfi yapma fırsatı vermelisiniz. Günde 1 saati geçmemek kaydıyla tablet veya bilgisayarda oynayarak, televizyon izleyerek vakit geçirebilir. Dilediğince oynamasını da teşvik etmelisiniz.

Derslerini pekiştirmek için bir çalışma planı oluşturmak, her gün yapılacak bir etkinlik bularak faal bir tempo yakalamak, sinema ve tiyatroya gitmek, sanat ve spor kurslarına katılmak, aile büyüklerini ziyaret etmek üzere şehirler arası bir yolculuk programlamak, odasındaki oyuncakları ve oyun malzemelerini düzenlemek gibi pek çok seçenek üretmek mümkün.”

Çalışan bir anneyseniz...

“Çalışan bir anneyseniz iş planınızı gözden geçirip birkaç gün izin alabilirsiniz. Bu mümkün değilse bazı günler işinizden biraz erken çıkıp çocuğunuzla başbaşa program yapabilirsiniz. Arkadaş davetleri, uygun gezi programları ve aktiviteler, yağmur ve kar yağsa bile açık havada yürüyüş gibi programları aile fertlerinin veya evdeki yardımcınızın desteğiyle organize edebilirsiniz.”

Çalışmayan bir anneyseniz...

“Çalışmayan bir anneyseniz çocuğunuzla birlikte daha kapsamlı aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz. Ama ille de her güne bir program yapmak zorunda değilsiniz. Evde başbaşa çeşitli materyallerle oynamak, mutfakta kurabiye yapmak, arkadaşlarını davet ederek birlikte projeler üretmelerine olanak sağlamak bile keyifli olacaktır.”

Nasıl bir hediye almalısınız?



“Soru aslında ‘Niye hediye alalım?’ olmalı. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi diye mi? En güzel hediye ona sarılarak birlikte karnesini incelemek, değerlendirmelerini sormak, jest ve mimiklerle onunla gurur duyduğunuzu belli etmek olacaktır. Tatili birlikte programlamak da bir diğer etkili ödüldür. Çocuğunuzun çok istediği oyun, oyuncak, materyal gibi bir karne hediyesinin ‘tüm yıl boyunca gösterdiği çaba’ için eğitim-öğretim yılının sonunda alınması daha doğrudur.”