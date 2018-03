Okul başladı ama bir şeyler ters gidiyor; okumayı öğrenirken zorluk çekiyor, yazarken harfleri atlıyor ya da yerlerini karıştırıyor, rakamları ters yazıyor. Bu tabloyu doğru yorumlamak için kısaca disleksi olarak anılan öğrenme güçlüğünü daha yakından tanıyalım.

Yazı: Elif Girgin



Einstein, Mozart, Leonardo da Vinci… Hepsi birer deha. Peki, disleksi olduklarını biliyor muydunuz? Öğrenmeyi etkileyen ancak zeka ile ilgisi olmayan bu sorun farklı akademik dönemlerde ortaya çıkabiliyor ve doğru yönetilmezse çocukta özgüven eksikliğinden okuldan uzaklaşmaya kadar varabilen sorunlara neden olabiliyor… Dileksinin nasıl fark edilebileceğini, tedavide ne gibi yaklaşımlar izlendiğini ve çocuğun psikolojisine etkilerini Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Çocuk Ergen Psikiyarti Uzmanı Dr. Algun Tüfekçi ve Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile Danışmanlığı Merkezi Uzman Gelişim Psikoloğu Hazal Çelik ile konuştuk.



Dil ve konuşma gelişimine dikkat

Disleksi aslında ‘özel öğrenme bozukluğu’ durumunun alt başlıklarından biri ve okuma bozukluğu anlamına geliyor. Çocuk ve Ergen Psikiyarti Uzmanı Dr. Algun Tüfekçi, “Özel öğrenme bozukluğunun en çok görülen şekli olan disleksi, gerçek anlamından çıkıp genel olarak ‘öğrenme bozukluğu’ anlamında kullanılır olmuş. ‘Lexia’ okuma, ‘kalkuli’ hesaplama demektir. Bu kelimelerin başına gelen ‘dis’ ön eki ise kelimeye bu yeteneğin bozulduğu anlamını katar. Disleksi okuma bozukluğu; diskalkuli, matematik bozukluğu; disgraphia ise yazma bozukluğudur”diyor. Dil ve konuşma gelişimindeki zorlukların bir çocuğun öğrenme bozukluğuna sahip olabileceğinin erken belirtileri olabileceğini söyleyen Tüfekçi; yönergeleri takip etme, bilmediği kelimeleri söyleme, dil kalıplarını doğru kullanma ve kelime hatırlamada güçlük çekme gibi alanlarda yaşanan kalıcı sorunların disleksiyi işaret edebildiğini belirtiyor.



Nörogelişimsel bir bozukluk

Öğrenme bozukluğunun belirtileri genellikle, çocuk anaokuluna veya ilkokula başladığında okuma, yazma ve matematik öğrenmede temel alanlardan bir veya daha fazlası ile ilgili zorluklarla karşılaştığında görünür hale geliyor. Öğrenme bozukluğunun nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu ve kökeninin biyolojik olduğunu ifade eden Psikiyarti Uzmanı Dr. Algun Tüfekçi; genetik, epigenetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucunda beyindeki sözlü ya da sözsüz bilgiyi etkin ve doğru algılama ya da işleme kabiliyetinin etkilendiğini belirtiyor.



Zeka ile ilgisi yok

Özel öğrenme bozukluğunda belirlenmiş çevresel faktörlerin; doğum öncesi yetersiz beslenme, ilaç kullanma gibi nedenlerin yanı sıra doğum sırasında oluşan zorluklar ve doğumdan sonra oksijensiz kalma gibi nedenler olabileceğini söyleyen Psikiyarti Uzmanı Tüfekçi; öğrenme bozukluğunun ailesel kümelenme gösterdiğini; birinci derece akrabasında okuma veya matematik bozukluğu olan bir çocuğun bunlardan birini geliştirmede yüksek risk altında bulunduğunu söylüyor ve öğrenme bozukluğunun zeka eksikliğinden kaynaklanmadığının altını çiziyor.



Akademik eğitimde zorluk

Öğrenme bozukluğunun olmazsa olmaz şartı; örgün eğitim yıllarının başlamasıyla birlikte akademik becerilerin temel taşlarını öğrenmede güçlük yaşanması ve yaşanan bu güçlüğün ısrarlı bir biçimde devam etmesi. Temel akademik beceriler, tek kelimeleri doğru ve akıcı okuma, okuduğunu anlama, yazılı anlatım ve yazım kuralları, sayı bilgisi ve hesaplama ile matematiksel akıl yürütmeyi içeriyor. Bu becerilerle ilgili zorluklar; tarih, bilim ve sosyal bilgiler gibi diğer akademik konuları öğrenmede de sorunlara neden olabiliyor. Ancak bu sorunlar, altta yatan akademik becerileri öğrenmenin zorluklarına atfedilebiliyor.



En sık 'disleksi' görülüyor

Tüm öğrenme bozukluğu olgularının yaklaşık yüzde 75-80’ini okuma bozukluğunun oluşturduğunu ve toplumda yüzde 5-17 civarında görüldüğünü belirten Çocuk Ergen Psikiyarti Uzmanı Dr. Algun Tüfekçi, okuma bozukluğunun sıklığının dillere göre farklılık gösterdiğini, cinsiyet farkının çok az olduğunu ancak erkeklerde biraz daha çok görüldüğünü ifade ediyor. Tüfekçi, “Öğrenme bozukluğu basit bir eğitim eksikliği ya da yetersiz öğretim sonucu değildir. Akademik becerilerin normal öğrenilmesini bozar. Belirli öğrenme bozukluğu olan bazı çocuklar için, bir sınıftaki bir dersi izlerken yeni bir konsept öğrenmek kolay olabilir ancak evde yeni bilgiler üretmek ve bunları uygulamaya koymak sinir bozucu zorluklara neden olabilir” diyor.



Tanıda karmaşa olabilir

Görme ve işitme ile ilgili duyusal sorunlar, tedavi edilmemiş kaygı bozuklukları ve DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) de öğrenme bozukluğu gibi görünebiliyor. Tüfekçi, tedavi edilmemiş özel öğrenme bozukluğunun bir çocuk için çok yıldırıcı ve hayal kırıklığı yaratıcı olabildiğini, bu durumun çocukta anksiyete, depresyon, karşı gelme bozukluğu, DEHB ya da davranış problemlerine benzer bir ruh haline sebep olabileceğini ve durumun yanlışlıkla bunlarla karıştırılabileceğini söylüyor.



Nöropsikolojik değerlendirme

Tanı koymaya yardımcı olan okuma, yazma, matematik ve imla becerisi, akıl yürütme, öğrenme ve hafıza, görsel ve işitsel işleme, dinlediğini anlama, sözlü ifade ve yönetsel becerilerin geniş bir profilini çıkaran nöropsikolojik değerlendirme türleri olduğunu belirten Tüfekçi, öğrenme bozukluğu için kesin bir tedavi yöntemi olmamasına karşın, bir çocuk için okuma, yazma ve matematik becerilerini geliştirmenin birçok yolu olduğunu söylüyor.







Güçlü yanlarını destekleyin

Tedavi genellikle becerileri güçlendirmeyi ve çocuğun güçlü yanlarından yararlanmak için uyarlanmış bir öğrenme stratejisi geliştirmeyi içeriyor. Tüfekçi, tekrarlama ve anımsatıcı cihazların, bir matematik formülünü ezberlemeyi kolaylaştırabileceğini ve bir kelime problemini göstermek için bir resim çizmenin çocuğa sorulan şeyi görselleştirmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.



Tüm duyularla tedavi

Öğrenme bozukluğu için yapılan işlem sıklıkla çok modlu öğretimi içeriyor. Bir çocuğun sadece gözleri ve kulakları ile bir konuyu kavrayamaması durumunda; dokunma, tat alma hatta koklamak gibi diğer duyular da öğrenme sürecine dahil ediliyor. Benzer şekilde, bir problemi başka bir formata dönüştürmeyi (Geleneksel bir matematik sorununun bir kelime problemine dönüştürülmesi gibi) öğrenmek de bu süreçte yardımcı olabiliyor. Bir öğrenme uzmanı, çocuğun okuldan yararlanabileceği hizmetleri belirlemeye yardımcı olabiliyor. Öğrenme bozukluğuna eşlik eden duygusal ve davranışsal sorunların tedavisinde ise psikoterapi ve bilişsel davranış terapisinin etkisi büyük.



Ya tedavi edilmezse?

Öğrenme bozukluğu eğer tedavi edilmezse kişinin hayatı boyunca daha düşük akademik başarı, düşük benlik saygısı, okulu bırakma oranlarında artma, psikolojik sıkıntıların artması ve genel zihinsel sağlık durumunda zayıflamaya neden oluyor. Tüm bunların yanı sıra işsizlik oranlarında artış veya yetersiz istihdam gibi olası sorunlara da yol açabiliyor.



Çocuğu nasıl etkiliyor?

Bir çocuğun resmi olarak disleksik tanısı alması için iki yıl kadar okumayı öğrenmeyi başaramaması gerektiğini ifade eden Uzman Gelişim Psikoloğu Hazal Çelik, erken tanıda kullanılabilecek en iyi yöntemin çocuğa erken okuma öğretmeye çalışmak olduğunu söylüyor. Çelik, “Bu yöntemin yerine başka yöntemler koymaya çalışsak da çocuğun disleksi ile ilgili herhangi bir sorunu olup olmaması yalnızca okumayı öğrenmeye çalışması ile fark edilebilir. Tabii ki bu yöntem çoğunlukla ‘bekle ve başarısız ol’ olarak görülebilir fakat en uygun maliyetli ve etkili yöntemin bu olduğu söylenebilir” diyor. Bir çocuğun okulun en önemli ilk yıllarında, temel becerilerden birine sahip olmamasının çok yıkıcı bir deneyim olduğunu ifade eden Çelik, daha sonraki okul yıllarında kötü okumanın kısır döngüleri zayıf motivasyona, metin temelli okul çalışmalarından kaçınmaya, duygusal travmaya ve uyumsuz davranış gibi uygun olmayan stratejilerin benimsenmesine yol açan bir tehlikeye sebep olabileceğini vurguluyor.



Sinyaller her dönemde farklı

Çocukların farklı gelişimsel dönemlerde (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise) farklı farklı davranışlarla disleksi olduklarını yansıtabilecekleri ifade eden Çelik bu durumları şöyle açıklıyor: “Anaokulu dönemindeki disleksik çocuklar genelde; kronolojik yaşının daha altında bir konuşmaya sahiptirler (bebeksi konuşma). Nesnelerin isimlerini karıştırabilirler (kaşığı ver dediğinizde çatalı uzatmak gibi), kafiyeli kelimeler üretmekte zorlanabilirler ve çoklu yönergelerden sadece bir tanesini gerçekleştirebilirler (ayakkabısını giyip ceketini almasını söylediğinizde sadece ayakkabısını giymesi gibi…) İlkokul dönemindeki çocuklar; harflerden kelime üretmekte zorlanabilirler. Kitaplar kafalarını karıştırır ya da kitaplardan kolayca sıkılırlar, okudukları şeyin detaylarını hatırlamakta zorlanabilirler, harflerin sırasını karıştırabilirler (sahil yazmak yerine salih yazmak gibi). Ortaokul dönemindeki çocuklar; çok yavaş okur ve ödevlerine çok uzun zaman ayırırlar. Konuşurken kelimeleri bulmakta zorlanıp çok fazla ‘aaa, eee’ gibi tekrarlı sesleri kelimelerin yerine kullanabilirler. Yazılı ödevlerde ve uyum sağlamakta çok zorlanabilirler. Lise dönemindeki gençler şakaları anlamayabilirler. Fikirlerini ifade etme konusunda zorlanabilir, sağ-sol gibi yönleri karıştırabilir, yabancı bir dil öğrenirken çok zorlanabilirler.”



Ekstra çaba çok değerli

Disleksinin okumayı zorlaştıran, ömür boyu sürecek, beyin temelli bir sorun olduğunu, yaşamları boyunca bireyleri etkilediğini bununla birlikte, etkisinin çeşitli aşamalarda değiştiğini belirten Uzman Gelişim Psikoloğu Hazal Çelik, bu kişilerin okumada, yazmada, okulda ve kariyerlerinde başarılı olmak için ayrı bir çaba sarf etmeleri gerektiğini söylüyor. Çelik, “Erken müdahalenin gerekli olduğu konusunda psikiyatristler ve psikologlar fikir birliğindeler ancak yeni yapılan araştırmalar sayesinde öğrenmenin yetişkinliği de kapsayarak geliştiğini gösteren bir anlayış var. Beyin şekillendirilebilir ve ileri yaşlarda bile değişmeye devam edebilir. Önemli olan öğrenme yollarının ve şekillerinin erkenden fark edilmesi ve hayat boyu sürecek öğrenme sürecinin bu yollara adapte edilmesi” diyor.



Her birey farklı öğreniyor

“Gerçek şu ki hepimiz farklı öğreniyoruz. Disleksisi olan çocukların beyni biraz daha farklı çalışır. Aslında bu bir güçtür! Bu çocuklar soyut kavramları, sembolleri ve yazılı materyalleri çok iyi anlayamasalar da problemleri yeni perspektiflerle çözebilirler. Problemleri çözer ve önce bir fikir, süreç veya projenin bütünlüğünü görerek yeni perspektifler geliştirirler, bireysel parçaları ve genel görünümle olan ilişkisini belirlerler. Bütün parçaları ve amaçlarını ‘bütün resim’ ile bağlantılı olarak gördüklerinde, herhangi bir şeyi genişletebilir, ekleyebilir veya düzeltebilirler. Bu, bir işletme yürütmek, inşaatta çalışmak, yeni buluşlar keşfetmek, yeni ve geliştirilmiş ürünler pazarlamak, zaman yönetimi çözümleri geliştirmek, eğlence alanlarında çalışmak, sanatsal ve mimari kavramlar ve hareketler üretmek, bilimsel ve tıbbi atılımlar yaratmak ve kendini geliştirme programlarının geliştirilmesi şeklinde olabilir. Tek sorun, ülke çapında birçok sınıfta öğretim, işitsel/sözlü öğrenciler için uyarlanmıştır. Öğrenimin çoğunda metin yolu kullanılır. Bu, çocukların öğrenme profili için iyi bir eşleşme olmayabilir. Bu sebeple yapılacak en önemli şey çocukların öğrenme profillerinin çıkarılıp bunların okul ortamına adapte edilmesidir”diyen Çelik, disleksili çocukların özellikle okul ortamında çok fazla sıkılıp, bunalabileceğini bu nedenle ev ortamında da akademik beklentilerin minimum düzeyde tutulmasının bu çocukların desteklenmesi adına iyi bir adım olacağını söylüyor.



Disleksi okul fobisine yol açar mı?

Disleksisi olan çocukların öğrenme süreçleri okul tarafından onlara uygun olmayan şekillerde yönlendirilirse disleksilik okul fobisine yol açabiliyor. Okul fobisi çocukların davranışlarını, okul hakkındaki duygularını ve tutumlarını etkiliyor. Okul fobisi olan çocuklar genellikle okula karşı olumsuz duygular ve davranışlar gösteriyor ve okula gitmekten kaçınıyor. Bu çocukların ebeveynlerinin okula gitmeme yönündeki desteğini kazanmak için her sabah farklı teknikler kullanma eğiliminde olduğunu ifade eden Çelik, “Böyle çocuklar, okula devam ederlerse, korkutucu bir şeylerin olacağını düşünürler. Okul fobisi olan çocuklar için problemin kaynağını bulmak önemlidir. Bazı çocuklar akademik olarak talepkar öğrenme ortamlarında çok fazla kaygılanabilirler. Öğrenme ortamı çok fazla metin yollu ise sıkıntı yaşayabilirler. Bazı çocuklar okul ortamında zorbalığa uğruyor olabilirler. Eğer çocuğunuzun okul fobisi olduğunu düşünüyorsanız; önce problemin asıl kaynağını bulmaya çalışın” diyor ve ekliyor: “Problemin kaynağı bulunduktan sonra ailelerin izleyebileceği yollar ise okulda öğrenme ortamının iyileştirilmesi, çocuğa sosyal olarak destek olunması ya da bir uzmandan terapötik ya da eğitimsel destek alınmasıdır.”



Çocuğunuz disleksi ise…

1. Çocuğunuzun okuduğunu anlama yollarını keşfedin.

2. Günlük aktivitelerdeki seslere harfleri bağlamasına yardımcı olacak yollar bulun.

3. Onun için ücretsiz sesli kitapları nerede bulacağınızı araştırın.

4. İlkokul ve ortaokul döneminde kendi kendini savunmak için neler söyleyebileceğini beraber araştırın.

5. Onun güçlü yönlerini keşfedin.