Zor Çocukları Anlamak kitabı Türkçe'de

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500 binden fazla satan Zor Çocukları Anlamak, ebeveynlere çocuklarıyla iletişim kurarken alternatif yöntemler öneriyor.

Çığlık atmak, küfretmek, ağlamak, vurmak, tekmelemek, tükürmek, ısırmak... Bunlar, beklentilerimizi karşılamakta zorlanan çocuklarda gördüğümüz zorlayıcı davranışlardan bazıları. Bu davranışlar, genellikle ebeveynlerin öfkelenmesine, sinirlenmesine, yorulmasına ve kendilerini çaresiz hissetmelerine neden oluyor. Bu kitapta, Prof.Dr. Ross Greene çocuğunuzun bu tavırları neden ve ne zaman sergilediğini ve onlara cezalandırıcı olmayan, onlarla çatışmayan, insani ve etkili bir şekilde nasıl karşılık vereceğinizi anlamanıza yardımcı oluyor. Çocuğunuzla daha rahat bir iletişim kurmak için, okuma listenize alın!