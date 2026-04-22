Meyra isminin anlamı, özellikleri ve detaylı isim analizi

Modern tınısıyla son dönemlerde ebeveynlerin radarında olan Meyra ismi, hem duruluğu hem de güçlü anlamıyla dikkat çekiyor. Klasikleşmiş isimlerin ötesinde, özgün ve akılda kalıcı bir tercih yapmak isteyenler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

İşte anlamından numerolojisine, harf analizinden 2026 yılı astrolojik etkilerine kadar kapsamlı Meyra ismi rehberi:



1. Meyra İsminin Anlamı Nedir? (TDK ve Köken)



Meyra ismi, köken itibarıyla farklı dillerde ve kültürel yorumlarda parlayan bir değer olarak karşımıza çıkar:

Parlayan Işık: Meyra isminin en yaygın bilinen anlamı "ışık saçan", "parlayan" ve "aydınlık"tır. Kişinin çevresine yaydığı pozitif enerjiyi ve dikkat çekiciliği simgeler.



Seçkin ve Değerli: Bazı yorumlarda, nadir bulunan ve kıymeti bilinen kişi anlamına gelir.



Etimolojik Yapı: Arapça kökenli "Münir" (aydınlatan) kelimesiyle benzer bir kökene dayandırılsa da, günümüzde modern bir isim olarak kabul görmektedir.



2. Meyra İsminin Karakter Özellikleri



Meyra ismini taşıyan bireyler genellikle çevrelerinde dengeli ve huzurlu kişilikleriyle tanınırlar.

Işıltılı Bir Enerji: Girdikleri her ortamda dikkat çekmeyi başarırlar. Doğal bir karizmaları vardır ve bu, ismin "parlayan ışık" anlamıyla örtüşür.



İdealist ve Kararlı: Hedefleri konusunda net adımlar atarlar. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için gereken sabır ve stratejiye sahiptirler.



İnce Ruhlu ve Estetik: Detaylara önem verirler. Görsel sanatlar, tasarım veya estetik dokunuş gerektiren işlerde oldukça başarılıdırlar.



Güvenilirlik: Sözüne sadık, dürüst ve ilkeli bir duruş sergilerler. Bu özellikleri, onların sosyal çevresinde danışılan ve güvenilen kişiler olmasını sağlar.



3. Detaylı İsim Analizi (Harf Analizi)



İsimdeki harflerin enerjisi, karakterin temel taşlarını oluşturur:

M: Güçlü bir iradeyi ve çalışkanlığı temsil eder. Maddi ve manevi dünyada denge kurma becerisi verir.

E: Duygusal dünyadaki açıklığı ve insancıl yaklaşımı simgeler. Yardımsever bir karakteri destekler.

Y: Sezgi gücünün yüksekliğini ifade eder. Karar verirken hem mantığını hem de güçlü önsezilerini kullanır.

R: Kararlılığı ve dirençli yapıyı temsil eder. Zorluklar karşısında yılmadan ilerleme enerjisi katar.

A: Liderlik özelliklerini ve atılganlığı simgeler. Kendi yolunu çizme arzusunu tetikler.



4. Meyra İsminin Numerolojisi



Numerolojik hesaplamaya göre Meyra isminin toplam enerjisi 1 rakamına işaret eder:

M: 16 | E: 6 | Y: 28 | R: 21 | A: 1

Toplam: 72 -> 7 + 2 = 9



9 Sayısının Anlamı: Meyra ismindeki bireyler, şefkatli, bağışlayıcı ve geniş vizyonlu kişilerdir. Toplumsal konulara duyarlıdırlar ve hayatın bütününe dair derin bir anlayış geliştirme potansiyeline sahiptirler. Sanatsal yetenekleri ve empati güçleri oldukça gelişmiştir.

5. Meyra İsmi ve 2026 Astroloji Öngörüleri



Bugün 22 Nisan 2026. Güneş’in Boğa burcuna geçişiyle birlikte daha somut ve kalıcı adımların atıldığı bir dönemdeyiz.

Kariyer: Bu yıl Meyra ismini taşıyanlar için yaratıcılıklarını sergileyecekleri yeni alanlar açılabilir. Özellikle Mayıs ayı civarında, projelerinde "parlama" ve takdir görme şansları oldukça yüksektir.



İlişkiler: Boğa sezonunun güven veren doğası, Meyra'ların ikili ilişkilerinde huzur ve sadakati ön plana çıkaracak. Uzun vadeli kararlar almak için uygun bir dönemdeler.



Meyra ismi Kuran'da geçiyor mu?

Meyra ismi Kuran-ı Kerim'de yer alan isimlerden biri değildir. Ancak anlamının güzelliği ve pozitif çağrışımları nedeniyle kullanılmasında dini bir engel bulunmamaktadır.

Meyra ismi kız ismi mi, erkek ismi mi?

Meyra, zarif fonetiği ve anlam dünyası itibarıyla kız ismi olarak tercih edilmektedir.

Meyra isminin yanına ne yakışır?

Meyra isminin yanına kısa ve klasik isimler oldukça iyi uyum sağlar.

Meyra Naz

Meyra Su

Meyra Nur

Meyra Ece