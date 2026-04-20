Uras isminin anlamı, özellikleri ve detaylı isim analizi

Son yıllarda modern tınısı ve taşıdığı güçlü enerjiyle ebeveynlerin radarında olan Uras, sadece kısa ve öz olmasıyla değil, derin kökenleriyle de dikkat çekiyor.

Bir ismin kişiliğin aynası olduğu düşünülürse, Uras ismini taşıyanların hayat boyu sürecek bir "şans" enerjisine sahip olduğu söylenebilir.

İşte anlamından karakter analizine, numerolojisinden 2026 yılı öngörülerine kadar kapsamlı Uras ismi rehberi:

1. Uras İsminin Anlamı Nedir? (TDK ve Köken)

Uras ismi, özbeöz Türkçe kökenli bir isimdir. Tarihsel süreçte Türk topluluklarında kullanılan bu isim, temel olarak şu anlamları karşılar:

Şans ve Talih: İsmin en bilinen ve en güçlü anlamıdır. Kişinin hayatı boyunca işlerinin rast gitmesini simgeler.

Mutluluk ve Saadet: Kişinin huzurlu bir ömür süreceği inancını taşır.

Uğur: Girdiği ortama bereket ve pozitif enerji getiren kimse demektir.



2. Uras İsminin Karakter Özellikleri

Uras ismini taşıyan bireylerde genellikle hem bir liderin sertliği hem de bir sanatçının nezaketi bir arada bulunur.

Kararlı ve Azimli: Uraslar, başladıkları işi bitirme konusunda doğuştan gelen bir motivasyona sahiptirler. Engeller onları yıldırmaz, aksine kamçılar.

Sosyal ve Etkileyici: İletişim becerileri oldukça gelişmiştir. Girdikleri ortamlarda dikkat çekmek için ekstra çaba sarf etmelerine gerek kalmaz; doğal bir karizmaları vardır.

Adalet Duygusu: Hak ve hukuk konularında hassastırlar. Kendi çıkarlarından önce adaletin yerini bulmasını önemserler.

Özgürlükçü: Kısıtlanmaktan hoşlanmazlar. Kendi yollarını çizmeyi ve bağımsız hareket etmeyi severler.



3. Detaylı İsim Analizi (Harf Analizi)

İsimlerin içerdiği harfler, o ismin frekansını belirler. Uras isminin harf bazlı analizi şöyledir:

U: Durgun ve hümanist bir yapıyı temsil eder. Sağduyulu ve cömert kişiliği simgeler.

R: Karar verme yeteneğini ve azmi temsil eder. Tereddüt etmeden harekete geçme gücü verir.

A: Atılganlığı ve liderlik vasfını gösterir. Maceracı bir ruh katar.

S: Hayalperest ve duygusal bir derinliği temsil eder. Kişiye gizemli bir çekicilik kazandırır.



4. Uras İsminin Numerolojisi

Numerolojik hesaplamaya göre Uras isminin toplam enerjisi 6 rakamına işaret eder:

U: 25 | R: 21 | A: 1 | S: 22

Toplam: 69 -> 6+9=15 -> 1+5 = 6

6 Sayısının Anlamı: Numerolojide 6; sorumluluk, sevgi ve fedakârlık demektir. Bu sayının etkisindeki Uraslar, aile bağlarına çok önem veren, korumacı ve estetik zevkleri yüksek bireyler olurlar.

5. 2026 Yılında Uras İsmini Neler Bekliyor?

Bugün 20 Nisan 2026 ve Güneş'in Boğa burcuna geçişiyle birlikte Uraslar için oldukça sağlam temelli bir dönem başlıyor.

Kariyer: 26 Nisan'da gerçekleşecek Uranüs İkizler geçişi, Uras ismindeki kişilerin zihinsel dünyasında devrim yapacak. Özellikle teknoloji ve iletişim tabanlı işlerde beklenmedik başarılar kapıda.

Şans Faktörü: İsmin anlamı olan "şans", 2026'nın ikinci yarısında Jüpiter'in desteğiyle zirve yapacak.

İlişkiler: Boğa mevsiminin gelişiyle, Uraslar ikili ilişkilerinde daha güvenli ve kalıcı adımlar atacaklar.



Uras ismi Kuran'da geçiyor mu?

Hayır, Uras ismi Kuran-ı Kerim'de yer almaz. Ancak anlamı (şans, mutluluk) itibarıyla İslam kültürüne ve genel ahlak kurallarına tamamen uygundur.

Uras ismi kız ismi mi, erkek ismi mi?

Uras, ağırlıklı olarak erkek ismi olarak tercih edilmektedir. Ancak uniseks kullanımına dair nadir örnekler görülebilir.

Uras isminin yanına ne yakışır?

Uras Efe, Uras Alp, Kerem Uras veya Uras Deniz gibi kombinasyonlar oldukça popülerdir.