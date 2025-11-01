'Aşk hâlâ var ve çok güzel şey'

Bizim neslinin kalbinin aşkı tam da orta yerine kurulur.

Üstüne de; Güveni, emeği, sadakati verir.

Öyle Z kuşağı vibe'ı filan anlamıyor.

Bizim nesil “Aşk” deyince üç gün konuşup dördüncü gün hayaletleşen tiplerden bahsetmez.

Aşk bizim için hala “Var olmak” demek arkadaş. İşte bu kadar.

Tamam kabul dünya değişti.

Artık kalp kırıkları türkülerle değil, DM'lerde ölçülüyor.

Story'lere gizli gizli bakış, sahte hesap takipleri, kahve kokmayan sohbetler revaçta. Ve hatta aşk edebiyatına absürt operasyon eklendi. Mesela;

Gaslighting: “Sen delirdin herhalde, öyle bir şey demedim.”

Ekmek kırıntısı: Umut kırıntısı at, asla tam gelme.

Aşk bombalaması: “Sensiz yaşayamam” deyip sonra buhar ol.

Yumuşak başlatma: İlişki var ama partner yok.

Zombi: Ghostla, sonra "N'aber ya?" diye dön. Sözleri yapay zekayaçalım atıyor..

Bizim zamanımızda bunların üreticisinin adı tek kelimeydi: Yanlış insan.

Şimdi psikoloji dersi gibi aşk şartları.

Modern aşk gerçekten ansiklopedi hak ediyor.

Oysa ki, bugün hala “Tatlı Kasım” nesli, 'Kasımda Aşk Başka' diyenlerimiz.

O film ne diyordu? Hayat kısa, aşk kırılganlığı ama doğru insan bir ayda bile hayatları değişiyor.

Aşk orada sahip olmak değil, var olmak hâliydi;

Teslimiyet, anlama.

Elbette bugünlerin şartlarında bunlar az. Çünkü menfaat başrolde.

Ve tabii ki daha çok performans, gösteriş, “hikayede mutlu, gerçek hayatta yaşadığın” hâli. Ama yine de, neslimizin şu anki kalbiyle görüyor. Hâlâ “biri gelir, dünya durur” diye yazıyor. Bizde aşk yaşayabiliriz, plansız, stratejisiz; “Manipüle etmeyelim” diye değil, “hak etmeyelim” diye korkuyoruz.

Yeni nesil hız, isim, etiketin peşinde. Bizde emek, niyetliydi, vardı. Anlaşılacak bu yeni nesil aşklar Match bekleniyor, biz mucize.

Ama belki de Mesele tam burada: Geçmişin sadakatiyle bugünün cesaretini birleştirirsek aşk yine kazanır.

Çünkü aşk budur ki başka.

Ve biz gelir.

Ben mi; Tam bir “aptal aşık” modeliyim. Hemen inanır, hemen güvenirim.

Strateji yok.

Bam bam bam… Neyse o.

Ne hissediyorsam belli, ne düşünüyorumsam üyesiyim.

Karşımdaki ruh hastası çıkarsa? Allah yardım etsin.

Ama yalnız değilim, biliyorum. Bizden çok var.

Ve dürüst olayım; “Doğru an, doğru insan”ı bekleyen çok insan grubu içinde masum düşünen bir tipim. Hayır o kadar kazık, hayal ürünü, gençliği akıllaştırmadı ya ona yanma.

Bizim için aşk moda değil. Klasik, zamansız, kutsal.

Filtreler değişir, değişiklikler değişir, trendler geçer, ama sevginin omurgası hep aynı: Emek, güven, teslimiyet.

Gerisi gürültü.

O yüzden astrologlara kulak veriyor: “Kasım'da aşk gerçekten başka olsun” diyorum. Ben söyledim, siz de göz önünde olun.

Ve elbette Z kuşağı sizi de böyle yerdim diye kızmayın bana. Sonuçta az biraz görüyorum, izliyorum, hislerimden yola çıkıyorum, az bile parçalanıyormuş gibi. Ne gördün?

Çünkü aşk az biraz hoyrat çalışmalardır.

Tamamlama istisnalarını kaideyi bozmaz ama, denemeyecek kadar fazlasınız.

Bu arada bizim neslimizden tekerlek patlayan, aşka kötü davranan ve çoğunlukta o da ayrı bir yazı konusu.

O zaman hoş geldin Kasım…

Ve güzel aşklar olsun…