Ve senin sayende senin kurduğun Cumhuriyet ve senin kadınlara verdiğin özgürlük, saygınlık, çalışma azmi, ve iradeyle;

-Küçük yaşta evlendirilmedim.

-Ayakları üzerinde, duran, kimseye minnet etmeyen bir kadın olarak yetiştim.

-Çalıştım, ürettim...

-Vatanıma, milletime, atasına hayırlı bir evlat olmaya özen gösterdim.

-Seçilmedim, seçtim.

-İstemediğim zaman düşüncemi dile getirdim.

-İstemediğim sürece kimse bana bir şey yapamadı.

-Gerek ailem, gerek bir başkası bana istemediğim bir şeyi zorla yaptıramadı.

-Haksızlığa uğradığımda bir kadın olarak ses çıkartabildim.

-Sen ve senin kararların bize, biz kadınlara özellikle yol oldu.

-Dinime, dilime, ırkıma, ulusuma, vatanıma saygılı bir vatandaş oldum, sahip çıktım senin açtığın yolda.

Ve çıkmaya da devam edeceğim sonsuza kadar senin yolundan ayrılmadan.

Atam iyi ki vardın ve sonsuza kadar da var olacaksın...

Atam biz seni çok sevdik

Evet bugün 10 Kasım...

Ve biz Atam'ımızı çok sevdik. Bu sevgi her geçen gün, her yaş aldığımızda daha da büyüdü...

Büyümeye de devam ediyor.

Bu ülkeyi kuran, özellikle biz kadınların ve hepimizin sahip olduğu her şeyin kaderini belirleyen Atam.

Düşünün o da bir annenin evladıydı...

Selanik'te o küçücük odada gözlerini açtığında o da bir bebekti...

Ve hayatını bu ulus için feda etti.

Anasına bile yıllarca hasret kaldı. Sadece ve sadece bu ülkeyi kurabilmek için. Bu ülke insanı için.

Ne desek az.

Ne söylesek az.

Kelimeler o kadar yetersiz, o kadar anlamsız ki!!!

Sevgimizi belirtecek ne bir cümle, ne bir söz mevcut.

Bizler onun değerini bilerek büyüdük ve sonsuza kadar da öyle olacak. Doğduğumuz günden itibaren, evimde, okulda onun yaptıklarını duyarak büyüdüm. Ve bu yaşıma geldiğimde ve korkunç çirkin bu dünyada yaşananları görünce onun her geçen gün daha da daha da daha da fazla kıymetini anlıyorum. Ki biraz aklı olan da tüm yaptıklarını görür zaten.

Önemli olan Atatürk'ü anlamak. Önemli olan bu vatan için yaptıklarını görmek.

O yüzden bu cennet vatanı bize armağan eden Atam'ımıza her zamankinden daha da fazla sahip çıkmalıyız.

Daha da fazla, daha da fazla...