'Ben butik bir starım'

Cenk’i ilk 1996 yılında Bodrum Han’da dinlemiştim. O yıldan bu yana Cenk Eren üstüne koya koya gidiyor. Ben de birçoğunuz gibi o gün bugündür bıkmadan, usanmadan dinliyorum. Sayısız sahnesini izledim; mekân programlarına da gittim, çokça halk konserini de takip ettim. Ve her defasında aynı şeyi düşünüyorum: Sesi de yorumu da bir başka...

E, sahneye de çok yakışıyor. Her defasında kendinin en iyisi oluyor.

Cenk Eren’i dinlemeye gidip de eğlenmemek mümkün değil; tabii arada efkârlanmamak da... Bir şarkıda kahkahalar atarken, diğerinde kendinizi yıllar önceki bir hatıranın içinde bulabilirsiniz. Çünkü arada anlattığı hikâyeler ve anılar da çok iyi. E, biraz fırlamalık ve harika espriler de yok değil! Yani kısacası, iki saat sizi alır götürür; sonra başka bir şarkıyla yeniden masanıza getirir.

İşte sahne dediğiniz de biraz budur.

Her zaman söylüyorum: Cenk Eren, Türkiye’nin en güçlü erkek vokallerinden biri. Kendisine sorsanız bu konuda mütevazı davranır ama bana göre gerçekten çok güçlü bir ses.

Şimdi de "Zalim" şarkısıyla nereye baksam Cenk Eren var.

Sözlerini Aşkım Kapışmak’ın yazdığı "Zalim" çok güzel bir şarkı olmuş, Cenk Eren’e de çok yakışmış. Dinlemeye doyamadım.

Cenk ile bu hafta sonu kavuştuk. Sanat hayatının 30’uncu yılını dolu dolu kutladığı zamanlardan geçiyor. Şimdi, benim de çok uzun yıllardır arkadaşım ve canım olan menajer Özgür Aras ile çalışmaya başladı. Daha ne olsun! İki Kova burcu el ele verdi ve Cenk Eren markasının meslekteki 30. yılını taçlandırmaya kararlı.

Cenk Eren yakın zamanda dört yeni şarkı çıkarmaya hazırlanıyor. İlki olan "Zalim" çıktı, şimdi sıra diğerlerinde...

Ama öncesinde, 13 Kasım’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde 30’uncu sanat yılına yakışır dev bir konser vermeye hazırlanıyor. Yani bir an bile boş vakti yok; koşturuyor, heyecanlı.

Ama heyecanı bunlarla da sınırlı değil.

Cenk sahneye hep yeni fikirler sunmaya bayılır. Yıllarca Nükhet Duru ile sahneye çıktı; şimdi ise Aşkım Kapışmak ve İrem Helvacıoğlu ile özel bir sahne programına hazırlanıyor. Aşkım ve İrem ile ilk sahneleri Ankara Günay’da olacak.

Tüm bunlar olup biterken Cenk Eren bu değişimi konusunda şunları söylüyor:

"Bir yeniledim kendimi. Kılığım, kıyafetim değişti. Biraz daha gençleşiyorum. İyi bir dönemimde olduğumu düşünüyorum. Ben 'butik' bir starım. Türkiye’de yüzlerce beş yıldızlı otel var tamam ama insanın karşısına nadiren çıkan bazı butik oteller vardır; onlar pırlanta gibi kıymet taşır. İşte ben de bir butik otelim."

Bence Cenk Eren’e çok yakışan bir tanım bu.

Çünkü onun sahnesini seven, neden sevdiğini çok iyi bilir. O sesi duymak, o yorumu dinlemek ve o geceyi yaşamak için gider. Ben de 1996’dan beri tam olarak bunun için gidiyorum.

Eğer çıktığı mekânlara gitmek isteyip gidemiyorsanız, 13 Kasım’daki Bostancı Gösteri Merkezi konserini kaçırmayın derim. Güzel sürprizler olduğunu biliyorum; ajandanıza not edin!