'Ben kıyıda kalbim Caretta caretta kaldı'

Çünkü bu seyahatte iyileşen deniz kaplumbağalarını yeniden denizle buluşturan altı kişiden biri oldum.

O duyguyu nasıl anlatacağımı hâlâ bilmiyorum.

Bir canı ait olduğu yere uğurluyorsunuz. Düşünsenize; önünde kocaman bir deniz, yeniden başlayacağı bir hayat var. Siz kıyıda kalıyorsunuz ama aklınız da onunla gidiyor. Yani o günden beri, "İnşallah iyidir. İnşallah bir daha başına bir şey gelmez" deyip duruyorum.

Oysaki o uçsuz bucaksız deniz onların evi. Ama "Evinde başına bir şey gelecek mi?" diye düşünüyorsunuz. Tamam, gönderirken bir yanınız seviniyor, duygulanıyor ama yine de merak ediyorsunuz. Diyeceğim odur ki tüm duygular birbirine karışıyor.

Durun, durun; konuyu baştan anlatayım.

İş dünyasının örnek ismi ve Türk turizminin duayeni Reha Arar ve Gökmen Sözen’in davetiyle, yenilenen Merit Crystal Cove’u görmek üzere Kıbrıs’taydık. Sözen Group organizasyonuyla gerçekleşen buluşmamız, 15 Ekim akşamı Zephyros Restaurant’taki karşılama davetiyle başladı.

Gündemimizde Kıbrıs turizmi, gastronomi ve otelin yenilenen yüzü vardı. Güzel sofralarda buluştuk, sohbet ettik, dinledik. Fakat benim için bu seyahat, bütün bunların ötesinde bir anlam kazandı.

Malum, Kıbrıs denince sohbetin ne kadar çabuk casinoya geldiğini bilirsiniz. Oysa başınızı kaldırıp etrafınıza baktığınızda Kıbrıs’ta keşfedecek çok daha fazla şey var. İşte bu seyahatte tüm bunların peşine düştüm. Tavus kuşlarını izledim, siyah kuğulara baktım. Denize, gökyüzüne, doğaya daha fazla zaman ayırdım.

Ve Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’yle tanıştım.

2018’den bu yana faaliyet gösteren merkezde yaralı caretta carettalar ve yeşil deniz kaplumbağaları tedavi ediliyor. Amaç; sağlıklarına kavuşmalarını sağlayıp onları yeniden doğal yaşamlarına döndürmek. Yani balıkçı ağlarına takılan, denizde yaralanan, hastalanan, kıyıya vuran canlarımız...

Ve bizim birkaç saniye bakıp geçtiğimiz bir görüntünün arkasında bazen uzun bir tedavi, sabırla sürdürülen bakım ve büyük bir emek var.

Bu merkezin sekizinci yılı dolayısıyla Temmuz 2026’da paylaşılan bilgiye göre de 212 deniz kaplumbağası tedavi edilerek yeniden denize kavuşmuş.

Düşünsenize, 212 can yeniden hayata kazanmış. Şahane değil mi?

Gerçekten bu dünyada iyi insanlar iyi ki var. Onların varlığı bize güç veriyor zaten.

İşte, rakam olarak okuyunca başka, o canlardan birinin denize dönüşüne eşlik edince bambaşka hissediyorsunuz. Ben de o hislerden hâlâ çıkamadım.

O gün kaplumbağaları denize uğurlayan altı kişiden biriydim ve inanın ne kadar şanslı olduğumu biliyorum. Bir yandan da onları iyileştiren insanların emeğini göz ardı edemiyorum. Çünkü alkışı çok fazla hak ediyorlar. O ana gelene kadar günlerce, haftalarca, gerektiğinde aylarca emek verdiler. Bir canın yeniden yüzebilmesi için uğraşan insanlar... Gerçekten içten bir bravo!

O gün kaplumbağayı denize bıraktıktan sonra içimdeki sevinç ve sonrasında, "Şimdi ne yapıyor? Yolunu buldu mu? İyi mi?" diye düşünme aşaması da başladı tabii. Ekibe defalarca "İyilerdir değil mi?" diye sorup durdum.

İnşallah bu sefer daha güçlü sarılacaklar hayata ve kendilerini daha iyi koruyabilecekler. Ne diyeyim...

Şahane bir deneyim yaşattı ekip bana. Ama tabii bu vesileyle Reha Arar’dan da söz etmek isterim. Kendisi turizm ve otelcilikte yılların birikimini taşıyan, sektörün duayen isimlerinden biri. Üstelik meslek hayatında sağlık ve acil yardım hizmetleri de var; ülkede 112 ve AFAD gibi merkezleri kuran isimlerden biri.

İnsan böyle isimleri dinlerken yalnızca bugünü değil, yıllar içinde nelerin nasıl değiştiğini de görüyor. O akşam Merit Crystal Cove’un geçmişini de kendisinden dinledik. Reha Arar’ın anlattığına göre otelin hikayesi 1970’li yıllara uzanıyor. Farklı dönemlerden, farklı kullanımlardan geçen yapı; Besim Tibuk ve beraberindeki heyetin incelemesinin ardından Asil Nadir’den satın alınmış. Bugün yepyeni bir halde ama ne anılar, ne hikayeler barındırıyor...

Bazen bir binaya bakarken yalnızca bugünkü halini görüyoruz. Ama hikayeyi dinleyince çok başka bir gözle bakmaya başlıyorsunuz. Bu seyahat benim için öyle oldu anlayacağınız.

Yani diyeceğim odur ki; benim bu seyahatten aklımda kalan hem o güzel sofralar, lezzetler, sohbetler hem de denize uğurladığımız o candı.

Bize bu buluşmayı yaşatan Reha Arar’a, Gökmen Sözen’e ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Meritta’da kaplumbağaları yeniden hayata bağlayan herkese de ayrıca, gönülden teşekkür ederim.

Lütfen canlarımıza siz de dikkat ediniz.