'Bir demet çiçek elinize yapışmaz beyler!'

Millet ne yazdı?

-Serenay Sarıkaya da olsan bir demet papatyaya eriyorsun demek ki.

-Bir çiçek kadını böyle mutlu eder işte.

-Ah ah sevgilim de olsa, kaç senedir çiçek yok.

-Sevgiliyken her gün çiçek gelirdi, sonrası hiç! İnsan yerden ot kopartır getirir be!

Yorumlar gırla devam etti.

Bu fotoğraf sonrası kadın milleti dert yanıyor, iç döküyor, imada bulunuyor, iğneliyor ama beyler hâlâ, “Çiçek ne ya?” modunda.

Arkadaş ne olsun? ÇİÇEK.

Mücevher değil, araba değil, villa değil, altı üstü ÇİÇEK!

Sapı var, yaprağı var, kokusu var.

Basit yani.

Zannımca benim anladığım bu sadeliğin büyüklüğü bu erkekleri aşıyor.

Anlamakta zorluk çekme sebepleri bundandır!!!

Hele ki, şu soruyu ciddiyetle soran bir erkek zihni var mesela; “Çiçek kadınları neden bu kadar mutlu ediyor?”

Garip!!!

Erkekler bizi anlamıyor, nokta. Ama şaşırmayalım; biz de onların bazı hatta çoğu huyunu asla anlamıyoruz.

Siz PlayStation’ınızı, arabanıza olan aşkınızı, maç izlerken ruhunuzdan kopup gitmenizi açıklayabiliyor musunuz?

Hayır.

Ama sorguluyor muyuz?

Hayır.

O zaman kusura bakmayın, bizim çiçek sevgimizi de sorgulamayın!

Yahu bir demet çiçekle de ölmezseniz ayrıca.

Mesela geçenlerde Çağatay Çakır, Balçicek İlter’in programında, “Çiçeğin kadınlar üzerinde Everest kadar etkisini anlamış değilim. Çiçekten böcekten ne oluyor ki?” demiş.

Canım kardeşim, çok açık ve net cevaplıyorum: “ÇİÇEK MUTLU EDİYOR. NOKTA.”

Bir kadının yüzüne yerleştirdiği o minicik gülümseme var ya, işte bence ona değer.

Hem çiçek dediğin, jesttir, inceliktir, düşünülmüş olmaktır.

Kadına “Aklımdasın” demektir.

Ona iyi gelmek için milyonlar harcaman da gerekmiyor üstelik; bazen üç papatya, bir karanfil, iki gül yetiyor kadınlar için. Tabii günümüzde “Bazı” kadın demek daha doğru olur. Çünkü çoğu kadına çiçek götür kafana atar.

O kadınlar mücevher sever.

Ama yüzdeye vurursak her kadın çiçek sever. Hayır da demez!!!

Ve bir gerçek; Serenay Sarıkaya da olsan mutlu eder, Angelina Jolie de olsan mutlu eder, Kylie Jenner da olsan mutlu eder; köyün en ücra köşesindeki Ayşe teyze de mutlu olur.

Kadınlık evrensel bir dil, çiçek de onun tercümanı.

O yüzden beyler, bakın şimdi size nazikçe değil, biraz sopa göstererek sesleniyorum:

Çiçek almak ELİNİZE YAPIŞMAZ!

Marketten geçerken iki dakikanızı ayırın.

Köşedeki çiçekçiye uğrayın.

Bir tanesini dalından koparıp verin, yine olur.

Sevgilinize, eşinize, annenize, kızınıza…

Fark etmez.

Kadın dediğin, ilgi görünce açar; tıpkı çiçek gibi.

Ama siz hâlâ “Ne gerek var ki?” derseniz, kusura bakmayın ama kupkuru bir ilişkinin sorumlusu sizsiniz.

Son söz:

Kadının gönlünü almak istiyorsan bir demet çiçek yeter.

Neden?

Çünkü biz kadınlar basit şeylerden mutlu olmayı biliriz.

Siz yeter ki o basit şeyi yapmayı bilin.

Hadi beyler, elinizi korkak alıştırmayın. Hele ki, uzun süredir almıyorsanız bugün bir çiçek alın, sonra teşekkür edersiniz.

Ve madem konu çiçeklerin kadın üzerindeki etkisi… Büyük ustayı analım: “Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Bir çiçek açıyor içimde.”

Cemal Süreya’nın bu dizeleri bile gösteriyor ki çiçek dediğin, sadece elde tutulan bir şey değil; ruhta açan bir şeydir.

Şu soğuk havalarda iç ısıtır, soğumuş dengeleri de kaynatır… Bilesiniz!!!