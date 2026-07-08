'Bodrum’da lezzetin yıldızları aynı mutfakta buluştu'

David Zefran, Emre Şen, Osman Sezener ve Atilla Heilbronn gibi kendi alanlarında adeta birer yıldız olan dört şefin aynı mutfakta buluştuğu Gault&Millau Türkiye’nin gelenekselleşen “Signature Dining Experience” serisinin yeni sezonunun ilk durağı yine Bodrum olmuştu. Ben de bu özel deneyimi sizlerle bu köşede “Dört şef, tek menü; unutulmaz bir deneyim” başlığıyla paylaşmıştım.

Bu kez ise yine Gault&Millau’nun Türkiye tanıtım turu kapsamında düzenlediği Signature Dining Experience serisinin ikinci buluşmasında, Bodrum’un yine şahane bir yaz akşamında, WAM by Karma ev sahipliğinde bir araya geldik.

Yine birbirinden önemli beş şef aynı mutfakta, tek bir menüde buluştu ve ortaya lezzetin, yaratıcılığın ve ustalığın imzasını taşıyan unutulmaz tabaklar çıktı. Hani derler ya; “damak çatlatan” cinsten… İşte tam da öyle bir geceydi. Her tabak, hem göze hem damağa hitap eden, uzun süre hafızalarda kalacak bir deneyim sundu.

Bu kez mutfakta; Dubai gastronomi dünyasının dikkat çeken şeflerinden Mohamad Orfali, Neolokal’in kurucusu Maksut Aşkar, Vino Locale’in kurucusu Ozan Kumbasar, Maçakızı Bodrum Executive Şefi Aret Sahakyan ve ev sahibi WAM by Karma Executive Şefi Doruk Çermik oldu.

Bodrum’da olmak, denize nazır büyüleyici bir atmosferde, dostlarla kurulan uzun bir sofrada, birbirinden özel tabaklarla buluşmak yine unutulmaz anılar arasındaki yerini aldı. Sadece yemek değil; sohbetin, paylaşmanın ve aynı tutkuyu taşıyan insanlarla aynı masada olmanın keyfi de geceye ayrı bir anlam kattı.

Her tabak başka bir hikaye, başka bir coğrafya, başka bir yorum taşıyordu. Farklı mutfak kültürlerinin aynı sofrada buluştuğu bu özel akşam, gastronominin aslında evrensel bir dil olduğunu bir kez daha gösterdi.

Dünya gastronomisinin önemli isimlerini Türkiye’nin güçlü mutfak kültürüyle buluşturan bu ilham verici organizasyona emek veren Gökmen Sözen ve tüm ekibini ayrıca kutluyorum. Gerek gastronomi gerekse turizm dünyası adına gerçekten çok değerli işlere imza atıyor, Türkiye’nin gastronomi potansiyelini uluslararası arenada başarıyla temsil etmeye devam ediyorlar.

Gault&Millau, 2026 yılı boyunca farklı destinasyonlarda ve özgün konseptlerle gastronomi dünyasını bir araya getirmeyi sürdürecek. Şimdiden sıradaki buluşma ve lezzetleri merakla bekliyorum.