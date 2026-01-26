Malum, son zamanlarda memlekette o kadar çok 'son dakika' oluyor ki; farkındaysanız artık görür görmez “Hayırdır?” bile demiyoruz.

Alışmamamız gereken şok dalgası haberlere, peşi sıra gelen 'son dakikalara' fazlasıyla alıştık.

Ama ben bu 'son dakika' üzerinde biraz durmak istiyorum.

Çünkü bu, öyle çabucak geçilecek bir hayat değil.

Bu dünyadan bir Haldun Dormen geçti.

2022’nin Ağustos ayında “Yaparsın Şekerim” belgeselinde ustanın hayatını izlemiş ve “Vay be” demiştik.

Çünkü;

İstersen yaparsın şekerim.

Hallederiz şekerim.

Çözeriz şekerim…

Diye diye bir ömre büyük başarılar sığdırmış usta oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve çevirmen Haldun Dormen’in etkileyici tiyatro kariyerini anlatan “Yaparsın Şekerim” belgeseli, kendisine duyduğum saygıyı bambaşka bir seviyeye taşımıştı. Sadece benim de değil!!!

İnanılmaz bir hayat, inanılmaz bir kariyerdi Haldun Dormen’in yolculuğu.

Önceki gün Haldun Dormen’i uğurlayan dostlarının yaptığı konuşmaları dinledikten sonra şunu bir kez daha net anladım ki; biz aslında o belgeselde bile hayatının tamamını anlayamamışız. Belki de memleketimizin yetiştirdiği kıymetli insanların değerini de anlamadığımız gibi.

Bunu önceki gün cenaze töreninde konuşan ustaların her cümlesi ile bir kez daha fark ettim.

Çünkü bu ülkede yaşayan çok kıymetli insanlara, çoğu zaman hak ettikleri değeri veremiyoruz.

Haldun Dormen’in öyküsüne sığmış kocaman bir insan enerjisi, bir neşe var.

Düşünsenize, bir insan kaç hayata dokunur, kaç kişiye yol açar, kaç kişiye destek olur?

Haldun Dormen bizim bildiklerimizin daha fazlası ile bu hayatta o kadar çok kişiye dokunmuş, kapı açmış ki, çok ama çok kıymetli.

Halit Ergenç’in, “Bana inandı. Bugün buradaysam onun sayesinde” demesi bile, bir ömürde verilen desteklerin en büyük kanıtı.

Ve bence bırakılan en güzel miras da tam olarak bu.

O belgeseli izledikten sonra şunları düşünmüştüm:

-Vay be… Hayata bak. Bu hayatsa bizim hayatımız ne?

-Altan Erbulak’ı da tiyatroya Haldun Dormen kazandırmış. Bunu bilmiyordum.

-Kenter Tiyatrosu’na kapısını açmış ve altı yıl boyunca hiçbir sorun çıkmadan aynı kulisi paylaşmışlar. Bu insan yönetme sanatı değil de nedir? İnanılmaz bir dostluk.

-Batsan da bir yerden çıkıyorsun. Defalarca “Olacak” diyerek hep daha iyisini yapmış usta. Helal olsun.

-Babasının “Ne yaparsan yap, en iyisini yap” sözüyle cesaretine cesaret katmış büyük usta. Aile her şeydir. Aile yanında olursa sorunlar çözülür şekerim.

Ve bir kez daha anlıyorsun ki; sana inanan, güvenen ve seni zorla sahneye iten insanlar hayatında fark yaratıyor. Gençlere imkân vermek nasıl da büyük bir mutluluk… Haldun Dormen de bunu yapmış. İnandığı insanlara “Yaparsın şekerim” demiş. Evet, fazla güvenmiş, hep destek olmuş. Ama karşılığını da fazlasıyla almış. Elini tuttuğu insanların elini, hayatları boyunca da bırakmamış. Bence bu belgeselden alınacak çok ders var. Ülkenin siyasi olarak en zor yıllarında böyle başarı merdivenlerini çıkmış, imzalar atmış ve insanlara o dertlerden iki saat bile olsa uzaklaşma imkânı sunmuş bir usta. Yılmadan, bıkmadan, tiyatro aşkıyla hep daha iyisini yapmış.. Nezaketle, ahlakla da gayet güzel başarılabileceğini gösteren bir hayat Haldun Dormen ustanın yaşamı, diye yazmıştım.

Önceki gün, ustaya veda edilirken yapılan konuşmalardan sonra ise;

Bu dünyadan öbür dünyaya giderken yanınıza ne para, ne ev, ne araba, ne takı, ne tutku, ne saray, ne han, ne hamam…

Hiçbir şey götüremiyorsunuz. Giderken götüreceğiniz en güzel hazine, önceki gün Haldun Dormen’in cenazesindeydi;

-Dostluk, vefa, gerçek gözyaşı, gerçek duygu, sevgi, inanç ve güven.

-Ailesine bıraktığı en büyük miras ise şahane bir kariyer, onur ve tertemiz bir hayat.

-Koca bir ömür yaşıyorsunuz. Ve arkanızdan o kadar kıymetli, sözü dinlenen insanlar sizin için böylesine güzel cümleler kuruyor.

-Dünya malı için gözünü hırs bürümüş herkese örnek olsa bu hayat dedirten bir veda.

Hani büyükler “Allah hayırlı ölüm versin” der ya… İşte bu sözü de babamın vefatında ve onu uğurladığımız gün çok net anladım.

Evet tam da bu…

Hayattan giderken geriye bırakacağın en güzel miras senin arkandan ne söylenip nasıl anıldığın.

Haldun Usta’nın cenazesi de tam da bunu anlatıyor işte.

“Yaparsın Şekerim” belgeselinde de, giderken de bize yine öğrettti, gösterdi ve düşündürdü

Güle güle usta

Nurlar içinde uyu.