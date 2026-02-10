'Dünya bu adamı konuşuyor: Bad Bunny'

Bundan on yıl önce sıradan bir kasiyersiniz, bugün ise adınız her yerde. Üstelik Amerika Başkanı Trump bile sürekli sizden bahsediyor. Ve siz yaptığınız şahane bir şov ile resmen “Barış”a çağrı yapıyorsunuz. Ve tüm dünya seni alkışlıyor…

Bakın Bady Bunny, Grammy Ödülleri’nde tarihte ilk İspanyolca albümüyle “Yılın Albümü” ödülünü alarak tarihe geçti geçti. Önceki gün de, Ulusal Futbol Ligi’nin yıllık şampiyonluk maçı olan Super Bowl’da devre arası gösterisinde yaptı.

Ama ne gösteri….

Hem de Trump’ın göçmenlere adeta savaş açtığı, göçmen politikalarının Amerika’da sertleştiği bir dönemde…

Gösterisini tamamen İspanyolca yaparak Porto Riko’nun kültürel mirasını dünyanın en ana akım sahnelerinden birinde görünür kılarak yaptı. Hem de hiç bağırmadan, küfür etmeden, kötü söz sarf etmeden, bizi resmen Porto Riko’ya götürdü. Ülkesine olan sevgisiyle bizi de onun için çekerek, üstelik tek kelime anlamadığımız bir performansa rağmen yüzümüzde kocaman bir gülümsemeyle muhteşem bir gösteri izlememizi sağladı. Sahnenin her köşesinde Porto Riko’nun simgesi olan güzellikleri yansıtarak aslında ne kadar güzel bir ülke ve kültüre sahip olduğunu çok güzel bir şekilde anlatmış oldu. Ve tek bir cümleyle mesajını verdi: “Nefretten daha güçlü bir şey varsa, o da sevgidir” dedi ve savaşacaksa sevgiyle savaşalım dedi.

Lady Gaga, Ricky Martin ve Jessica Alba, Pedro Pascal, Karol G, cardi B gibi isimlerin de yer aldığı bu gösteride Bad Bunny, dünyanın en büyük sahnesinde belki de bir zamanlar onun için tamamen imkânsız olan bir hayali gerçekleştirdi. Üstelik bu başarısını kendi çocukluğuna armağan etti.

Tek kelimesini anlamadığımız, sözleri ile resmen milyonlarca insanı aynı duyguda buluşturdu.

Gerçekten Grammy Ödülü’nü çocukluğuna ithaf ettiği o an inanılmazdı.

Hani yıllardır Hollywood filmlerinde duyduğumuz “Amerikan Rüyası” var ya… İşte onu bire bir yaşadı. Bravo. Bu, laf olsun diye söylenecek bir başarı değil.

Trump çıkıp “Şimdiye kadar izlediğim en berbat gösteriydi, kimse eğlenmedi” dese bile bence kusursuz bir gösteriydi. Trump kusura bakmasın; atı alan Üsküdar’ı geçti. Bad Bunny adını çoktan altın harflerle yazdırdı.

Ve artık gerçekten yeter, dünya barış istiyor barış.

Üstelik Bad Bunny, tüm global markaları giyebilecekken Zara’yı tercih etmesi bile tavrını çok net ortaya koydu.

Yani Bad Bunny, çocukluğunda hayran olduğu Lady Gaga ve daha birçok ünlü ile sahnede buluştu, dünyaya “barış” çağrısı yaptı. Sahnede olamayan birçok ünlü isim de sosyal medyadan destek verdi. En başta da Jennifer Lopez.

Bad Bunny’nin gösterisinin her köşe bana göre muhteşemdi. Ben bayıldım. Ama on yıl önce kasiyer olan Bad Bunny’nin bu başarısı sizce tesadüf olabilir mi?

Peki bu başarı ya da cesaret mi?

Şans mı?

Yoksa çalışkanlık mı?

Bana sorarsanız hepsi.

Çünkü bir işte gerçekten başarılı olmak için üç şey şart:

Cesaret…

Çalışkanlık…

Ve şans.

Ama işin püf noktası şu: Cesaretiniz ve çalışkanlığınız varsa, şansınızı da kendiniz yaratabiliyorsunuz. Bu yüzden pes etmemek, her düştüğünüzde yeniden ayağa kalkmak şart.

Kim bilir Bad Bunny hayatında kaç kez denedi, kaç kez olmadı…

Ama vazgeçmedi.

Ben de öyle yapıyorum.

Evet, günümüzde birçok şey çok zor.

Ama imkânsız diye bir şey yok.

Çalışmak, üretmek gerekiyor.

Bekleyince başarı kimsenin kucağına “hooop” diye düşmüyor, inanın.

İşte bu yüzden Bad Bunny bence şahane bir örnek.

Ve tam da günümüz gençliğine ilham verecek cinsten.