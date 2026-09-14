'İyi dersler çocuklar'

Gerek denizin, güneşin, uzun upuzun sofraların, o sofralardaki sohbetlerin gerekse sıcakların ve gün batımlarının…

Neden mi?

Malumunuz, ciddi bir sağlık sorunu yaşadığım için dört senedir yazlardan pek keyif alamıyordum. Bu yıl 6 Mayıs’ta geçirdiğim kornea nakli ameliyatından sonra birçok şey daha güzel gelmeye başladı.

Daha doğrusu unuttuğum duyguları hatırlamaya başladım, en başta da psikolojik olarak rahatladım.

Elbet anlatması kolay değil bu duyguyu. Bir yandan gözümdeki sıkıntıyla uğraşıyor, diğer yandan olacağım ameliyatı düşünüyordum. Bu düşünceyle korku, endişe ve umut bir aradaydı; doğal olarak hepsi birbirine karışıyordu.

İşte ameliyatın ardından, önümde daha yol olsa da, gözümün içinde 16 dikiş bulunsa bile içimdeki o yük biraz hafiflediği için yaşadığım anlardan aldığım keyif arttı. Tıpkı eskisi gibi…

Bu yüzden de bu yaz pek güzel geldi bana, hem de çok. En sevdiğim de dostlarla geçirilen, bol sohbetli, keyifli, tadında, yerinde bir yazdı benim için. Çok şükür, sağlıkla bitti! Hem de pıt diye.

Şimdi okul zamanı. Kış geliyor, kış! Evet, havalar hâlâ sıcak ama bizim kuşak için yazın bittiğinin en kesin işaretidir ilk ders zili. Okullar açıldı mı kış geldi demekti; hava hâlâ sıcakmış, güneş tepedeymiş hiç fark etmezdi.

Şimdi milyonlarca öğrenci yeniden sıralarına, öğretmenler öğrencilerine kavuşuyor. Kimi ilk kez okul kapısından girecek, kimi arkadaşlarına sarılacak. Evlerde sabah telaşı, çantalarda yeni defterler, içlerde heyecan başladı.

Hepsinin yeni dönemi güzel, başarılı ve keyifli geçsin elbet. Ve tabii en başta da güvenli geçsin.

Çünkü bir çocuğun okulda kendini güvende hissetmesi, en az alacağı eğitim kadar önemli. Son yıllarda okullarda yaşanan sıkıntılar ortada. Çocuklarımızı okula gönderirken aklımızın kapıda kalmaması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre; okul giriş ve çıkışlarının takibi için 21 bin 103 okulda 6 bin 105 ekip görevlendirildi. Okul servislerine yönelik denetimler de sürdürülecekmiş. İstanbul’da ayrıca 45 Mobil Okul Timi görev yapacakmış. Okul bahçelerindeki güvenlik ve koordinasyona katkı sağlaması için polisler tarafından eğitilecek 3 bin 13 bahçe görevlisi de işbaşı yapacakmış.

Bunları duymak güzel. Ama ben bu önlemlerin ihtiyaca göre artırılmasını ve yıl boyunca aynı titizlikle sürdürülmesini istiyorum. İlk günün heyecanıyla başlayıp sonra gevşeyen bir düzen olmamalı.

Okulun kapısı da bahçesi de kantini de servisi de önemli. Çocuğun evden çıktığı andan evine döndüğü ana kadar güvenliği önemli.

Çocuklar tedirgin olmadan derslerini dinlesin, teneffüste rahatça oynasın, arkadaşlık kursun, soru sorsun, hayal kursun. Anne babalar da onları sabah uğurlarken içleri rahat bir şekilde “İyi dersler” diyebilsin.

Ben bu yaz, uzun zamandır özlediğim bir duyguyu yeniden hatırladım: İçiniz biraz rahatladığında, yaşadığınız anın tadı da değişiyor. Çocuklarımızın da içi rahat olsun. Okul yılları hafızalarında korkularla değil, güzel anılarla kalsın. Bu yüzden de bu önlemler çok ama çok önemli.

İyi dersler çocuklar!

Öğretmenlerimize kolaylıklar, bütün ailelere de içlerinin rahat edeceği bir eğitim yılı diliyorum.