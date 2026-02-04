'Kapadokya’da bu kez, hıza ve yeniliğe ayak uydurduk'

Taşın, rüzgârın, tarihin ve sessizliğin birbirine karıştığı; her gelişimde bana başka bir hikâye fısıldayan kadim bir şehir burası.

Kapadokya’da çok güzel, çok özel anılarım var.

Bu iki gün ise o hafızaya yenilerini ekledi. Hem de unutulmayacak olanlardan.

En son Kasım 2025’te Volkswagen ve ekibinin davetiyle Kapadokya’ya geldiğimde, yılın yorgunluğunu atmak için buradaydık.

Nefes, arınma ve tazelenme eğitimleriyle kendimize dönmüştük.

Bu kez hikâye farklıydı.

Bu kez amaç; hem yeni yılın hem de yenilenen T-Roc’un hızına kapılmaktı. E bir de yeni yaşıma girecektim. Daha ne olsun!!! Büyülü şehirde yeni yaşa girmek kim istemez.

E bir de yıllardır Gino Battaro ve ekibi beni nereye çağırırsa, hiç düşünmeden yola çıkarım. İşin içinde Kapadokya da varsa, gerisi zaten teferruat.

Ziyaret sebebimiz netti; Avrupa’nın en çok satan SUV modellerinden biri olan Volkswagen T-Roc.

Ekip; “T-Roc yenilendi” dediler, biz de düştük yollara.

Bu seyahati benim için daha da özel kılan tabii yeni yaşıma da girmek. Kapadokya’ya gittiğimiz gün doğum günüme denk geldi.

Uzun zamandır görmediğim dostlar, arkadaşlar ve yeni tanıştıklarım… Hepsi bir araya gelince, yeni yaşımın ilk saatleri unutulmaz anlara dönüştü.

Bu şahane ekip, yeni yaşımı daha ilk dakikalarından itibaren özel kıldı. O gün kutlama, ardından test sürüşleri tamamlandıktan sonra, akşamında Argos’un büyülü mekânlarından birinde muhteşem sürprizli bir gece yaşadık.

Güliz Ayla’nın şarkılarıyla coştuk, eğlendik. Uzun süredir dinlemiyordum; sahnedeki enerjisi ve performansı geceyi bambaşka bir noktaya taşıdı.

DJ Can Hatipoğlu’nu da es geçmek mümkün değil. Böyle bir şov, böyle bir atmosfer… Geceyi uğurlayıp günü karşılamanın en keyifli haliydi.

Ve dönüş vakti geldiğinde…

Kapadokya yine yaptı yapacağını.

Bize kendine yakışır bir görsel şölenle veda etti. Gökyüzü, ışık, taş ve sessizlik bir kez daha “aklında kalayım” dedi.

Sana hiç doyamıyorum Kapadokya…

Yine görüşeceğiz.

O zamana kadar kendine çok iyi bak.