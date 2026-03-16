'Kenan Doğulu sahnedeyse yerinde durmak mümkün değil'

Şarkılara avazım çıktığı kadar eşlik ediyorum. Sonra etrafıma bir bakıyorum; benim yaşımda olanlar, benden küçükler, benden büyükler… Herkes Kenan şarkılarını aynı coşkuyla söylüyor.

Ve insan ister istemez düşünüyor: Bir sanatçı, bunca yıl geçmesine rağmen hâlâ herkese aynı tutkuyla şarkı söyletebilir mi? Üstelik jenerasyonlar değişse bile…

Kenan Doğulu’nun müzik yolculuğu başladığında ben de gazeteciliğe yeni adım atmıştım. Mesleğe başladığım günden bu yana Kenan Doğulu’nun müzik serüvenini bir haberci olarak takip ederken aslında ne kadar uzun bir zamana tanıklık ettiğimi, detayları düşündükçe daha iyi anlıyorum. Konserler, klip çekimleri, sahneler, kulisler… Ah, ne anılar! Ne yaşam, ne hayat…

Haliyle bu meslekte yıllar içinde yüzlerce sahne izliyorsunuz. Doğal olarak yorum da yapıyorsunuz ve zaman zaman sahnedeki sanatçı için; “Bugün iyi değildi”, “Enerjisi düşüktü”, “Orkestra ile uyumu zayıftı” gibi cümleleri sıkça kuruyoruz. Ama hafızamı zorluyorum; Kenan Doğulu için böyle bir gün hatırlamıyorum. Kenan sahneye çıktığı her an; aynı enerji, aynı disiplin ve aynı heyecan hiç bitmedi…

Önceki akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde bir kez daha buna şahit oldum. Salon tıklım tıklımdı. Kenan Doğulu sevilen şarkılarını peş peşe söyledi. Ama asıl dikkatimi çeken başka bir şeydi; salonda “yeni jenerasyon” dediğimiz çok genç dinleyiciler de vardı ve onlar da gözlerini Kenan’dan ayırmadan şarkıları ezbere söylüyordu. Kendi gençlik zamanlarım aklıma geldi. Ve evet; Kenan da yıllardır hep aynı kalıyor sanki.

Bir sanatçının kuşakları bir araya getirmesi kolay değildir. Ama Kenan Doğulu yıllardır tam da bunu yapıyor.

Düşünün… “Aşk ile Yap”, “Çakkıdı”, “Tencere Kapak”, “Şans Meleğim”, “Tutamıyorum Zamanı”, “Rütbeni Bileceksin”, “Ex Aşkım” ve daha fazlası… Bu şarkıların herhangi biri çalmaya başladığında bir anda herkesin sesi yükseliyor. Kimisi gençliğini hatırlar, kimisi ilk aşkını, kimisi de sadece dans etmeye başlar. İşte gerçek yıldız olmak tam da burada başlar: Şarkılar sadece dinlenmez, hayatın bir parçası olur.

O gece salonda bir kez daha şunu düşündüm; onun bu uzun müzik yolculuğuna sadece bir dinleyici olarak değil, bir gazeteci olarak da tanıklık etmiş olmak gerçekten büyük bir şans. Çünkü Kenan Doğulu’nun şarkılarıyla âşık olduk, isyan ettik, hüzünlendik. Ama en çok da dans ettik.

Açık söyleyeyim: Kenan Doğulu olmasaydı bu ülkenin müzik hafızasında çok şey eksik olurdu. Ve tabii Ozan Doğulu… O artık Kenan sahnelerinde olmazsa olmaz. Şimdi de başka bir keyif başladı; Ozan’ın 17 yaşındaki kızı Arya Doğulu artık Kenan’ın vokalisti. Daha ne olsun! Bu nasıl bir keyiftir anlatamam, tam bir müzik ziyafeti.

Vazgeçilmezler ve Bir Aile Hikayesi

Kenan Doğulu demek, benim için biraz da hayatım ve ailem demek. Çünkü Kenan Doğulu’yu ve ekibini gördüğümde sanki ailemden birilerini görmüş gibi oluyorum. Bunun nedeni çok basit aslında: Kenan Doğulu’nun kariyer yolculuğunda yıllardır birlikte yol aldığı, adeta bir aile gibi olan kemik bir ekibi var.

En başta Fikret Özonur geliyor; Kenan Doğulu’nun kariyerinin her adımında vardı ve olmaya da devam ediyor. Sonra Vahdet Aykutalp var; Kenan nerede, Vahdet orada. O da bu yolculuğun vazgeçilmez isimlerinden. Dile kolay… Tam 30 yıl! Aynı sahnede, aynı müziğin etrafında, aynı tutkuyla yürüyen bir ekip.

Manifest ile Çakkıdı Sürprizi

Gecenin en güzel sürprizi ise Manifest kızları oldu. Kenan Doğulu “Çakkıdı”yı söylemeye başladığında sahne bir anda hareketlendi ve sahneye Manifest kızları çıktı. Hep birlikte şarkıyı söyleyip şahane bir performans sergilediler. Salonun o anki hâlini anlatmak gerçekten zor; çığlıklar, alkışlar, coşku… Kısacası küçük bir kıyamet koptu diyebilirim.

Ama o sahne sadece güzel bir sürpriz değildi; aynı zamanda Kenan Doğulu’nun yıllardır müzikte her jenerasyona nasıl dokunduğunun da çok güçlü bir göstergesiydi. Çünkü Kenan Doğulu sadece kendi döneminin değil, yeni kuşakların da enerjisini, ritmini ve dünyasını takip edebilen nadir sanatçılardan biri.

Manifest kızları da sahnede bunu fazlasıyla kanıtladı. Enerjileri, dansları ve sahne hakimiyetleri ile Kenan Doğulu’ya şahane eşlik ettiler. Onları ilk kez izledim ve gerçekten çok etkilendim; bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir kitleye ulaşmaları boşuna değilmiş. Genç, yetenekli ve son derece özgüvenli bir ekip. Kenan Doğulu’nun yıllardır kurduğu o müzik köprüsünün yeni kuşaklara aktarıldığı en özel an gibiydi.

Ve o an salonda bir şey daha çok net hissedildi: Kenan Doğulu’nun şarkıları sadece yıllara değil, nesillere de kesinlikle meydan okuyor.

İyi ki varsın Kenan, iyi ki!