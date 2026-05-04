'Kenan Doğulu 'Yaparım Bilirsin' dedi ve yine yaptı'

Aşkı, hüznü, ayrılığı, kavuşmayı, dans etmeyi, deli gibi eğlenmeyi; Kısacası hissettiğimiz ne varsa şarkılarıyla hayatımıza dokundu.

Bu hikâyede Ozan Doğulu başta olmak üzere Doğulu kardeşlerin ve babaları Yurdaer Doğulu’nun emeğini anmadan geçmek de mümkün değil. Onlar olmasa müzik sahnemiz gerçekten eksik kalırdı. Biz eksik kalırdık. Duygularımız dile bu kadar acık ve net gelmezdi.

Ve şimdi yıllardır hayalini kurduğu o proje “Yaparım bilirsin” dedi ve yine yaptı.

Atlantis Yapım ve Doğulu Music iş birliğiyle hayata geçen “Symphonity” konserinin İstanbul Kongre Merkezi’ndeki ilk gecesindeydim.

Orada olmak, o heyecana tanıklık etmek, Kenan Doğulu’nın yıllardır içinde biriktirdiği o heyecanlı duyguya tanıklık etmek şahaneydi.

Bu kez bildiğimiz şarkılar vardı sahnede ama bambaşka bir ruhla.

Antonio Pirolli şefliğinde 88 kişilik dev bir senfoni orkestrası eşliğinde, “Symphonity” adını verdiği bu projede Kenan Doğulu sevilen şarkılarını adeta yeniden doğurdu.

Evet, o heyecanlıydı ama biz ondan daha heyecanlıydık.

Sahne, ışıklar, dekor ve o dev orkestranın içinden yükselen müzik…

Gerçekten anlatması zor bir geceydi.

Sahnedeki o 88 kişilik muazzam ekibin önünde Kenan’ın nasıl devleştiğini bir kez daha gördük. Hem tanıdık hem bambaşka bir yolculuktu bu.

Dinlerken yerimizde duramadığımız anlar oldu, sadece gözlerimizi kapatıp müziğe teslim olduğumuz anlar da…

Alkışlasak mı, ayağa kalksak mı, büyüyü bozmasak mı derken kendimizi unutulmaz bir gecenin içinde bulduk. Klasik Kenan konserleri gibi degil, ama öyle gibi.

Ve evet o gece hafızamıza değil, resmen kalbimize yazıldı.

Kenan Doğulu yine “yaparım bilirsin” dedi ve sözünü tuttu.

Üstelik bu kez çıtayı başka bir yere taşıdı. Bu projeyi dünya sahnesine taşımak istediğini biliyorum. Ve açık söyleyeyim: Olacak. Buna inancım tam biz de Kenan’ı deliler gibi alkışlayacagız.

Bu arada sahne kıyafetleri de ayrıca şık ve güzeldi.

Sahnelerin şefi olduğunu bir kez daha kanıtladı. İyi ki varsın Kenan…