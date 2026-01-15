'Kırmızı halı konuşur, stil susmaz'

Yani Serenay Sarıkaya’nın kırmızılara büründüğü, Sinem Ünsal’ın acı kahvelerle süzüldüğü, Hande Erçel’in altınla sınandığı, Demet Özdemir’in siyah bir kuğu gibi dolaştığı o gece…

Gelelim gecenin öne çıkanlarına.

Serenay Sarıkaya

Ezber bozmadı. Zaten bozmaz.

Gecenin en çok konuşulanı yine oydu. Aldığı ödül, taşıdığı elbise, verdiği mesaj… Tüller içinde salınan o iddialı kırmızı elbise, kürkün arasından çıkan derin bacak dekoltesiyle adeta şunu diyordu: “Buralar benim, sakin olun.”

Net, kendinden emin, iddiasının arkasında. Serenay dediğin tam olarak bu.

Sinem Ünsal

1,5 senedir onunla yatıyor, onunla kalkıyoruz. “Uzak Şehir”in Alya’sı gecede de sahneyi doldurdu.

Zarafet, duruş, stil ve evet güzellik. Hepsi yerli yerinde. Rutkay Öziş imzası, Züleyha Kuru tasarımı elbise (ki tasarımlarına bayılırım), Tiffany takılarla birleşince ortaya “bakmaya doyamadım” dediğim bir Sinem çıkmış yine.

Benim için gecenin ilk sıradaki favorisi. Kim ne derse desin Sinem oldu.

Demet Özdemir

“Kendimi çok belli etmeyeyim dedim” demiş ama bence gecede siyah bir kuğu gibi salınıyordu. Şık, zarif, güçlü. Saç ve makyajı da aynı çizgideydi. Risk almadan, göze sokmadan dikkat çekmenin kitabını yazmış bence.

Hande Erçel

Gecenin ve hatta sosyal alemin en çok konuşulanı…

Demet Akalın’ın bile “Ben bile bu kadar rüküş olamam” dediği Elie Saab kıyafet ile.

İlk bakışta ben de beğenmedim, yalan yok. Uzun uzun baktım. Moda bilirkişisi değilim, ahkâm da kesmeyeceğim. Ama baktıkça, detayları gördükçe “Neden olmasın?” dedirtti bana. Özellikle asıl kırılma anı ödül konuşmasıydı.

Çünkü stil sadece kıyafetle değil; duruşla, tavırla, özgüvenle olur. Hande konuştukça, gülümsedikçe stilini elbisesinin önüne geçirdi. İşte o an sevdim.

Zeynep Bastık

“Konforlu, sade ve klasik olmak istedim” demiş. Bence olmuş mu? Olmuş.

Risksiz ama şık. Bazen mesele bu kadar basit.

Bergüzar Korel & Halit Ergenç

Gecenin en şık çiftlerinden.

Bergüzar için Fidan Şimşek’in özel diktiği elbise göz dolduruyordu. Halit Ergenç ise Dolce & Gabbana takımıyla tam olması gerektiği gibiydi. Bakması keyifli, net. Adam zaten sahneye çıktığında daha başka ışıldadı. Malumunuz uzun uzun konuştuğumuz, tartıştığımız Kenan Baran karakteri ile ödül aldı. Keza adamı canlandırmadı yeniden yaşattı. Bu yüzden hak ettiği bir ödül almış.

Dilan Deniz Çiçek

Su gibi değil mi Allah aşkına?

Saç, makyaj, kıyafet bence çok iyiydi. Göğsünün arasından süzülen kolyesiyle gecenin en şık kadınları listemde rahatlıkla üst sıralarda.

Hazar Ergüçlü

Kıyafet, özellikle ayakkabılara bayıldım. İnanılmaz şık ve tarzdı.

Tam da onun ruhu, tam da onun tavrı. Instagram’da paylaştığı karelere ayrıca bayıldım. Kendi stilini yaşayan kadınlardan Hazar. Hiç çekinmeden, hiç karıştırmadan net bir stil.

Ve…

Keeennaaaaannnnn

O bizim Ken’imiz.

O bizim vazgeçilmezimiz.

Kenan Doğulu olmasa müzik dünyası eksik kalırdı. Şarkılar, eğlence, gülüşler, gözyaşları… Hepsi yarım olurdu.

Pamuk kalbimiz kırılırdı.

Gecede aldığı Sürdürülebilirlik Ödülü o kadar yerindeydi ki, çünkü Kenan her dönemin, her kuşağın ismi. Kariyerini öyle güzel, öyle akıllı yönetiyor ki; her nesle dokunmaya, üretmeye, vazgeçmeden devam ediyor.

En son Hitmakers programında izledim, A’dan Z’ye söylediği şarkılarına yine doyamadım. Kaç anı, kaç şarkı, kaç konser. Ve gecenin ana teması Kenan Doğulu’nun şarkısı, onun şarkısı ile çekilen klip olunca bir sürü like bıraktım. Kenan’ı anlatmaya kelimeler yetmez.

Ve evet, gecede yine kendi tarzı ve stiliyle en dikkat çeken isimlerden biriydi.

Kısacası…

Bu gece bize bir kez daha şunu hatırlattı:

Moda geçer, stil kalır.