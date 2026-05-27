'Kurban Bayramı paylaşma bayramıdır'

Ama unutmayalım ki, "kurban" yalnızca bir ibadet değil; insanın kendinden vazgeçebilmesi, bencilliğini kesip atması, bir başkasının yoksulluğuna el uzatabilmesidir.

Bu yüzden, etin payı kadar, sevginin de payı vardır bu bayramda. Çünkü bayram, yalnızca sofrada değil, kalpte başlar.

Hal hatır sormak, "Ben buradayım" diyebilmek, bir gönle dokunabilmektir bayramların anlamı.

Ve evet bu bayramda da küsler barışsın, yalnızlar hatırlansın, uzaklar yakın hissettirsin birbirini. Çünkü insan, paylaştıkça çoğalır.

O yüzden et dağıtırken, gönül dağıtmayı da unutmayın lütfen.

Bir tebessüm, bir selam, içten bir göz teması, bir "Nasılsın?" bile bazen en büyük bayram hediyesidir gerçekten. Ve sevgi de bereket getirir. Kalpler dolsun, sofralar taşsın ama en çok da içimizdeki iyi niyet büyüsün…

Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kalbiniz huzurla, eviniz sevdiklerinizle dolsun.

Paylaşmak güzeldir.

-Et paylaşmak gerek ama sadece sofrayı değil, bereketi de çoğaltmak için.

-Sevgiyi paylaşmak gerek, bir tebessümle, bir sarılmayla, sessiz bir iyi ki varsın demek için.

-Dostluğu paylaşmak gerek, araya zaman, mesafe, kırgınlık girse de, eski günleri hatırlamak için.

-Dertleri paylaşmak gerek, çünkü anlatınca hafifler, dinlenince iyileşir insan.

-Çareyi paylaşmak gerek, bir ihtiyaç sahibine yardım eli uzatarak, umudu çoğaltmak için.

-Çaresizliği paylaşmak gerek, yalnız olmadığını hissettirerek, yanında durmak için.

-Duaları paylaşmak gerek, kalpten kalbe uzansın, birbirimizin hayrına niyet edebilmek için.

-Hayırlı haberleri paylaşmak gerek, bir müjdeyle, bir umutla, bir başlangıç olması için.

-Kucaklaşmayı paylaşmak gerek, belki de yıllardır beklenen o barış için.

-Sessizliği paylaşmak gerek, bazen hiçbir şey söylemeden “buradayım” diyebilmek için.

-Gülümsemeyi paylaşmak gerek, tanımadığın bir yüzü bile aydınlatabilecek kadar güçlü olmak için.

-Zamanı paylaşmak gerek, gerçekten dinlemek, ilgilenmek, yanında olmak için.

-Bayramı paylaşmak gerek, çünkü bayram dediğin, birlikte güzel.

Kurban Bayramınız mübarek olsun...