'Skor değişir, gönlümüz değişmez'

Sevinirken hep beraber, üzülürken herkes kendi yoluna... Olmaz. Kazanınca da yanlarındayız, kaybedince de.

İşte biz de bu duyguyla, A Milli Takımımızın dördüncü maçında İtalya karşısındaki mücadelesini izlemek ve takımımıza destek olmak için küçük bir grup yollara düştük.

Türk sporunun önemli destekçilerinden Trendyol’un davetiyle İtalya’nın Bologna şehrine gittik. Gönül isterdi ki oradan güzel bir galibiyetle, yüzümüzde kocaman bir gülümsemeyle dönelim ama olmadı.

Üzüldük mü? Elbette üzüldük. Söylendik mi? Ona da evet. Ama insanın kendi ülkesinin takımından vazgeçmesi diye bir şey var mı?

Sizi bilmem ama ben memleketten uzakta ay-yıldızı görünce başka türlü duygulanıyorum. O zaman tuttuğun takımın rengi de değişiyor; hepimiz aynı rengin, aynı formanın etrafında buluşuyoruz:

Kırmızı ve beyaz.

O yüzden ne diyoruz? Yensek de yenilsek de kalbimiz milli takımımızla. Daha iyisini bekleyerek, gerektiğinde eleştirerek ama desteklemekten vazgeçmeyerek, değil mi?

Bu arada Trendyol’u da alkışlamak isterim. Çünkü sporun yanında böyle uzun soluklu duran markalar önemli. Hatta destekleri sadece futbol sahasıyla sınırlı değil: Milli takımlar, Süper Lig, 1. Lig derken voleybolda Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri, olimpik ve paralimpik sporcular, uluslararası organizasyonlar... Yani liste oldukça uzun.

Ama benim özellikle dikkatimi çeken, çocuklara dokunan tarafı oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle destekledikleri Fabrika Voleybol Okulları, paylaşılan bilgilere göre 41 merkezde bugüne kadar 23 binden fazla çocuğu sporla buluşturmuş. Düşünün; bir çocuğun ilk kez eline top almasına, bir takıma ait hissedebilmesine, belki de hayatı boyunca peşinden gideceği bir hayalle tanışmasına katkı sağlıyorsunuz.

İşte bu çok kıymetli.

Bugün alkışladığımız sporcular da bir zamanlar birilerinin elinden tuttuğu, cesaret verdiği çocuklardı. Yarın tribünde adını haykıracağımız bir sporcu, belki de bugün o okullardan birinde antrenman yapıyor.

Bir de işin Türkiye’den dünyaya açılan tarafı var.

Malumunuz, pandemiyle birlikte e-ticaret hayatımızın iyice içine girdi. Hiç yalan söylemeyeceğim; bir ara mesafeli durdum ama şimdi vazgeçemeyenlerdenim. Artık telefonumuzdan alışveriş yapmak daily rutinimizin, günlük hayatımızın sıradan bir parçası. Eskiden "Denemeden, görmeden alamam" diyordum; şimdi ben de bu konuda gayet başarılı oldum.

Düşünün, paylaşılan rakamlara göre bugün 36 ülkede faaliyet gösteriyorlar ve geçtiğimiz yıl 120 binden fazla yerli üretici, KOBİ ve esnaf; yani 55 milyon “Made in Türkiye” etiketli ürün yurt dışındaki müşterilerle buluşmuş. Bana göre son derece ciddi bir rakam. Türkiye’nin bir şehrinde üretilen ürün, kilometrelerce uzakta birinin evine giriyor. O paketin içinde birilerinin emeği, hayali ve işi büyütme umudu da var. Bence hem sporcularımızı destekleyip hem de küçük üreticiye ulaşmaları oldukça kıymetli.

Beni bilen bilir; ben başarıları alkışlama taraftarıyım ve bunun için de hiç çekinmem. Çünkü memleketin üreticisinin daha çok insana ulaşması, emeğinin karşılığını bulması hepimize iyi gelir.

Gelelim işin moda ve tasarım tarafına. Olmazsa olmaz... "Lüksün Yeni Yolu" söylemiyle Trendyol Luxe’ü de hayata geçirmişler. Paylaşılan bilgilere göre 400’ü aşkın global ve yerel premium marka, 200 binden fazla ürünle bu alanda buluşuyor. Tabii yerli tasarımcılarımız başrolde. Çünkü bu ülkede çok güçlü bir tasarım kültürü ve çok yetenekli insanlar var. Mesele, onların işlerini daha görünür kılmak; yeni insanlarla ve yeni pazarlarla buluşturmak.

Velhasıl; Bologna’ya milli takımımızı desteklemeye gittik. İstediğimiz sonuçla dönemedik ama desteğimizi de orada bırakıp gelmedik.

Bir sonraki maçta yine heyecanlanacağız. Yine "Bu kez olacak" diyeceğiz. Yine ekran başında ya da tribünde yerimizi alacağız.

Çünkü skor değişir ama bizim gönlümüz değişmez.