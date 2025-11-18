Türkiye’nin konuştuğu düğünde neler mi oldu?

Dostluklarım gereği çok güzel, çok özel, çok anlamlı düğünlere, eğlencelere, gecelere katılma fırsatım da…

Pazar günü katıldığım düğün de işte onlardan biriydi.

Erkek tarafı siyasetin önemli bir ismi, kız tarafı da gece hayatına damgasını vuran önemli mekânların sahibi olunca, Pazar gecesi ortaya tam bir Türkiye mozaiği çıktı.

Bu yüzden de düğün bir hayli merak uyandırıyor.

Düğünde magazin ünlüsü, sanatçısı, oyuncusu, futbolcusu, sosyetesi, siyasetin en önemli isimleri. Sağ–sol, eskisi–yenisi, kabadayısı derken Çırağan Sarayı yine farklı bir Türkiye gerçeğine şahit oldu.

Yıllar içinde bu taş duvarların ne çok isme, ne çok hikâyeye tanıklık ettiğini bilirsiniz.

Ben de meslek hayatım boyunca bu sarayda sayısız düğüne, geceye, davete katıldım.

Bu taş duvarlar, olmaz denilenlere, yan yana gelmez denilenlere bile şahitlik etti…

Bu düğün de belki onlardan biriydi ve bu yüzdendir ki bu kadar çok konuşulması, merak edilmesi çok doğal.

Kız tarafından başlarsak; gelin Nurcan Yıldız, benim de çok sevdiğim bir ailenin en küçük kız kardeşi.

Yıllardır gece hayatına hizmet veren, aslen Günay Restaurant olarak bilinen ama birçok mekânın da sahibi olan Vahit–Bayram–Sinan Yıldız kardeşlerin biricik kardeşi. Aynı zamanda da BVS Group Yönetim Kurulu Üyesi.

Tabii Günay Restaurant’ı yeni nesil bilmese de Mecidiyeköy’deki bu mekan gece hayatının en önemli mihenk taşlarından biri.

Vahit–Bayram Yıldız kardeşler, yıllar önce ismini aldığı sektöre çok önemli bir yeri olan Günay Tuncel’den bu mekânı devralarak eski kalitesini koruma çabasıyla bugüne getirdiler.

Zorlu maddi sıkıntılara, sanatçıların aldığı yüksek rakamlara rağmen çizgilerinden ödün vermeden devam ediyorlar yollarına.

Hele ki bu zamanlarda bir mekânı ayakta tutmak kolay değil; bir de kaliteyi koruyarak sürdürmek çok daha zor.

Bu anlamda Yıldız Ailesi sektörde gerçekten saygı duyulan bir yerde duruyor.

Bu yüzdendir ki, kalabalık düğünün büyük çoğunluğu da kız tarafının sektördeki sevgisiyle birebir orantılı; bunu söylemeden geçemem.

Erkek tarafına gelirsek…

Siyasi dünyanın önemli isimlerinden Mehmet Sevigen’in oğlu Berke Sevigen olunca ortaya muhteşem bir Türkiye mozaiği çıktı.

Bir taraf eğlence dünyasının köklü ailesi, diğer taraf siyasetin güçlü bir figürü olunca nikâh şahitlerinin bir hayli sürprizli olması da normaldi.

Renkli konukların olduğu düğünde nikâh şahitleri de bir hayli sürprizliydi. Şahitler arasında Suzan Sabancı, Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, İlhan Kesici, Süleyman Soylu, Muharrem İnce, Davut Gül, Doğu Perinçek, Hüsamettin Özkan, Cavit Çağlar, Tuncay Özilhan, Orhan Gencebay, Yüksel Mermer gibi Türkiye’nin en etkili isimlerinin yer alması gecenin ağırlığını bir kez daha göster elbet.

Nikah kıyılmadan önce, kısa bir süre önce hayatını kaybeden şehitlerimiz için de, Fatiha okundu. Daha sonra nikah kıyıldı.

Ben yıllardır bu işi yapan biri olarak siyasi yazılar hiç yazmadım, fikirlerimi bile beyan etmedim. Etmemeye de devam edeceğim.

Çünkü herkesin kendi işini yapması gerektiğini düşünenlerdenim.

Ancak katıldığım çok düğünde önemli isimlerin şahitliklerine de şahitlik ettim ve

Pazar günü gelin ve damadın yanında gördüğümüz tablo da onlardan biriydi.

Davetli olarak bizim için de unutulmaz bir gece ve fotoğraftı.

Her zaman olduğu gibi olmaz denilenler, yan yana gelmez denilenler yine yan yana geldi ve unutulmaz şahane bir gece yaşandı.

Önce Funda Arar, sonra Mahsun Kırmızıgül sahneye çıkıp konuklara unutulmaz anlar yaşattılar. ikisi de muhteşemdi.

Tabii “Gelinlik nereden?” cümlelerini de duyar gibiyim. Gelin Nurcan Yıldız dünyaca ünlü modacı Elie Saab imza taşıyan bir gelinlik tercih etmiş.

Uzaktan bile fark ettiriyordu zaten. Hem sade, hem zarif, hem de “gelin gibi gelin”di. Ben gelin gibi gelin olan gelinleri seviyorum.

Biraz “gelin gibi gelin” sözünü çok kullandım ama şu var ki; sade ama güzel, abartısız ama etkileyici, tam olması gerektiği gibi pamuk prenses gibi gelinleri seviyorum. Nurcan da tam öyle gelinlerdendi.

Damat Berke’yi ise çok eskiden biliyorum. Ablası Selen Sevigen’in yıllar önceki düğününde de bulunmuştum. O zamanlar daha küçüktü Berk’e ama o zaman da, şimdiki gibi çok güler yüzlüydü. Ve Pazar günü de düğünde de bir an olsun güler yüzünü konuklardan eksik etmedi.

Damatlığı özel dikim Vakkoydu ki bence kusursuzdu.

Bizler düğünü konuşa duralım, çift şimdiden Maldivler’in tropikal havasına doğru yola çıktı bile.

Ne diyelim; bir yastıkta kocasınlar. Biz kendilerine şahitlik ettik, güler yüzleri gibi hayatları da sorunsuz, umutsuz, sıkıntısız geçsin.