Ekim 2025 burç yorumları

Ekim 2025 gökyüzü hareketleri ve tutulmalar neleri fısıldıyor? Hande Kazanova, burç burç ekim ayı burç yorumlarını analiz etti...

KOÇ BURCU (21 Mart-20 Nisan)

Ekim ayında ev, aile ve yuvanızla ilgili konularda abartılı hareketlerden ve kararlardan mümkün olduğunca kaçının. 7 Ekim dolunayında sağlığınıza ve günlük iş düzeninize özen göstermelisiniz. Hem ilişkilerinizde hem de kendinizle ilgili ani kararlarda önce olayları şöyle bir gözden geçirin sonra hareket edin. Ekim ortasıyla beraber romantizm hayatınızın merkezine yerleşiyor. Sevdiğiniz insanla vakit geçirmek iş hayatınızda yaşadığınız sıkıntı ve problemleri üzerinizden atmak önem kazanırken, eğer bir işverenseniz bu dönem daha çok çalışanlarınızın parasal konularıyla ilgili olacak ve onları rahatlatmak için elinizden geleni yapacaksınız. 21 Ekim’deki yeni ay ilişkiler anlamında sizi destekliyor, kararlarınızı bu tarih sonrası almaya çalışın.

BOĞA BURCU (21 Nisan-20 Mayıs)

İş hayatınızda tutamayacağınız sözler altına ekim ayında girmemelisiniz. Kafanızdaki projeleri hemen hayata sokmaktan ziyade biraz daha beklemek faydalı olabilir. 6 Ekim’den sonra özel hayatınıza ve size keyif veren konulara vakit ayıracaksınız. Yine ortaklıklar, iş birlikleri, anlaşmalar, sözleşmeler gündeminize yerleşebilir. 7 Ekim dolunayı önemli konuların ortaya çıkmasına neden olabilir. Mart ayında başlattığınız, karar verdiğiniz önemli işlerinizin sonuçlarını alma potansiyeliniz yüksek. Özel hayatınızda ya da ortaklı işlerinizde bazı konuları niye aşamadığınızı göreceğiniz ve buna göre bazı aydınlanmalar yaşayacağınız, sizin dışınızda gelişen olaylara maruz kalacağınız bir dolunay sizi bekliyor.

İKİZLER BURCU (21 Mayıs-21 Haziran)

Ekim ayında arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek öne çıkabilir. 11 Ekim civarında, ev ve aile hayatınıza edin. Kendinizi fazlasıyla yalnız ve sevgisiz hissedebilir veya yorgun olduğunuzu düşünebilirsiniz. Eski konular ve olaylarla uğraşmak ve işlerin arkasında kendinizi bulmak önem kazanacak. 21 Ekim’deki yeni Ay, aşk, keyif, çocuklarla olan ilişkiler ve sanatsal faaliyetlerle ilgili önemli kararlar almanızı gerektirebilir. Aşka dair verilecek önemli kararlar, sevdiğinizle beraber yapmak istediğiniz planlar bu yeniay zamanı oluşabilir. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu konularda adımlar atılabilir. Yine çocuğunuz varsa onun hayatı, eğitimi, sağlığıyla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Sanatsal ve kreatif işlerinizde hızlı ilerlemeler kaydedeceğiniz bir dönem olabilir.

YENGEÇ BURCU (22 Haziran-22 Temmuz)

Ekim ayı, ev, aile ve yuva alanlarınızda bazı durumları abartabileceğiniz ve verdiğiniz sözleri tutmakta zorlanabileceğiniz bir dönem olabilir. Ayrıca kadersel bazı etkiler altında olacaksınız. Yakın çevrenizden birine parasal konularda yardım etmek, 1-4 Ekim tarihlerinde önemli olacak. 7 Ekim dolunayı kariyer ve meslek alanlarını öne çıkarabilir. Ev, aile ve yuvanızda attığınız adımların ve aldığınız kararların sonuçları da bu dolunay ile karşınıza gelebilir. 14 Ekim’de evinizi güzelleştirmek, misafir ağırlamak ve insanları evinize daha fazla davet etmek önem kazanacak. Ancak etrafınızdaki birçok şeyi güzelleştirmek isterken, zaman zaman yalnız olduğunuzu ve ilişkilerde aradığınızı bulmakta zorlandığınızı da fark edebilirsiniz.

ASLAN BURCU (23 Temmuz-22 Ağustos)

Ekim başında iletişimsel işlerinizde hızlı gelişmeler ve fırsatlar karşınıza çıkabilir; ancak yakın çevrenizde tutamayacağınız sözler vermemeye gayret edin. 7 Ekim’den itibaren, seyahatleriniz hızlanabilir. Uzak yerlerden gelecek önemli haberler, ticari faaliyetler ve eğitimle ilgili konular bu dolunayda bazı kararlarınızı hızlandıracak. 21 Ekim’deki yeni ayla beraber, iletişimsel işlerde önemli kararlar devreye girecek ve 23 Ekim’den sonraki dönemde evinize, ailenize ve yuvanıza daha fazla vakit ayıracaksınız. 29 Ekim’den itibaren, aşk hayatınız önem kazanacak. Size keyif veren konu ve olaylarla uğraşmak çok daha önemli olabilir.

BAŞAK BURCU (23 Ağustos-22 Eylül)

Ekim ayı, sosyal çevrenizdeki insanlarla güzel parasal işler devreye girebilir. Beklediğiniz bir para için koşturmalarınız hızlanabilir; ancak bu dönemde, yapacağınız işlerde tutamayacağınız sözler altına girmemeye özen gösterin. 7 Ekim’de oluşan dolunay, parasal konularda önemli durumları karşınıza getirebilir. Bir borcun ya da bir ödemenin ortaya çıkması, bu dolunay zamanı uğraşılarınızı maddi konulara çevirmenize neden olabilir. Para alacak, verecek dengesini iyi sağlamalısınız. 14 Ekim’den itibaren, para akışınız hızlanabilir. Güzel kazançlara doğru gidiyorsunuz. 14, 15, 18 ve 19 Ekim tarihlerinde gökyüzü sizi destekliyor. Eğer paraya dair verilecek kararlarınız varsa, 21 Ekim’deki Terazi yeni ayını kullanmanızı tavsiye ederim.

TERAZİ BURCU (23 Eylül-22 Ekim)

Ekim ayı, ağırlıklı olarak hayatınızla ilgili vereceğiniz kararların gündeminizde olacağı bir dönem olacak. Kendinizle, yapacaklarınızla ve planlarınızla ilgili konuları fazlasıyla konuşabilirsiniz. Ancak, geçmişten getirdiğiniz etkileri üzerinizde hissedebilir ve kendinizi daha fazla sorgulayabilirsiniz. Para konularıyla veya kendinizle ilgili verdiğiniz bir kararın yansımalarını göreceksiniz. 7 Ekim’deki dolunayla beraber ilişkilerde ne istediğinizi, neyi aradığınızı ve neyi elde ettiğinizi çok net göreceksiniz. Ancak agresif ve ani vereceğiniz kararlar sizi yorabilir. Özellikle cinsellik ve yaşadıklarınızla ilgili konularda bir fikrin kafanıza takılma potansiyeli yüksek görünüyor.

AKREP BURCU (23 Ekim-22 Kasım)

Ekim ayında geri planda durduğunuz işlerde önemli ve güzel açılımlarınız olacak. Bu dönemde tutamayacağınız sözler vermemeye özen gösterin. Kiminle konuştuğunuza, ne yaptığınıza dikkat edin. Özellikle bir eğitim fırsatının karşınıza çıkma potansiyeli yüksek görünüyor. Ancak bütün bunları değerlendirmek sizin elinizde. Bu dönemde biraz daha kendinizi zorlamaya özen göstermelisiniz. Konuşmalar, anlaşmalar ve sözleşmeler gönül rahatlığıyla yapılabilir çünkü bu alanda çok daha etkin bir şekilde hareket edeceksiniz. 7 Ekim’de oluşan dolunay hem iş fırsatlarını karşınıza getirecek hem de iş hayatınızda vermeniz gereken önemli bir kararı devreye sokacak. Yine sağlıkla ilgili konularda baş bölgesine dikkat edin.

YAY BURCU (23 Kasım-21 Aralık)

Ekim başında sosyal çevrenizden gelecek önemli haberler devrede olacak, ama yapamayacağınız planlar, tutamayacağınız sözler altına girmemeye dikkat edin. Parasal konularda hesabınızı bilmeyebilir, fazla harcamalar yapabilirsiniz. Bu konularda şifalanması gereken konularla ilgileneceksiniz. Sosyal çevrenizi iyi kullanmanız ve arkadaşlarınızla aranızda geçtiğimiz senelerde yaşadığınız olayları yeniden ele almanız gerekebilir. 7 Ekim’de Koç burcundaki dolunay, çocukla ilgili konu ve olayları hızlandırabilir. Çocuk sahibi olmakla ilgili kafanızda birtakım kararlar varsa, bu dolunay zamanı bu kararların devrede olması söz konusu olabilir.

OĞLAK BURCU (22 Aralık-20 Ocak)

Ekim ayında özel hayatınıza daha fazla vaktinizi harcayabilirsiniz, diğer yandan işlerinizi ve yapacaklarınızı da ihmal etmeyin. 7 Ekim’le beraber, ev, aile ve yuva alanlarınızda önemli bir dolunay devreye girecek. Evinizle ilgili vermeniz gereken kararlarınız varsa, bu dolunay zamanı bu kararların hızlandığını görebilirsiniz. 21 Ekim’de Terazi burcundaki yeni ay, kariyere dair verilecek önemli kararları karşınıza getirecek. İş değişikliği yapmak, kariyerde hızlı ilerlemeler kaydetmek, patronunuzla konuşmak ya da kariyerinize yön vermek gibi durumlar tam da bu dönem karşınıza gelirse sizi ileriye taşıyacak ve uzun soluklu olacak anlamına geliyor.

KOVA BURCU (21 Ocak-19 Şubat)

Ekim ayı, önemli iş potansiyellerini karşınıza getirecek. Çeşitli yerlerden beklediğiniz haberler karşınıza gelebilir. Hem işinizde mücadelenizi sürdürecek hem de tanımadığınız insanlarla girişeceğiniz işlerin parasal yönlerini daha fazla konuşacaksınız. Ancak, tutamayacağınız sözler altına girme potansiyeliniz de var; bu yüzden Ekim başında vereceğiniz sözlere dikkat edin.

7 Ekim’de oluşan dolunay hem iletişimsel işlerinize hız kazandırabilir. Yine 29 Mart civarında almış olduğunuz önemli kararlar, başlattığınız işler varsa bunların sonuçlarını alabilirsiniz. 14 Ekim’le beraber, gezmek, dolaşmak, farklı kültürlerden etkilenmek ve öğrenmek sizi fazlasıyla mutlu edebilir.

BALIK BURCU (20 Şubat-20 Mart)

Ekim ayı, maddi konularda hem kendinize hem de ailenize verdiğiniz sözlerle geçecek. Ancak, bu sözleri tutmak kolay olmayacak. Para harcamalarınız hız kazanabilir ve ay başında kendinizi hızlı bir alışveriş trafiği içinde bulabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı ve yabancılarla yapılacak konuşmalar ve görüşmeler öne çıkarken, bir seyahat planı devreye girebilir. 7 Ekim’deki dolunay, para alanlarınızda gerçekleşiyor. Bu, parasal konularda hızlı bazı haberler almaya yatkın olacağınızı gösteriyor. Uzun zamandır uğraştığınız bir konu varsa, bu dolunayda cebinize para girebilir. 29 Ekim sonrası kariyer ve meslek alanlarınızda kendinizi göstermeye başlıyorsunuz.