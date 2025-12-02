Hande Kazanova'dan 2025 Aralık ayı burç yorumları

Aralık 2025 gökyüzü hareketleri ve tutulmalar neleri fısıldıyor? Hande Kazanova analiziyle Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının Aralık 2025'te yaşayacağı değişimleri, önemli gündemleri birlikte keşfedelim...

KOÇ BURCU 21 Mart-20 Nisan

Yılın son ayına geldiğimizde oldukça hareketli ve bereketli bir dönem sizi bekliyor. Seyahatleriniz hız kazanabilir. Tanımadığınız insanlarla daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Hayatınızda bir insan varsa o insanla beraber tatile gitmek, tatil planları yapmak ya da bir şeyleri planlamak önem kazanırken. 5 Aralık’taki dolunay iletişimsel işlerinizi hızlandıracak, büyük planlarınızı daha realist ve oturaklı zemine çekmenize neden olacak. 9 Aralık sonrası enerjinizi doğru kullanamayabilirsiniz. Seyahatlere gidecekseniz eğitimle ilgili bir konuda karar verecekseniz işte bu noktalarda yine zorlanmalar devreye girebilir. 12 Aralık’la beraber iletişimsel konular ve eğitim hayatınız önem kazanıyor.



YENGEÇ BURCU 22 Haziran-22 Temmuz

Bu ay, iş hayatınıza ve başkaları için bir şeyler yapma isteğinizle başlıyor. Ancak, 5 Aralık’ta İkizler burcunda gerçekleşecek dolunay, bazı olayların iç yüzünü gün yüzüne çıkarabilir. Beklenmedik bir durumla yüzleşebilir veya bir olayın ardındaki nedeni öğrenebilirsiniz. Bu durum başlangıçta sizi tedirgin etsede 6 ve 7 Aralık tarihlerinde ikili ilişkilerinizin

destekleyici olması muhtemel. Bu dönemde sevdiğinize aşkınızı ilan etme veya onunla kalıcı bir ilişki kurma fırsatını değerlendirebilirsiniz. 12 Aralık’tan sonra daha fazla işe odaklanabilirsiniz. Spora başlayabilir, kendinize zaman ayırabilir ve gündelik

hayatınızı düzenleyebilirsiniz. 15 Aralık sonrası ikili ilişkileriniz daha fazla ön plana çıkabilir.

ASLAN BURCU 23 Temmuz-22 Ağustos

5 Aralık’taki dolunay sizin sosyal çevre ortamlarınızı hareketlendirecek. Bir arkadaşınızla olan mesele bu zaman diliminde karşınıza gelebilir. Bir konudan kaynaklı olarak aranızın gerildiğini hissedebilirsiniz. 9 Aralık’ta spekülatif işlerde, aşk hayatınızda ve

çocuklarla olan iletişiminizde bazı zorlanmalar, enerji bazında engeller ve ertelenmeler devreye girebilir. 12 Aralık’la beraber aşka, keyfe ve mutluluğa hayatınızda yer ayırmalısınız. Zira 15 Aralık sonrası enerjinizi iş hayatınıza, gündelik hayatın ritmine

kaydırıyorsunuz. Daha çok çalışacak, başkaları için üretmekten mutluluk duyacak ve iş hayatınızda organize olarak işlerinizi sistemli hale getirmek için

uğraşacaksınız. Yine sağlığınızla ilgili kemik, cilt, dizler ve diş problemleri bu dönem başınızı ağrıtabilir.



BAŞAK BURCU 23 Ağustos-22 Eylül

5 Aralık’ta oluşan dolunay, kariyer ve meslek alanlarınızda olacak. Bu dolunay zamanı kariyerinize ve işinize ekstra özen göstermeniz gerekebilir. Ancak dolunay zamanı denge kurmak önemlidir, bu yüzden hem iş hayatınızda hem de ev hayatınızda dengeyi

oturtmalısınız. 9 Aralık sizi biraz enerjisel olarak yorabilir. Özel hayatınız, sevdiğiniz insanla olan ilişkiniz ve ev ortamlarında yaşayacağınız bir sıkıntı ya da sorun devreye girebilir. Bu dönemde sağlığınıza ekstra özen göstermeyi ihmal etmeyin. 12 Aralık’tan sonra, evinize, ailenize ve yuvanıza daha fazla kendinizi vereceksiniz. 15 Aralık’tan sonra ise enerjinizi size keyif veren konulara kaydıracaksınız. Enerjisel olarak iyi bir spora yazılabilir ya da hobilerinize yönelebilirsiniz.



BOĞA BURCU 21 Nisan-20 Mayıs

Aralık ayı maddi konuları gündeminize taşırken, 5 Aralık’ta oluşacak dolunayla beraber elinize bir para geçebilir. 6 ve 7 Aralık tarihlerinde maddi konularda ve özel hayatınızda güzel gelişmeler altında olabilirsiniz. 9 Aralık’a dikkat etmeniz gerekecek. Çünkü arkadaşlarınızla aranızda parasal bir konunun bir sıkıntıya neden olduğunu görebilirsiniz. Yine sosyal çevrenizdeki insanların kariyerinde bazı zorlanmalar devreye girebilir ve siz de bunlara şahit olabilirsiniz. Onlar için yeniden bir şeyleri üstlenmek durumunda kalabilirsiniz. 15 Aralık’tan sonra seyahat eğitim yurt dışı bağlantılı işler alanında enerjinizi harcayacaksınız. Daha az tanıdığınız insanlarla olan ilişkilerinizde daha

sistemli ve metodik davranmak öne çıkabilir.



İKİZLER BURCU 21 Mayıs-21 Haziran

5 Aralık’taki dolunayda özel hayatınızda çeşitli sıkıntı ve problemlerle karşılaşırsanız, ailevi konular devreye girerse, ebeveynlerinizin hayatındaki çeşitli sıkıntılar

vereceğiniz önemli kararlarla ve müdahalelerle iç rahatlatıcı olabilir ve etrafınızdaki insanlarla olan ilişkinizi sağlamlaştırabilirsiniz. 9 Aralık tarihinde, özel hayatınızda bir sıkıntı veya problemle karşılaşabilirsiniz, bu tarihte dikkatli olmalısınız. Sevdiğiniz insanın ailesiyle ilgili bir konunun devreye girmesi de söz konusu olabilir. 15 Aralık sonrasında, enerjinizi parasal konulara kaydırabilirsiniz. Özel hayatınıza dair

vereceğiniz her türlü kararı, 20 Aralık’taki yeni ayla birlikte alabilirsiniz. Evlilik, sözlenme, nişanlanma gibi adımlar bu yeni ayın ana konusu olabilir.

TERAZİ BURCU 23 Eylül-22 Ekim

5 Aralık’ta gerçekleşen dolunay, 2025’in son ayında bir seyahati gündeme getirebilir ya da seyahat planları içerisine girebilirsiniz. Radyo, televizyon ya da medya alanında bir işiniz varsa, bu dönemde medyada da çok konuşulabilirsiniz. Eşinizin kardeşlerinden gelecek önemli kararlar, uzak diyarlarda yaşayan akrabalardan alınacak haberler bu dolunay zamanı keyfinizi katlayacak. 9 Aralık civarında, yakın çevrenizdeki ilişkiler ve iletişimde enerjisel olarak bir sıkıntı ya da problem oluşabilir. 15 Aralık sonrası, enerjisel olarak ev, aile ve yuva alanlarınızdaki konularla ilgileneceksiniz. 20 Aralık’ta yeni ayla beraber iletişime dayalı işlerinizi başlatabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 22 Aralık-20 Ocak

Aralık ayı, geri planda durduğunuz aylardan biri. 5 Aralık’ta İkizler burcundaki dolunay, işlerinizle ilgili önemli kararları karşınıza getirecek. İş değişikliği, yeni bir projeye başlama ya da iş ortamında yaşanacak bir mevzunun gündeminize gelmesi gibi etkiler devrede. Sağlık problemlerini hayatınıza taşıyabilir. Alerjiler, solunum yolları, astım ve ciğerlerle ilgili konulara dikkat etmelisiniz. 9 Aralık civarı iletişimsel işlerinizde bazı zorlanmalar ve durma enerjisi devreye girerken, akraba ve kardeşlerinizin hayatında da bazı zorlanmaların devrede olduğunu görebilirsiniz. Mars geçişiyle beraber kafanızdaki plan ve projeleri hayata geçirmek, her tür iş hayatınızda adım atacağınız konuların hızlanmasını sağlayabilir.

KOVA BURCU 21 Ocak-19 Şubat

Aralık ayı, kendinizi iş ortamlarında gösterebildiğiniz, önemli anlaşmalar yaptığınız, para kazançlarınızın hızlandığı ve işle ilgili konularda kendinizi iyi hissettiğiniz bir ay olacak. Sosyal çevreniz fazlasıyla hareketli ve yaptığınız işler, arkadaşlarınızla konuşarak yeni iş olasılıklarını artırmanıza yardımcı olacak. 5 Aralık’la beraber aşk kapınızı çalabilir. Özel hayatınıza bir insanı alabilirsiniz ve bu dönemde çocuk sahibi olacağınızın haberini alabilirsiniz. 9 Aralık’a dikkat etmekte fayda var. Sosyal çevre ilişkileriniz ve parasal konularda bir zorlanma enerjisini devreye sokabilir. Davet ve organizasyon konularında başrolde olabilirsiniz. Bu dönemde başlattığınız işler varsa, parasal yönden karşılığını alma potansiyeliniz yüksek.

BALIK BURCU 20 Şubat-20 Mart

Aralık ayı, kariyer fırsatlarınızın çok yüksek olduğu bir dönem olacak. İş hayatınızda kendinizi gösterecek, gücünüzü ve mücadelenizi ortaya koyacaksınız. Göz önünde olacağınız ortamlarda patronlarınız ve üstlerinizle olan girişim ve konuşmalarınızda zaman zaman çekişmelere açık olabilirsiniz. 5 Aralık’taki dolunay, ev, aile ve yuvanıza daha fazla vakit ayırmanıza neden olabilir. 6-7 Aralık tarihleri oldukça keyifli zamanlar olacak. Bu tarihlerde önemli anlaşma ve görüşmeleriniz yüzünüzü güldürebilir. İş ortamlarınızda gergin tavırlar devrede olurken, diğer taraftan sağlıkla ilgili konulara da dikkat edin. 20 Aralık’ta kariyer alanınızda önemli bir açılım söz konusu olacak.

AKREP BURCU 23 Ekim-22 Kasım

Aralık ayı, parayla ilgili konuları hayatınıza taşıyacak. Diğer taraftan, hayatınızla ilgili verilecek önemli kararlar devrede olacak. 5 Aralık’taki İkizler burcundaki dolunay, ödemeler dengesini karşınıza getirecek. Eşinizin veya partnerinizin parasal konuları, banka ödemeleri, ticari faaliyetlerden elde edilecek gelirler, elinize geçmesini düşündüğünüz bir para bu dolunayda kafanızı meşgul edebilir. 9 Aralık’ta borsada yatırım yapıyorsanız dikkatli olmalısınız. Aynı zamanda yatırımlarınız konusunda bazı kayıplar yaşayabilirsiniz. Yine çocuğunuzla ilgili verilmesi gereken önemli kararlar olacak gibi görünüyor. 12 Aralık’la, parayla ilgili yaşadığınız problemleri daha rahat bir şekilde çözebilirsiniz.

YAY BURCU 23 Kasım-21 Aralık

5 Aralık’la beraber ikili ilişkiler ve özel hayatınıza dair her türlü önemli kararı dolunayla beraber devreye koyabilirsiniz. Sözlenme, nişanlanma ya da ilişkinizi bir üst seviyeye taşıma veya ilişkinizde bir sıkıntı varsa bunu çözmekle ilgili konular ve olaylar bu dolunay zamanı gündeminize yerleşebilir. 6 ve 7 Aralık tarihlerinde geri planda durduğunuz işlerde güzel şanslar ve fırsatlar karşınıza gelebilir. 9 Aralık’ta ev ve aile ortamlarınızda bazı zorlanmalar devreye girebilir. Ebeveynlerinizin yaşadığı sıkıntı ve sağlık problemi sizin hayatınıza da sirayet edebilir. 15 Aralık’tan sonra Mars’ın Oğlak burcuna geçmesiyle beraber, parayla ilgili konularda enerjinizi harcayacaksınız.