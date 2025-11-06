Hande Kazanova'dan 2025 Kasım ayı burç yorumları

Kasım 2025 gökyüzü hareketleri ve tutulmalar neleri fısıldıyor? Hande Kazanova analiziyle Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının Kasım 2025'te yaşayacağı değişimleri, önemli gündemleri birlikte keşfedelim...

KOÇ BURCU (21 Mart-20 Nisan)

Bu ay sizi eğlendiren, daha az tanıdığınız insanlarla vakit geçirdiğiniz bu arada eğer hayatınızda bir insan yoksa seyahat halindeyken farklı yerlerde ya da tatildeyken birileriyle tanıştığınız aylardan bir tanesi olabilir. 4 Kasım’dan sonra enerjinizi tanımadığınız insanlara kaydıracaksınız. Değişik yerlere gidebilir seyahatlerde bulunabilir. 9 Kasım’la Merkür geri hareketine başlayacak. Merkür, seyahat ve eğitim alanlarınızda gerileyecek. Bu yüzden eğitimle ilgili konularda ve seyahatlerle ilgili konularda bazı aksiliklere sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz. 19- 29 Kasım tarihleri arasında parasal konularda büyük girişimlerden uzak durmalısınız. 22 Kasım’dan sonra, gezmek, dolaşmak ve farklı yerlerde bulunmak önem kazanıyor.

BOĞA BURCU (21 Nisan-20 Mayıs)

Kasım ayında özel hayatınızda sabretmenin karşılığını alabilirsiniz. 5 Kasım’da sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gerekebilir. Kendinizi gözden geçirebilir, ihtiyaçlarınızı tartarak beslenme alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. 7 Kasım’dan sonra özel hayatınızda daha dengeli ve güzel bir dönem başlıyor. 9 Kasım’da Merkür para evinizde gerileyecek. Parasal konularda dikkatli olmalısınız. Merkür düzelene kadar 29 Kasım’a kadarki dönemde bir borcun altına girmeyin. 19 Kasım’dan sonra İkili ilişkiler ve özel hayatınızda iletişimsel konularda dikkatli olmakta fayda var. 20 Kasım sonrası ilişkilerinize dair verilecek yeni kararlardan ziyade daha önceden konuşulmuş bir türlü olmamış tamamlanması gereken konuların üzerine düşmenizi gösteriyor. 30 Kasım’da ise parasal konularda güzel şans ve fırsatları yakalayacaksınız.

İKİZLER BURCU (21 Mayıs-21 Haziran)

Kasım başında, sevdiğiniz insanla veya etrafınızdaki kişilerle gezmeye ve dolaşmaya dayalı planlamalar yapabilirsiniz. Sevdiğiniz kişinin hem üzerine düşebilir hem de birbirinizi özgür bırakmanın farkına varabilirsiniz. 5 Kasım civarında, bir olayın iç yüzü ortaya çıkabilir. Bu ilk başta üzerinizde şok etkisi yaratabilir, ancak işleri yoluna koymaya başladığınızda bu durumun sizi rahatlattığını fark edeceksiniz.9 Kasım’da başlayan Merkür gerilemesiyle 19 Kasım’a kadar, özel hayatınızda dikkatli olmanız gerekebilir. Sevdiğiniz insanla birbirinizi yanlış anlayabilir ve geçmişte yaşadığınız bazı sorunların yeniden öne çıktığına şahit olabilirsiniz. 29 Kasım’da, Merkür’ün düzelmesiyle birlikte rahat bir nefes almaya başlayacaksınız.

YENGEÇ BURCU (22 Haziran-22 Temmuz)

Kasım ayı, şifalanmanız gereken önemli konularla başlayacak. 4 Kasım’da sonrası gündelik yaşantınız ve iş ortamınızdaki dinamikler değişebilir. Bu dönemde, çalıştığınız insanlarla olan iletişiminizi dikkatli yönetmelisiniz. 5 Kasım’daki dolunay, iş değişikliği yapmak veya yeni insanlarla tanışmak için faydalı bir zaman olabilir. 9 Kasım’da Merkür gerilemeye başlayacak ve bu, iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda çeşitli sıkıntılara yol açabilir. Kendinizi yanlış ifade etme ihtimaliniz yüksek; bu nedenle iş görüşmelerinde dikkatli olun.. Sağlık konularına özen göstermeyi unutmayın. Yakın çevrenizden birinin ailevi sorunları da gündeme gelebilir. 19 Kasım sonrasında aşk hayatınızda Merkür gerilemesi devam edecek ve eski aşklarla ilgili temalar yeniden gündeme gelebilir.

ASLAN BURCU (23 Temmuz-22 Ağustos)

Kasım ayı, hem ailevi konularda önemli kararları karşınıza getirecek hem de size keyif veren konu ve olaylarla ilgileneceksiniz. 5 Kasım’da Boğa burcundaki dolunay, kariyer ve meslek hayatınızda önemli kararları karşınıza getirecek. Hassas kararlar alacaksınız ama bu kararlar işinizle ilgili önemli konuları da barındıracak. 7 Kasım sonrası, boya, badana, tadilat, tamirat gibi işlerinizi ele almak önemli olacak. 9 Kasım’dan itibaren Merkür aşk evinizde gerilemeye başlayacak. Eski aşklar yeniden karşınıza çıkabilir ya da aşk hayatınızda eski sorunlarla yeniden yüzleşebilirsiniz. Varsa, çocuğunuzla birbirinizi anlamak kolay olmayacak; ancak sanatsal ve kreatif alanlarda destek bulacaksınız. 20 Kasım’da Akrep burcunda bir yeni ay var. Ev, aile ve yuvanızla ilgili verilmesi gereken önemli kararları karşınıza getirecek.

BAŞAK BURCU (23 Ağustos-22 Eylül)

Kasım başı, parasal konularda şifalanmalar devrede olacak. Harcamaya biraz fazla yatkın olacaksınız gibi görünüyor. 4 Kasım’da Mars’ın Yay burcuna geçişiyle beraber, ev ortamlarınızda hareketli bir süreç başlıyor. Önünüzdeki bir buçuk ay boyunca, evinizde birilerini ağırlamak önem kazanırken, yine yakın çevre, akraba ve kardeşlerinizin parasal durumlarıyla ilgilenmek önemli olabilir. 5 Kasım’daki dolunay, seyahatleri karşınıza getirecek ya da başlattığınız işlerin karşılığını çok net alacaksınız. Daha büyük işlerle uğraşmak, bir seyahatin gündeme gelmesi veya eğitim fırsatının karşınıza çıkması gibi etkiler olabilir. 9 Kasım’da Merkür gerilemesinde aile büyüklerinizle olan iletişiminize dikkat etmelisiniz. Alım, satım gibi işleriniz varsa, bu dönem uygun olmayacaktır.

TERAZİ BURCU (23 Eylül-22 Ekim)

Kasım başında, Mars’ın Yay burcuna geçişi, enerjinizi iletişimsel işlere kaydıracağınızı gösteriyor. Akraba, kardeş, abi, abla, kuzenler ve yakınlarla olan ilişkiniz kuvvetlenecek ve enerjinizi onlara harcayacak, hayatınızda ne kadar önemli olduklarını göreceksiniz. Bir borç ya da bir ödemenin ortaya çıkması, 5 Kasım civarı beklediğiniz bir paranın gelmesi ya da alacağınız varsa bunun gündeme gelmesi; primle ilgili konuların konuşulması ya da nafaka, vergi ve mirasla ilgili konular görünür hale gelebilir. 9 Kasım’da Merkür iletişim alanlarınızda gerileyeceğinden dolayı, cep telefon ve bilgisayarınızı yedeklemeyi hmal etmeyin. 30 Kasım’dan sonra, eğitim konularınız hız kazanacak. Kısa vadeli plan yaparak bir yerlere seyahat etmekten mutluluk duyabilirsiniz.

AKREP BURCU (23 Ekim-22 Kasım)

Bu ay sizin ayınız ama ikili ilişkiler ve özel hayatınızda halledilmesi gereken konularla da uğraşabilirsiniz. Özel hayatınıza dair verilecek önemli kararlarınız varsa, 5 Kasım’daki Boğa burcundaki dolunayda bu alanlarınız hareketlenebilir. Sevdiğiniz insanlarla daha fazla vakit geçirmek, onlara daha fazla vakit ayırmak 7 Kasım sonrası hayatınızda daha görünür hale gelebilir. 9 Kasım’da, Merkür sizin para evinizde gerilemeye başlıyor. 29 Kasım’a kadar parasal konularda dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. 9-19 Kasım tarihlerinde parasal durumlarda risk almamalısınız. 20 Kasım’da daha önceden konuşulmuş, tamamlanmamış, yarım kalmış işlerin üzerine giderek en etkili şekilde kullanabilirsiniz. 30 Kasım’da para kazançlarınızda güzel gelişmelerin olduğu bir süreç başlayacak.

YAY BURCU (23 Kasım-21 Aralık)

Kasım ayı, zorlanabileceğiniz aylardan bir tanesi. Eğer sevdiğiniz insanın sosyal çevresi ve arkadaşlarından biriyle anlaşamıyorsanız, bu dönemde onun arkadaşlarından biri yüzünden aranızda bir kavga ya da gerginlik olabilir. 4 Kasım sonrası Mars’ın Yay burcuna geçmesi bazı sakarlıkları ve kazaları da karşınıza getirebilir. Bu dönemde yaptığınız her şey sizin için önemli olacak. 9 Kasım’da Merkür geri hareketine başlayacak ve sizin burcunuzda gerileyecek. Özellikle 9-19 Kasım’a kadarki dönemde kişisel girişimlerinizde kendinizi ifade ederken dikkatli olmaya özen gösterin. Herhangi bir şekilde bir belgeye imza atmayın ve yeni girişimlerden mümkün olduğunca uzak durun. 30 Kasım sonrası, bolca sosyalleşmek, gezmek ve dolaşmak isteyeceksiniz.

OĞLAK BURCU (22 Aralık-20 Ocak)

Kasım ayı iş ortamlarınızda gergin enerjiler devrede olacak. İş değişikliği, beraber çalıştığınız insanlarla olan ilişkileriniz ve günlük hayatın akışında beklenmedik olaylara açık olabilirsiniz. 4 Kasım’la beraber enerjinizi istediğiniz gibi ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Önünüzdeki 1,5 ay boyunca yataktan kalkmakta zorlanırken, ateşli hastalıklara yakalanma riskiniz de yüksek olabilir. Dolunay aşk evinizde gerçekleşiyor. Aşk, çocuğunuz veya size keyif veren konular öne çıkabilir. 7 Kasım sonrası girdiğiniz ortamlarda çok konuşulacak, yeni insanlarla tanışacak, aktiviteler, davetler ve organizasyonlar içerisinde kendinizi bulacaksınız. 9 Kasım’da Merkür sizin kadersel alanınızda gerileyecek. Bu dönemde bazı olayları fazlasıyla gözünüzde büyütebilirsiniz.

KOVA BURCU (21 Ocak-19 Şubat)

Kasım ayı, bazı kutuplaşmalarla karşınıza gelebilir. Aynı zamanda şans ve fırsatları da yakalayacaksınız. 5 Kasım’daki Dolunay, aile hayatınızda önemli bir mevzunun konuşulmasına neden olacak. Evinize, yuvanıza ve ailenize dair vereceğiniz önemli hassas kararlar bu dolunayın ana konusu olabilir. 9 Kasım’da Merkür geri hareketine başlıyor. Merkür, sosyal çevre alanlarınızda gerileyecek. Bazı arkadaşlarınızla aranızda iletişim sıkıntıları ve problemleri oluşabilir.10 Haziran’dan bu yana iş, hizmet ve sağlık alanlarınıza gelen fırsatları gözden geçirmeye başlayacaksınız. 17-18 Kasım tarihleri gayet keyifli tarihler, değerlendirmelisiniz. 28 Kasım’da Satürn’ün düzelmesiyle beraber, para alanlarınızda sorumlulukla ilerlemeniz gerektiğini görebilirsiniz.

BALIK BURCU (20 Şubat-20 Mart)

Kasım başında parayla ilgili konular yine gündeminizde olacak. Ayrıca aile ortamlarınızda kavgadan, tartışmadan uzak durmanızda fayda var. 5 Kasım zamanı iletişimsel işleriniz hız kazanabilir. Çevrenizden bir sürü veri gelebilir. Akrabalar, kardeşler ve dostlarınızın hayatında yaşanacak birçok olayın haberini alabilirsiniz. 9 Kasım’da Merkür, iş ve hizmet alanlarınızda gerilemeye başlayacak. Kariyer değişikliği yapmak, yeni bir işe başlamak veya işinizi değiştirmek anlamında uygun zamanlarda değilsiniz. 19 Kasım’a kadarki dönemde büyük anlaşma ve sözleşmelerden uzak durun. 29 Kasım’da Merkür düzeliyor ve rahat bir nefes almaya başlıyorsunuz. 30 Kasım’da kariyer hayatınızda kendinizi gösterebilirsiniz.