Hande Kazanova'dan 2026 Şubat ayı burç yorumları

Şubat 2026 gökyüzü hareketleri ve tutulmalar neleri fısıldıyor? Hande Kazanova analiziyle Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının Şubat 2026'da yaşayacağı değişimleri, önemli gündemleri birlikte keşfedelim...

KOÇ BURCU 21 Mart-20 Nisan

Şubat ayının başında gerçekleşecek dolunay, aşk evinizi aydınlatıyor. Bu dolunay ile aşk hayatınız hareketlenebilir. Sosyal çevrenizin bu kadar aktif olması, hayatınıza yeni birinin girme olasılığını da artırıyor. 5 ve 8 Şubat tarihlerinde maddi konularda temkinli adımlar atmaya özen gösterin. 14 Şubat’ta Satürn’ün burcunuza geçişiyle birlikte hayat size disiplin, sabır ve sorumluluk dersleri verecek. Sınırlarınızı çizmek, görev bilincinizi güçlendirmek ve sabırsız davranışlarınızı kontrol altına almak bu sürecin temel temaları olacak. 17 Şubat’ta gerçekleşecek parçalı Güneş tutulması, sosyal çevrenizde güçlü etkiler yaratabilir. Sosyal ilişkilerinizi gözden geçireceksiniz. Arkadaşlarınızın hayatında önemli gelişmeler olabilir

BOĞA BURCU 21 Nisan-20 Mayıs

Şubat ayına dolunayla giriş yapıyorsunuz. Ev, aile ve yuva alanlarınızda hızlı gelişmeler gündeme gelebilir. Emlak, alım–satım, kiralama, taşınma, yer değişikliği ya da evinizde yapılması gereken düzenlemeler bu dönemde öne çıkacak.14 Şubat’ta Satürn’ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte yeni bir dönem başlıyor. Önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca hayatınızda önemli bir arınma ve sadeleşme sürecine giriyorsunuz. Hayatınızdan çıkması gereken kişiler, durumlar ve konular yavaş yavaş uzaklaşabilir; siz de bazı insanlarla aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz. 17 Şubat’ta gerçekleşecek parçalı Güneş tutulması, kariyer alanlarınızı etkiliyor. İş hayatınızda önemli değişimler devreye girebilir ve bu değişimlerin sizi zorladığını hissedebilirsiniz.

İKİZLER BURCU 21 Mayıs-21 Haziran

Şubat başında iletişim, satış, tanıtım, reklam, pazarlama, dijital platformlar, online pazarlar ve lojistik alanlarında önemli kararlar gündeme gelebilir. 5 ve 8 Şubat tarihlerinde yakın çevreniz, akrabalarınız ve kardeşlerinizle ilgili önemli olaylara şahit olabilirsiniz. 14 Şubat itibarıyla Satürn sosyal çevre ve arkadaşlık alanınızda hareket edecek. Sosyal çevrenizi ve arkadaşlık ilişkilerinizi gözden geçireceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Bu alanda önemli sorumluluklar üstlenmeniz gerekebilir. 17 Şubat’ta oluşan tutulma, seyahat, eğitim, yurtdışı bağlantılı işler ve ticari faaliyetler alanınızda etkili olacak. Uzak yerlerden önemli haberler gelebilir. Bir seyahatin sonucu, bir eğitimin tamamlanması ya da bir hukuki sürecin sonuçları bu dönemde gündeme taşınabilir

YENGEÇ BURCU 22 Haziran-22 Temmuz

Şubat ayındaki dolunayda maddi konular önem kazanırken alacak–verecek dengesini iyi korumanız gerekiyor. Ödemeleriniz yoğun olabilir 8 ve 16 Şubat tarihlerini not edin. Bu günlerde maddi konularda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Kimseye borç vermeyin, borç almayın ve kefil olmayın. 14 Şubat itibarıyla Satürn Koç burcuna geçiyor. Önünüzdeki 2,5 yıl boyunca kariyerinizde gerçekten neyi isteyip istemediğinizi, hangi alanlarda yanlış yaptığınızı, nerede acele ettiğinizi veya sabırsızlık gösterdiğinizi öğreneceğiniz bir dönem başlıyor. 17 Şubat’ta oluşan tutulma, ortak para alanlarınızda ve risk içeren konularda etkili olacağı için parasal konularda dikkatli olmanız gerekiyor. Ani para girişleri veya beklenmedik para çıkışları gündeme gelebilir.

ASLAN BURCU 23 Temmuz-22 Ağustos

Şubat başında gerçekleşecek dolunay, sağlığınıza dikkat çekiyor. Kalp sağlığı, ritim bozuklukları, tansiyon iniş çıkışları ve duruş bozuklukları oluşabilir. 5, 8 ve 16 Şubat ilişkiler ve özel hayatınızda beklenmedik gelişmelere açık olabilirsiniz. 17 Şubat’ta ikili ilişkiler ve özel hayat alanınızda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Önünüzdeki altı ay boyunca ilginizi ilişkilerinize yönelteceksiniz. Sevdiğiniz kişinin hayatında önemli olaylar meydana gelebilir Her türlü ortaklık, iş birliği ve özel hayat teması; evlilik, boşanma, ayrılık, söz, nişan gibi konular hızlı bir şekilde gündeme gelebilir. 26 Şubat’ta Merkür müşterek para alanlarınızda gerileyecek.

BAŞAK BURCU 23 Ağustos-22 Eylül

Dolunay beklenmedik bazı olayları karşınıza getirebilir. Bir durumun iç yüzüyle karşılaşabilir, iş hayatınızdaki hareketlilik sonucunda verilmesi gereken önemli kararlarla yüzleşebilirsiniz. 5, 8 ve 16 Şubat tarihleri gerilimli etkiler barındırıyor. İş hayatınızda, çalışma rutininizde ve sağlıkla ilgili konularda beklenmedik durumlara açık görünüyorsunuz. 14 Şubat’ta Satürn geçişi maddi gelirler, müşterek para alanları ve partnerinizin finansal durumlarıyla ilgili önemli sorumluluklar üstleneceğinizi gösteriyor. 17 Şubat’ta oluşan tutulmada iş hayatınıza daha fazla odaklanacaksınız. İş değişikliği, yeni bir projeye başlamak, iş başvurusunda bulunmak veya günlük hayatınızın ritminde ortaya çıkan hızlı gelişmeler gündemde olabilir.

TERAZİ BURCU 23 Eylül-22 Ekim

Şubat başındaki dolunayda, arkadaşlarınızla olan bağlantılarınız önem kazanırken, onların hayatında bazı hassasiyetler devreye girebilir. 14 Şubat’ta Satürn’ün Koç burcuna geçişi, önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca ikili ilişkiler ve özel hayatınızla ilgili alanları hareketlendirecek. Hem iş birliklerinde hem de özel ilişkilerde önemli sorumluluklar üstleneceksiniz. 17 Şubat’ta oluşan tutulma aşk evinizde gerçekleşiyor. Hayatınıza hızlı bir aşkla ilgili bir konu gündeme gelebilir. Birine âşık olabilirsiniz. Bu dönemde sanatsal ve yaratıcı işlerinizde hızlı gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca, çocuğunuzla ilgili önemli kararlar alınabilir ya da onun hayatındaki bazı olaylar sizin hayatınızı etkileyebilir.

AKREP BURCU 23 Ekim-22 Kasım

Şubat ayı işinizde ve kariyerinizde kendinizi gösterebileceğiniz, önemli ve hassas kararlar alabileceğiniz bir dönem olacak. 5, 8 ve 16 Şubat tarihleri gerginliklere açık görünüyor. Hayatınızda biri varsa, bu dönemde onun özgürlük isteği ve kafasına göre hareket etmesi sizi yorabilir.14 Şubat’ta iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda önemli sorumluluklar üstleneceksiniz. İşinizi ne kadar önemsediğiniz, ön plana çıkma isteğiniz, sabırsızlıklarınız ya da yüksek beklentilerinizin ne ölçüde karşılık bulacağı, Satürn’ün bu geçişiyle birlikte daha görünür hale gelecek. 17 Şubat’ta gerçekleşen parçalı Güneş tutulması, ev, aile ve yuva alanlarınızda hızlı gelişmeleri beraberinde getirebilir. Bu dönem aile hayatınızda beklenmedik hızlı gelişmelere açık olabilirsiniz

YAY BURCU 23 Kasım-21 Aralık

Aslan dolunayında seyahatleriniz artacak. Seyahat, eğitim, yurt dışı bağlantı işler ve ticari faaliyetleriniz önem kazanırken, daha büyük işlerle uğraşmak isteyeceksiniz ve bu dolunay zamanı uzak yerlerden gelecek haberler yüksek olabilir. 10 Şubat sonrası evinize, ailenize, yuvanıza daha fazla vaktinizi ayırabilirsiniz. Evinizde misafir ağırlamak önem kazanırken, yine boya, badana, tadilat, tamirat ya da evinizde özellikle ıslak zemin alanlarının bakımlarını yaptırmak için harekete geçebilirsiniz.14 Şubat’ta beraber Satürn aşk alanınızda hareket etmeye başlıyor. Bu da aşk hayatınız, çocuğunuz varsa, çocuğunuzla ilgili konularda ya da çocuk sahibi olmak istediğiniz alanlarda önemli sorumlulukları karşınıza getirebilir. 17 Şubat’ta parçalı Güneş tutulması iletişimsel işlerinizde hızlı gelişmeleri karşınıza getirecek.

OĞLAK BURCU 22 Aralık-20 Ocak

Şubat başında oluşan dolunay, müşterek para alanlarınızda gerçekleşeceği için alacak–verecek konuları gündeminize yerleşecek. Bir borcun ya da ödemenin altına girebilir, gözden kaçmış bir faturayla karşılaşabilirsiniz. 5 -8 -16 ve 27 Şubat tarihlerinde dikkatli olmanızda fayda var. Riskli işlerden ve parasal konulardan mümkün olduğunca uzak durmaya özen gösterin. 17 Şubat’ta oluşan tutulma para evinizde oluşacağı için maddi konularda hızlı gelişmelere açık olacaksınız. Ancak maddi beklentilerinizin tam karşılanmaması veya gelişmelerin beklediğinizden hızlı ve dengesiz ilerleyebilir. 26 Şubat’ta Merkür, yakın çevre, akraba ve kardeşler alanınızda gerileyeceği için hassasiyetlere, duygusal tepkilere hazır olun.

KOVA BURCU 21 Ocak-19 Şubat

Şubat başında gerçekleşen dolunay, ikili ilişkiler ve özel hayatınızla ilgili önemli konuları gündeminize taşıyacak. Son dönemlerde kendinize odaklı ilerlemiş olabilirsiniz; şimdi attığınız adımların ilişkilerinize nasıl yansıdığını net bir şekilde görebilirsiniz. 4 Şubat’ta, yönetici gezegeniniz Uranüs düzeliyor. Bu durum, ev–aile–yuva alanlarınızda daha hızlı gelişmelere açık olacağınızı gösteriyor. 5, 8, 16 ve 27 Şubat tarihleri oldukça hareketli. Bu günlerde ev hayatınızda beklenmedik, ani ve hızlı gelişmeler yaşanabilir. 14 Şubat itibariyle iletişim, öğrenme, yakın çevre, kardeşler, akrabalar ve kısa vadeli seyahatler alanlarında önemli sorumluluklar üstleneceksiniz. 17 Şubat tutulması hayatınızda hızlı ani ve beklenmedik olaylar yaşamanıza neden olabilir.

BALIK BURCU 20 Şubat-20 Mart

Şubat başında oluşan dolunayla iş hayatınızla ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir; yaptığınız bir işin sonucunu alabilirsiniz. 10 Şubat sonrası görüntünüzü yenilemek isteyebilirsiniz. Kıyafetleriniz, tarzınız, kişisel bakımınızla ilgili değişiklikler yapmak sizi mutlu edecek. 14 Şubat itibarıyla para konuları önem kazanıyor. Neptün’ün de bu alanda hareket ediyor olması, parasal alanda hayal ettiklerinizi gerçekleştirmek için sizi güçlü bir yaratıcı sürece davet ediyor. 17 Şubat’ta oluşan tutulma zamanı beklenmedik olaylara açık olmalısınız. Hiç hesapta olmayan durumlar meydana gelebilir. 26 Şubat’ta 20 Mart’a kadar iletişim alanında dikkatli olmalısınız, Merkür sizin burcunuzda gerilemeye başlıyor. Yanlış ifadelerden ve yanlış adımlardan kaçının