Hande Kazanova'dan 2026'nın önemli astrolojik olayları

Astrolog Hande Kazanova, Burcuna Bak Geleceğini Oku: Astroloji Dergisi'nde 2026 öngörülerini paylaştı....

OCAK AYI BİZE NELER SÖYLÜYOR?

Ocak ayı Türkiye açısından önemli tamamlanmaların devrede olacağı bir ay. 17 Şubat Parçalı Güneş tutulması Güneş- Uranüs karesiyle Amerika’nın halk hanesinin üzerinde gerçekleşen bir tutulma olarak oldukça dikkat çekiyor. Amerika’da hızlı olaylar beklenebilir. Şubat sonu mart başı Mars’ın bu alanları tetiklemesiyle Trump, Netanyahu’nun haritaları tetikleniyor. Bir suikast girişimi, gözden düşme, halkın tepkileriyle karşılaşma, büyük bir karara verilen tepki, halk ayaklanmaları, kitlesel hareketlilikler devrede olacak ve Amerika’da başlayan dalga dalga ekonomiyi etkileyen olaylar içinde olabiliriz.

ŞUBAT AYI BİZE NELER SÖYLÜYOR?

20 Şubat’ta devreye girecek olan 0 derece Koç burcundaki Satürn Neptün kavuşumu kurtuluşumuz için neyi idealize ettiğimizi bizlere gösterecek.

NİSAN AYI BİZE NELER SÖYLÜYOR?

17 Nisan’daki yeni ay zamanı ekonomik sarsıntılara, tüm dünyayı etkileyecek kararlara, salgınlara, savaşlara, doğal afetlere açık bir dönem. 19-20 Nisan’da Mars Merkür-Satürn-Neptün kavuşumu olacak. Ardından 26 Nisan Uranüs İkizler burcuna geçiyor. Tüm sistemlerin sallanması, internet istikrarsızlıkları ve siber saldırılara açık bir dönem altında olabiliriz.

TEMMUZ AYI NELER SÖYLÜYOR?

29 Temmuz 6 derece Kova dolunayı para hanemizde ve bazı gerilimlere açık olacağımızı anlatıyor.

AĞUSTOS AYINDA NELER BEKLİYOR?

11- 17 Ağustos zamanları altında sıçrayışları karşımıza getirirken, para biriminde iniş çıkışlar ve devalüasyon etkisi 28-29 Ağustos’ta Uranüs’le sert açı yapan tutulmayla beraber oluşabilir.

EKİM AYI BİZE NELER SÖYLÜYOR?

3 Ekim’de Mars- Plüton karşıtlığı Bitcoin ve kripto para piyasalarına gözleri çevirirken, 3 Ekim’de Venüs geri hareketine hazırlanıyor. 40 gün boyunca para alanlarında riskten kaçınmalı, ticari hamlelerde bulunmamalıyız. Satışlar ve elden çıkarmak için uygun zamanlar ama alım fırsatları konusunda yanıltıcı etkiler oluşabilir.

KASIM AYI BİZE NELER SÖYLÜYOR?

Kasım ortasında Venüs ve Merkür düzeldikten sonra Mars Jüpiter kavuşumu iş ve girişim fırsatlarını arttırabilir yalnız öncesinde 12 Kasım civarında ekonomik yönden zorlanacağımız zamanlar var. Piyasaların özellikle borsada düşüşe geçeceği zamanlar kasım ortasından aralık ortasına kadar istikrarsız bir süreci gösteriyor. Kaygan bir zemin ama alım fırsatları oluşabilir