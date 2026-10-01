'20 saniyenin arkasında neler oldu?'

Markanın, Türkiye’de 2026 yüzü olan Serenay Sarıkaya, Paris’teki Eyfel Kulesi önünde yapılan ‘Le Defile’ adlı projeye aylar öncesinden davet aldı. Bu şovda herhangi bir ücret sözkonusu olmadı. Çünkü yaptığı hayli karlı reklam anlaşmasının içinde defile zaten vardı.

Podyumda giydiği 9 bin 496 Euro’luk (528 bin TL) püsküllü elbiseyi markanın kendisine sunduğu 100 parçalık koleksiyon arasından seçti. Aynı gün buluştuğu makyöz ve kuaförüne çok doğal bir makyaj ve saç istediğini söyledi. Kendisinin belirlediği 20 saniyelik bir şovla yürüdü.

Sevgilisi Mert Demir, işleri nedeniyle kendisine eşlik edememiş. Ama İstanbul’da her gün yaptığı gibi Paris’teki otele de çiçeğini göndermiş.

Serenay Sarıkaya, Loreal’ın ardından ertesi gün de Saint Laurent’nin yeni koleksiyon tanıtımında maskülen bir takımla göründü. Bu kez de Hailey Bieber’ı gölgede bırakmayı başardı. Bu tanıtımdan da bir ücret almadığını söyleyelim. Ama, marka podyuma çıkan yıldızlara değerli hediyeler sunuyor.

Peki her adımda küçük bir servet kazanan Serenay Sarıkaya neden buralardan ücret talep etmedi? Çünkü oyuncu, Loreal ve Saint Laurent ile uluslararası arenada global markaların dikkatini çekti. Daha oradayken iyi bir teklif almış bile. Milyonlar kazandıracak sözleşmenin görüşmeleri, bugün-yarın başlayacakmış.

İstanbul dönüşü havalimanında görüntülenen Serenay Sarıkaya muhabirlere “Şimdi işe dönme vakti” dedi. Evet, bir sanat filminde oynayacak. Popülerlikten uzak bir iş bu. Lüks markalar, milyonlar, reyting ya da podyumlar konuşulmayacak. Bu kez de oyunculuğunu konuşturacak.