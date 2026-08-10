'Ajda Pekkan’ın 25 bin dolarlık gençlik iksiri gerçek mi? Fahriye Evcen-Burak Özçivit’den rekor anlaşma… Ebru Gündeş estetik doktoruna ne söyledi?'

GECE YARISI AJDA PEKKAN’LA İLGİLİ GELEN O MESAJ...

Ajda Pekkan son Harbiye konserindeki dansı ve enerjisiyle milleti coştururken, adı bende saklı bir ünlümüz WhatsApp’tan bana şöyle bir mesaj attı: “Müge, Ajda’nın Uzakdoğu’dan iksir getirtip içtiği doğru mu? Neymiş şu iksir bir öğrensene.” Güya, Ajda Pekkan, Tayland’dan bir gençlik iksiri getirtiyormuş. Dünya starları da bunu kullanıyormuş. İksirin bir şişesi 25 bin dolarmış.” Süperstar iddiaya kahkaha atarak cevap verdi: “Ben de duydum bunu! Kesinlikle söz konusu değil. Aşırı pahalı ve ulaşılmaz şeyleri hiç sevmem. İlla bir iksir istiyorlarsa vereyim. Çok basit ve ucuz. Erken yatar, 8 saat uyurum. Sabahları ılık suya, bir tatlı kaşığı pekmez katarım. Azıcık da limon damlatıp içerim.” İksirin peşindeki ünlümüz bu cevaba hiç ikna olmadı. “Hadi canım, pekmezle limonla olacak iş mi?” diye yazdı durdu. İşte starlık böyle bir şey. Sadece işle değil, bir gece yarısı WhatsApp mesajlarında bile merak konusu olmak. Hedefi starlık olan bazı genç popçuların telefonuma gelen sıkıcı basın bültenlerini düşündüm de, bir kez daha “Helal olsun Ajda” dedim.

Ajda Pekkan zihinsel sağlığı için de ayda 4 kitap bitiriyor, bol bol puzzle yapıyor. Teknoloji ile arası iyi, “Sosyal medyayı çözdüm” diyor.

FOTOĞRAFTAKİ 23 MİLYONLUK DETAY

Demet Akalın makyajsız-filtresiz videosunu, ardından bir de fotoğrafını paylaşarak tartışma yarattı. O karede güzellik ve estetik tartışmasından çok dikkat çeken bir şey daha vardı. Demet Akalın pozuyla “En büyük tektaş bende” der gibiydi. 10 karat olduğu konuşulan yüzüğünün bugünkü piyasa değeri 20 milyon TL kadar. Cartier bileziği 300 bin TL, pırlanta bilekliği ise 3 milyon TL civarında. Elalem istediği kadar ‘fotoşopsuz, ay tanınmaz vaziyette, aman aman’ desin. Gördüğünüz o poz 23 milyon 300 bin TL değerinde.

Demet Akalın bu pozun altına “Arkamdan dedikodumu yapmayın” diye yazdı.

TV DÜNYASI BUNU KONUŞUYOR

Yeni sezonda 20’nin üzerinde dizi ekrana gelecek. Yapımlar, iddialı kadroları ile yine konuşulacak. Ama bir çift var ki; şimdiden TV kulislerini kaynatıyor. Uzun bir aradan sonra ‘Hamal’ dizisiyle ekrana dönen Fahriye Evcen ve ekrana bir yıl ara veren eşi Burak Özçivit. Fahriye Evcen’in bölüm başına 2.5 milyon TL, Burak Özçivit’in ise 4.5 milyon TL alacağı konuşuluyor. Bu da demek ki; çiftin bir haftalık kazancı bile 7 milyon TL. Ortadoğu dizi satışlarında garanti yıldızlar olduğu için rakamlar bu kadar yüksek. Fahriye Evcen-Burak Özçivit, 2023’te de bir yatak firmasının reklamlarında oynamış, dönemin en yüksek rakamına imza atarak 80 milyon TL kazanmışlardı.

Burak Özçivit, geçen yıl ‘Kuruluş Osman’dan bölüm başına 4 milyon TL talep etmiş, yapımcı rakamı yüksek bulunca ekrana ara vermişti.

EBRU GÜNDEŞ ESTETİK DOKTORUNDAN NE İSTEDİ?

Ebru Gündeş 6 ay önce halk arasında yarım lifting olarak bilinen, yüzün alt bölgesinin gerildiği bir operasyon yaptırmıştı. Doktoruyla pazarlığı para üzerine değildi, şöyleydi: “Beni bir 10 yıl gençleştirin, yeter.” Zaten ameliyattan bir ay sonra sahneye çıktığında da öndeki seyircilere “10 yıl gençleşmiş miyim?” diye sordu. Bu arada ameliyata 10 milyon TL harcadığı konuşuluyor, ama doğru değil. Gerçek rakam; 30 bin dolar, yani 1 milyon 400 bin TL. Gündeş için 2 konser parası...

Geçen şubat ayında ameliyat olan Ebru Gündeş’in yüzündeki şişliklerin inmesi bir ay sürmüş.