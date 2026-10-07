'Demet Akalın: Ben de dahil herkes iğneyle zayıflıyor'

Sırlarını soracak olursanız cevapları da giden kiloları gibi aynı hikaye: “Yemeden içmeden kesildik valla. Gırtlağı tutunca zayıfladık.” Doğru, gırtlağı tutuyorlar. Ama nefisle-diyetle değil, iğneyle!

Çünkü kullandıkları zayıflama iğnesi iştahı baskılıyor. Hiiiç acıkmıyorsunuz, eh yemeyince de eriyorsunuz. Böyle zayıflayıp bir de diyetisyen ismi verenlere ne demeli! Milleti kandırıyorlar…

Çeşidi ve dozuna göre; fiyatları 6 bin TL’den başlayıp 27 bin TL’ye kadar çıkan bu iğneleri almanın da çeşitli oyunları varmış. Şöyle ki; hiçbir ünlü, iğne alırken görünmek istemiyormuş. Bu yüzden kendileri adına yardımcıları ya da yakınları alıyormuş.

Cem Ceminay bu komediye “Bir tane ünlü çıkıp dürüstçe ‘iğneyle zayıfladım’ demiyor. İğneyle zayıflamak ayıp değil, milleti aptal yerine koymak ayıp” diye tepki verdi. Berna Laçin de kendisine katıldı. Özellikle 45 yaş üstü mum gibi eriyen bazı ünlülere işaret etti.

Ama Demet Akalın’ın bu konudaki hakkını yemesinler! Demet “Ben de dahil olmak üzere ünlüler dünyasının yüzde 99’u iğneyle zayıflıyor. Ama kimse doğruyu söylemiyor. Kimseye inanmayın” Akalın’ın ‘mum gibi eriyen’ arkadaşlarına “Niye doğruyu söylemiyorsunuz?” dediğine de eminim.

Ellerinde detoks sularıyla yürüyen, ‘spora gidiyorum’ paylaşımları yapan, diyet tabaklarını story’lerine koyup “Aç yaşıyorum aççç” diye bağıran ünlüleri niye doğruyu söylemiyor derseniz, birkaç maddeyle anlatalım…

1) Bazılarının güzellik ve diyet merkezleriyle anlaşması var. İğneyi itiraf ederlerse yüzbinlerce liralık reklam anlaşmaları bir anda çöpe gidecek.

2) Kimisi doğallık vurgusu yapan ünlü markaların yüzleri. Tüketiciye ’en doğal krem bu’, ‘en doğal içecek şu’ diyerek milyonlar kazanıyorlar. İğne bu reklam balonunu bir anda patlatabilir.

3) Kimi de var ki; sıkı diyet ve spor yaptığını vurgulayarak ne kadar ‘disiplinli bir sanatçı’ olduğunu vurgulamak hedefinde. Hakkında ‘Helal olsun, azmin zaferi’ hikayeleri yazılsın istiyorlar.

4) Hadi yeni duyduğum bir söylentiyi sizinle paylaşayım. İğneyle zayıflayan bir ünlümüz öyle Oscar’lık oynamış ki, eşini bile kandırmış! Eşine diyormuş ki; “Birkaç kilo verince metabolizmam hızlandı.” Ama beyefendi şüphe içindeymiş, o ayrı mesele.

5) Birkaç ünlümüz ise “İğneler yarın öbür gün tehlike arz ederse, bu işin sözcüsü ve özendiricisi olmayayım. Başım belaya girer” diye iğneyi gizliyor. Demet Akalın iğnenin dozunu ayarlayamadığı için 2 hafta ciddi sağlık sorunları atlatmıştı.

Sözü yine Demet Akalın’la kapatalım… Demet’e “Kullanmayan var mı?” diye sordum. İşte cevabı: “Güldürme beni Müge! Ben de dahil bir anda zayıflayan herkes kullanıyor.”