'Fon krizi bu evliliğe ne yapar?'

Sütşurup’un olaydan hemen önce 11 milyar 126 milyon 528 bin TL’yi çekip Dubai’ye götürdüğü iddiası gündemde! Dubai’de yaşayan Melis Sütşurup “Rakamlar abartılı. Ben de mağdurum” dedi. Baba-kızın mal varlıklarına el konuldu. Haklarında yakalama kararı çıkartıldı.

Mustafa Sandal ise sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle sıkıntılı ve panikte. Bunu art arda yaptığı açıklamalardan anlıyoruz…

İlk açıklaması şöyle: “Benim alnım ak. Fon alma, satma organizasyonuna dahil olma gibi durumum asla sözkonusu değil.”

Gelelim ikinci açıklamaya: “Melis ile karı-koca olmak dışında hiçbir ortak işimiz olmamıştır.”

Mustafa Sandal bu satırları yazdıktan sonra acaba eşine “Bir göz atsana, nasıl olmuş?” dedi mi? Böyle kritik bir konuda fikrini almadıysa durum kritik. Eşinin ‘olurunu’ aldıysa da durum vahim!

Çünkü Sandal basın açıklamasında “Bu iş kariyerime zarar verirse kimsenin gözünün yaşına bakmam, kimseyi tanımam” der gibi… Zaten bir iddia da şu; çiftin arasında büyük bir gerilim var.

Ne tuhaf ki, 2019’da aşk yaşarken bir ara ayrılmışlardı. İddiaya göre; o günlerde tatsız bir para mevzusu girmiş, sonradan Melis Sütşurup, Mustafa Sandal’ı affetmişti.

Şimdi sosyal medya, Mustafa Sandal’a çok sevilen şu 2 şarkısıyla sesleniyor:

“Pazara kadar değil, mezara kadar. Gelirim senle fizana kadar. Ayrılmak yok, en son gün bile. Tarih bizi yazana kadar.”

Ve “Kız seni alan yaşadı, dertlerini de boşadı”…

Sandal çifti için umarım her şey bu şarkılardaki gibi olur…