'İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un okuduğu kitaplar'

Kıvanç Tatlıtuğ’un favorileri arasında filozofların öğretileri, onlar hakkında yazılmış kitaplar, klasikler, var. Instagram’ı kapattığından bu yana okuyup çevresine de önerdiği bazı eserler ise şöyle:

‘Kendime Düşünceler’ (Marcus Aurelius), ‘Malafa’ (Hakan Günday) ‘Anne Baba ve Çocuk Arasında’ (Dr. Haim G. Ginott), ‘Keşke Anne Babam da Okusaydı Dediğiniz Kitap’ (Philippa Perry). Bu arada zengin bir kütüphanesi olduğunu, her gün mutlaka 2 saat okuduğunu da duydum.

Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile oğulları Kurt Efe’ye iyi bir ebeveyn olma yolunda ne kadar titiz oldukları okudukları kitaplardan da belli.

Gelelim başrolünü oynadığı ‘Organize İşler: Karun Hazinesi’nin galasına… Kıvanç Tatlıtuğ o geceki konuşması, açıklamaları ve ekip arkadaşlarına olan tavrıyla sosyal medyanın gündeminde.

Oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını çektiği için restleştiği muhabir Mustafa Akdağ’ı galada görüp yanına gitti. Kameralar önünde “O gün kalbini kırdıysam senden özür dilerim” dedi.

Galada bir ara rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun geride kaldığını fark etti. Koluna girip yanına çekti. Sürekli ekiple poz verecek bir ortam yarattı. “Bu işte hepimiz birlikteyiz” mesajını verdi.

Bir gün önce ‘Soy’ filminin galasında olanları gördük. Tuba Büyüstün, Özge Özacar, Farah Zeynep Abdullah, Barış Arduç kameraların karşısındaydı. Farah Zeynep’in rol çalmak konusundaki hareketleriyle galayı gölgeledi. Arduç’un yüz ifadesi dikkat çekti. Rol arkadaşının tavırları karşısında “Bu ne şimdi?” der gibiydi. Tuba Büyüküstün ile Özge Özacar ise durumu idare etmeye çalıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un en sevdiği kitaplardan biri olan ‘Kendime Düşünceler’de şöyle bir satır var: “Oysa mutluluk basit olandadır. Savaşa gerek duymayandır, kıyaslamayandır, yarıştırmayandır, koşturmayandır, korkutmayandır, meydan okumayandır.” (Marcus Aurelius)

18 asır önce söylenmiş eskimeyen öğretiler bunlar… Kıvanç Tatlıtuğ gibi kiminin yaşamına ışık tutuyor. Kimi de kendisini olimpiyat meşalesi sanıyor, ama kibrit çöpü kadar ışık saçmıyor… Star olmak hiç kolay değil…