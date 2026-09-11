'Kül olan ev satışta Hollywood’a taşınıyorlar'

Kenan Doğulu ile Beren Saat, kül olan villanın yerine yenisini yaptırmaktan vazgeçti. Bunun yerine Hollywood’da yeni bir villa bakıyorlar. Dünyaca ünlü yıldızların yaşadığı Hollywood bölgesinden fiyatı 3 milyon dolardan başlayan evlere bakıyorlar. Beğendikleri eve karar verir vermez gidip satış işlemiyle ilgilenecekler. Bu arada çiftin eski komşuları Mel Gibson, Adam Brody ve Tom Hanks’di…

Kenan Doğulu ve Beren Saat, Hollywood’a taşınıyor.

MÜZİK DÜNYASINDA NELER OLUYOR? BİR İTİRAFIN PERDE ARKASI

Popçu Murat Dalkılıç’ın “Harbiye Açıkhava’da bilet satılmıyor. Mekan davetiyeyle doluyor. Bilet satabilen 2 ya da 3 şarkıcı var” çıkışını ünlü organizatör ve yapımcılara sordum. “Murat doğru söylüyor, ama eksik” dediler. Harbiye dışında kimlerin gerçekten bilet satabildiğini söylediler.

2026 REKORLARI

Bu yılın tek bir konserde en çok bilet satan starı Blok 3 adıyla tanınan Hakan Aydın oldu. Yaptığı rap-arabesk öylesine karşılık buldu ki, 28 Haziran’daki İnönü Stadyumu’nu bir gecede 42 bin kişiyle doldurdu. Tarkan, Ocak ve Şubat’ta verdiği 10 konserde 50 binin üzerinde bilet satarak yılın ilk yarısını rekorla kapattı. Ebru Gündeş’in ekim konser biletleri ağustos ayında biletleri tükenirken Kenan Doğulu, Yalın ve Manifest’in biletleri satışa çıkar çıkmaz bitiyor. Sibel Can ve Ajda Pekkan da organizatörlerin yüzünü güldüren starlar.

SINAV YERİ HARBİYE

Şarkıcılar için sınav yeri ise 5 bin kişilik Harbiye Açıkhava. Burayı başarıyla geçen, yani arka kapılardan kamyon dolusu cast seyirci getirmeyen şarkıcı ya da gruplar stadyum konserlerine göz kırpıyor. Bu arada belirtelim, bedava halk konserlerinde “50-60 bin kişiye seslenmek’ bir ölçü değil.

SAHNE AÇAMAYAN 3 STAR

Gelelim, bu işin bir de yazlık belde kısmına… Ne yazık ki, bu yaz iki starımız Bodrum ve Çeşme’de yeterli seyirci toplayamadığı için sahneye çıkamadı. Başka bir popçumuz da bilet satamadığı için 3 kez ertelediği konserini iptal etmek zorunda kaldı. Üstelik “2 bilet alana üçüncüsü bedava” diye kampanya bile yapmıştı! Sorarsanız, 3 starımızın gerekçesi de aynıydı: “Teknik aksaklık nedeniyle konseri iptal ettik.” Eskiden satmayan albüm sahte bir aşkla ya da menajerler tarafından organize edilmiş uyduruk skandallarla parlatılmaya çalışılırdı. O devirler de çoktaaan geçti. Artık hayatımızda yapay zeka var. Sahi yeri gelmişken yapay zekaya ‘Satmayan konser bileti için nasıl çözümler üretilir?’ diye sordum. İşte cevaplar: “O güne özel indirimler yapın, bir alana bir bedava kampanyası başlatın, konsere ilk gelen 20 kişiye hediyeler dağıtın. Son çare olarak çok ucuza ya da bedava bilet dağıtın.” Son çare lafı da kulağa pek hoş gelmiyor, ama neyse…