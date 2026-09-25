'Kulisler, Bergüzar Korel ve Beren Saat’e yapılan teklifleri konuşuyor… Kimler iki yıldızın peşinde?'

Bergüzar Korel ünlü müzisyen ve bestecilere yeni şarkılar istediğine, şarkıcılığa ağırlık vereceğine dair haber salmış. Çok da iyi sahne teklifleri alıyormuş. Öyle ki, Kıbrıs kesenin ağzını açmış. Bazı oteller “Sahneye ilk bizde çıksın” diye kapısını çalıyor. Telaffuz edilen rakamlar 1.5-2 milyon TL.

Haftanın 6 günü dizi setlerinde yorulmak yerine, bir gecede 2 saat sahnede kalıp aynı rakamları kazanmak bir oyuncu için daha parlak ve rahat. Keza aynı durum Beren Saat için de geçerli…

‘Capitali Zoo’ şarkısıyla sosyal medyada çokça konuşulan, hatta ti’ye alınan Beren Saat de art arda sahne teklifleri alıyor. Rakamı 2 milyona çıkaranlar bile var. Bu arada Saat şarkıcılığı konusunda yapılan yorumlara kızmıyor, hatta eğleniyormuş. Örneğin şu yoruma kahkaha atmış: “Kenan Doğulu’dan kötü haberi verdi: Beren’in yeni şarkıları geliyor.”

Peki Bergüzar Korel ve Beren Saat nasıl oluyor da, bir pop yıldızı kadar yüksek teklifler alıyorlar. Dizi yıldızı oldukları, uluslararası bir şöhrete kavuştukları için çıkacakları sahneler, haliyle medyanın da gündeminden düşmeyecek. O rakamları verecek olan patronlar bunu da hesaba katıyor tabii.

Bu arada Afra Saraçoğlu’nun ‘A.B.İ’ dizisini neden bıraktığına dair kulislerde şöyle konuşuluyor: Kenan İmirzalıoğlu ile aralarındaki yaş farkının ekrana olumsuz yansıması nedeniyle yapılan eleştiriler tadını kaçırmış. Sosyal medyada, aralarında bir uyum olmadığı yönündeki yazılardan da etkilenmiş. Ve rolüne son verilmesini istemiş! Zaten yaptığı açıklamada bu kararını ‘senaryo akışı ve kişisel tercih’ olarak açıklamıştı.