‘Tuzlu Kahve’ ücreti ortaya çıktı: Aylık 8 milyona döndü

MERAK KONUSUYDU

Yasemin Özilhan oyunculuk kariyerine 2009’da, İzzet Özilhan’la tanıştıktan sonra ara vermişti. 2011’de evlendiklerinde kendisine bu konuda yöneltilen sorulara “Bir daha dönmeyi düşünmüyorum” cevabını veriyordu. Çift, Eylül 2025’te boşandı. Ayrılığın ardından setlere dönme sinyali veren Ergene’nin art arda gelen tekliflerden hangisine “Evet” diyeceği merak konusuydu.

EN YÜKSEK BÜTÇELİ DİZİ

‘Tuzlu Kahve’deki ‘Elit’ karakterini kabul eden Yasemin Ergene, 17 yıl sonraki dönüşüyle ilgili hayli karlı bir anlaşmaya imza attı. Yapımla, bölüm başına 2 milyon TL’ye anlaştı. Bu da aylık 8 milyon demek. Yüksek ücretin yanısıra yıldızlar kadrosunun içinde yer alarak doğru bir karar verdi. Bu arada 2026-2027 sezonunun en yüksek bütçeli işi olan ‘Tuzlu Kahve’deki starlar yüksek ücretlere imza atmışlar. Yapımcı Polat Yağcı uzun görüşmelerden sonra herkesi memnun etmeyi başarmış.

“DOĞUŞTAN ÖDEMLİYİM” DİYEN SİBEL CAN ÖYLE BİR ŞEY BULDU Kİ…"

“BEN DOĞUŞTAN ÖDEMLİYİM”

90’ların sonu, 2000’lerin başı magazinlerine bir göz atarsanız, Sibel Can’ın uyguladığı sayısız diyet listeleri de bir yerden gözünüze çarpar. En son lahana çorbası rejiminde kaldığımı hatırlıyorum. 39 yıldır sahnede olan, kilosuyla en çok konuşulup tartışılan Sibel Can bunu hiç ‘kadına şiddet’ diye dile getirmedi. Tersine ti’ye aldı ve şu hikayesini kahkahalar eşliğinde anlattı: “Doğduğumda o kadar şişkoymuşum ki, sol gözüm ödemden tam 6 ay kapalı kalmış. Ben doğuştan ödemliyim.”

“O GÖRÜNTÜ BİR YERDE YAYINLANIRSA CANINA OKURUM”

Sibel Can’ın son konserinde cep telefonuyla çekilmiş görüntüsü sosyal medyanın gündeminde… Oysaki Can, profesyonel fotoğrafçısının çekip fotoşopladığı kareleri sayfasında paylaşmayı tercih ediyor. ’Gerçekler’ ve ‘hayaller’ arasındaki farkın gündeme gelmemesi için de konserlerinde cep telefonuyla görüntü alınmasını istemiyor. Geçenlerde kendisini cep kamerasıyla çeken tanıdık bir seyircisine de sahneden şöyle takılmış: “Bak, o görüntü bir yerde çıkarsa canına okurum vallahi”

KORKTUĞU ŞEY BAŞKA!

Seyirciye “Çekmeyin” demek olmaz. Cep telefonlarını toplatmak da mümkün değil. Bu noktada Sibel Can’ın ‘o buluşu' devreye girmiş. Artık sahnenin önüne 5-6 saniyeliğine gelip, sonra küçük bir dans manevrasıyla hemen geri çekiliyormuş. Böylece en öndeki seyircinin görüntü almasını engelliyormuş. O arada çekmeye çalışan olursa işi zor! Yorumlarda “Mide küçültme ameliyatı olun”, “Zayıflama iğnesi yaptırın” diyenler var. Sibel Can bunlardan kaçıyor, çünkü korkuyor. Nedenini bir röportajında şöyle dile getirmişti: “Babamı 42, annemi 53 yaşında kaybettim. Gencecik vefat ettiler. Bende ölüm korkusu var. Çocuklarımın mürüvvetini görmek istiyorum.”

Sibel Can seçtiği dar kostümü nedeniyle eleştiri aldı. “Modacınızı değiştirin” yorumları çoktu…

Sibel Can’ın başarılı bulunan sosyal medya imajını oğlu Engincan ve kızı Melisa Ural yönetiyor.