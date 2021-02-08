Balkon ne ister?

Selen Okan 08 Şubat 2021

Apartmanlar arasında kendi yeşil alanınızı oluşturma fikrine ne dersiniz? İşin içine biraz çiçek, biraz lezzet ve elbette dekorasyonu da ekleyelim. Biraz planlama, biraz alışveriş ile kendi balkonunuzu yeni bir yaşam alanına dönüştürebilirsiniz. Bunun için bahar günlerinin gelmesini beklemeyin! Tembellik yapmaya gerek yok, anı değerlendirin. Her mevsim, mevsiminde saksıda bitkiler yetiştirebilirsiniz. Hatta saksıda mutfak otları, sebzeler ve meyveler ile bu listeyi daha da lezzetli bir hale dönüştürebilirsiniz.

ADIM ADIM BALKON YENİLEME ZAMANI

İşe ilk olarak balkon temizliği ile başlıyoruz. Berenizi, paltonuzu, eldiveninizi takın ve büyük bir çöp torbası alın! Haydi, şimdi balkona... Boş saksılar, kenara atılmış ve tozlanmış torbalar, kavanozlar… İşinize yarayacaklar ve yaramayacaklar olarak ikiye ayırın. İhtiyacınız olmayan malzemeleri, yakınlarınıza sorun ve paylaştırın. İsterseniz, boş kavanozları boyayıp, içine tealight ile balkon aydınlatması yapabilirsiniz. Hemen “Gerekli malzemeler” bölümüne ayırın. Balkon duvarının boyası ne durumda, bir kontrol edin. Gerekirse elden geçirin. Dekoratif dekopaj kağıtlarını kullanarak stilinizi duvara yansıtabilirsiniz. Ayrıca duvar panoları, aynalar da oldukça dekoratif görünüyor listeye alabilirsiniz. Balkonda, oturma alanı ve saksıların yerleşim alanı diye bölümler tasarlamalısınız. Bu alanları oluştururken de; sosyal medyada fotoğraf çekimi için konumlandırmamalı, bitkinin isteklerine göre saksıları yerleştirmelisiniz. Saksılar birbiri üzerine gelip, gölge oluşturmamalı, rahat nefes almalılar. Gelelim bitki seçimine! Kış günlerinde saksı içinde yeşil yapraklı salata türleri, fesleğen, kekik, maydanoz gibi aromatik mutfak otları yetiştirebilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız! Saksı içinde kendinize küçük bir bostan yaratabilirsiniz. Bahar döneminde ise yazlık sebzeleri dikerek bu serüveni daha da lezzetli bir hale dönüştürebilirsiniz. Domatesler, biberler, salatalıklar, patates, fasulye, patlıcan gibi kabarık bir sebze bölümü sizi bekliyor. Kumkuat, limon, portakal gibi meyve ağaçlarının yanında çilek, berry çeşitleri de yine saksı içinde yerlerini alabilir. Amerikalı yazar Henry David Thoreau’un dediği gibi; “Beni elinde bir tohum olduğuna inandır, ben de harikalar yaratacağına inanayım.” İster tohumdan isterseniz de fideden saksılarda tüm bu çeşitleri yetiştirebilirsiniz.

Elbette bu listeyi hazırlarken; ilk defa üretim yapıyorsanız az çeşit ve az sayı ile başlayın… Yaşadığınız bölgenin iklim özelliklerine göre türleri seçin ve kendinizi de üretim için deneyin. Kış sezonu bakım için daha kolay bir dönem. Sebze zararlıları havanın soğuk olmasından dolayı daha az oluyor. Fakat havaların ısınmasıyla popülasyonları artan zararlılar bir anda balkonda partilemeye başlayabilir. Bunun için bitkilerin size verdiği sinyalleri takip etmelisiniz. Onları dinlemeli, bakımlarını asla aksatmamalısınız.

BİRAZ ÇİÇEK?

Balkonu tamamen bir bostana çevirmeye hiç birimizin gönlü el vermez! İşin içine biraz da renk katmalı… Çuha çiçekleri, menekşeler, kasımpatılar, siklamenler… Bir anda balkonda renkli bir rüzgar estirecek kadar kuvvetli bir etkiye sahip! Saksılar içinde aynı türleri yan yana dikebilirsiniz. Sebze saksılarınızın aralarına yerleştirebilirsiniz. Her saksıya kolay ulaşabileceğiniz şekilde konumlandırmalısınız. Bu sayede bakımlarını da rahatça yapabilirsiniz. İsim hafızanız zayıf ya da biraz detaycıysanız; saksılar için isimlikler tasarlayabilirsiniz. Hatta biraz boya, çizim yapmayı sevenler resimli isim kartlıkları yapabilirler. Her dem yeşil bitkileri de elbette balkona dahil edebilirsiniz. Bu sayede dört mevsim yeşil doku, saksı içinde bile olsa balkonunuzda güzel bir görüntü oluşturur. Çiçekli türlerin zamanla solduğunu unutmayın. O yüzden; çiçeklenme dönemine göre bitki türleri seçebilirsiniz. Tüm bu aşamaları başarıyla tamamlayanlar; balkonda keyif kahvesini artık içebilir! Hatta bize de bir selfie fotoğrafını paylaşabilir…

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