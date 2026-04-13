'Antik Mısır’a VR ile yolculuk'

Ben daha önce Son Kale: Orta Çağ’ın Keşfi ve Antik Mısır’ın Keşfi içeriklerini deneyimlemiştim. Her biri de çok keyifliydi ve içerikleri çok ilgi çekiciydi. Haftanın her günü açık olan Muzeverse’e gittiğinizde sanal gerçeklik gözlüğünüzü takıyorsunuz ve seçtiğiniz içerikle birlikte bir keşif yolculuğuna başlıyorsunuz.

Yaklaşık 45 dakika sürüyor. Bu deneyimi kendiniz, arkadaşlarınız ya da ailenizle keşfedebilirsiniz. Muzeverse’ün nisan ayında başlayan yepyeni deneyimin adı ise “Piramitlerin Gizemi-Ustaların Antik Mirası”. Giza Büyük Piramidi’nin nasıl inşa edildiğine dair 4.500 yıllık sorulara, bilimsel keşifler ve etkileyici bir hikâye anlatımıyla yanıt arıyor. Bu deneyimde Büyük Piramit’i keşfetmenin ötesinde, onu mümkün kılan ustaların bilgisini, emeğini ve organizasyon gücünü yakından deneyimliyor.

Daha önce büyük ilgi gören “Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır’ın Keşfi” ile aynı dönemi bu kez farklı bir perspektiften ele alan “Piramitlerin Gizemi-Ustaların Antik Mirası”, odağını piramidin içinden çıkararak doğrudan onun inşa sürecine yöneltiyor. Ziyaretçiler bu kez Büyük Piramit’i keşfetmenin ötesinde, onu mümkün kılan ustaların bilgisini, emeğini ve organizasyon gücünü yakından deneyimliyor. Ziyaretçiler, piramit inşasında görev alan ekiplerin çalışma düzenini, taşların nasıl taşındığını ve bu dev organizasyonun nasıl yönetildiğini adım adım deneyimleyerek öğreniyor. Deneyim, kesin cevaplar sunmak yerine geçmişe dair farklı olasılıkları görünür kılıyor. Piramidin içinde yakın zamanda keşfedilen boşluklar, Merer’in günlüğüyle ortaya çıkan lojistik detaylar ve farklı inşaat teorileri, bu anlatının bilimsel arka planını oluşturuyor. Harvard Üniversitesi’nden Mısırbilimci Peter Der Manuelian’ın katkılarıyla geliştirilen içerik, tarihsel doğruluğu güçlü bir görsel anlatımla birleştiriyor. Gelişmiş VR teknolojisiyle desteklenen deneyim, çevresel sesler ve sahnelere özel müziklerle zenginleştirilmiş.

Yeni VR deneyimin yanında eğer daha önce deneyimlemediyseniz Muzeverse’ün mevcut seçkisinde yer alan “Son Kale – Orta Çağ’ın Keşfi” ya da “Yaşamın Kökleri” içerikleri de radarınızda olsun.

Nerede: Galataport İstanbul O2 Blok’ta

Ne zaman: Muzeverse’ün kapıları 7 yaş ve üzeri tüm ziyaretçiler için haftanın her günü, 10.00-22.00 saatleri arasında Galataport İstanbul’da açık. @muzeverse

AJANDA

Festival başlıyor

Alaçatı Ot Festivali: 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali, ‘Köklerden Dünyaya’ temasıyla 20-26 Nisan’da gerçekleşecek. Festivalde; yazar buluşmaları&imza günleri, söyleşiler, atölyeler…

Pera Müzesi’nde Yeni sergi

Pera Müzesi’nin yeni sergisi Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte Türkiye resim sanatının önemli isimlerinden Halil Paşa’yı, yaşamı ve üretimi arasındaki ilişki üzerinden ele alıyor. Dr. Özlem İnay Erten küratörlüğünde hazırlanan sergi, sanatçının portre, natürmort ve peyzajlarını arşiv belgeleri, fotoğraflar ve desen defterleriyle bir araya getirerek yaşamı, çevresi ve dönemiyle ilişkili kapsamlı bir okuma sunuyor. Sanatçının portre, natürmort ve peyzaj arasında kurduğu geçişler, ışık ve renk kullanımındaki özgün yaklaşımı, İstanbul kıyı resimlerinde belirginleşen atmosfer etkisi ve farklı coğrafyalarda çeşitlenen sanatsal bakışı, serginin kronolojik akışı içinde öne çıkıyor. Sergi kurgusu bu akışı yalnızca tarihsel bir sırayla değil, sanatçının yaşamındaki mekânlar, ilişkiler ve üretim çevreleri üzerinden katmanlandırarak izleyiciye aktarıyor. Sergi 23 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilir.

YENİLER, YENİLİKLER…

Brunch keyfi

Boğaz’ın ikonik adresi Çırağan Palace Kempinski’nin yeni açılan restoranı Rüya İstanbul’da pazar brunch’ları yeniden başlıyor. Her pazar, açık büfe lezzetler ve gurme tatlarla zenginleşen seçkiler mevcut. Rüya’nın menüsünden masaya servis edilen imza tabaklar ve şeflerin dokunuşlarıyla anında hazırlanan lezzetler de öne çıkıyor. El açması baklava hamuru ile su böreği kıvamında hazırlanan “Çıtır Çıtır Kıymalı Börek”, uzun süre fermente edilen hamuruyla “İki Peynirli Pide”, Rüya dokunuşuyla sunulan “Mantı” ve yaprak kesim “Döner”, bu menünün öne çıkan tabakları arasında. Bu lezzet dolu gastronomik buluşma, iştah kabartan tatlı odasıyla tamamlanıyor. Canlı müzik notaları da Boğaz manzarasına nazır brunch keyfine eşlik ediyor. Her Pazar saat 12.30-16.00 arasında.