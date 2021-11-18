Ananas nasıl soyulur? Videolu, kolay 4 adımda ananas soymayı anlattık

Ananas ilkbahar ve yaz aylarında hasadı yapılan ve yıl boyunca yenilebilen bir meyvedir. Tropikal iklim meyvesidir. Ayrıca evde yetiştirmeye de uygundur. Peki, ananas nasıl soyulur ve yenir? Bu videoda yemek sitesi lezzet.com.tr editörü Başak Öngel ananas soyma yöntemlerini anlatıyor...

ANANAS HAKKINDA

Başak Öngel, ananas hakkında şu bilgileri paylaşıyor: "Ananas sulu ve tatlı bir meyve olmasının yanı sıra antioksidan, ödem söktürücü, C vitamini deposu ve daha bir sürü sağlığa faydası olan bir meyvedir. Yemeklerde, tatlılarda hatta ızgaralarda sevilerek kullanılır. Ananası marketlerden satın alırken genellikle dilimletebilirsiniz. Marketlerde kesim yapan makinalar standart boyutlarda kesim yaptığı için kabuk ve et kısmından ziyan olur. Bu kısımları değerlendirebilirsiniz. Kabukları yıkatıp kuruttuktan sonra çaylarınızda kullanabilirsiniz. Markette dilimlettikten sonra kabuk kısımlarını alarak kullanabilirsiniz ya da evde kendiniz de kolayca ananası soyabilirsiniz"

ANANAS NASIL SOYULUR?

Peki, ananas sayılır soyulur? İşte adım adım ananas soyma yöntemi...

Ananası bir kesme tahtasının üzerine alın. Kök ve üst kısımlarını kesin ve kesme tahtasının üzerine oturtun. Tam oturmasına dikkat edin. Anasın etrafındaki kabukları bıçak yardımı ile soyun. Kabukları yıkayarak çaylarınız için kurutun. Ananası bu noktada isterseniz yan çevirerek halka halka doğrayabilirsiniz ya da ortadan ikiye bölerek elma dilimi şeklinde dilimleyebilirsiniz. Ananasın ortasındaki kısmı yemenizde bir sakınca yoktur ancak daha tatsız ve sert bir dokuya sahiptir. Yiyerek tüketmek istemezseniz kurutarak çay ve tatlılarınızda kullanabilirsiniz. Dilimlediğiniz ananasları dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz, afiyet olsun.

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