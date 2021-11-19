Avokado nasıl kesilir, soyulur? (Videolu anlatım)

Avokado Kasım ve Nisan ayları arasında hasat edilen bir meyvedir. Ekildikten 3 yıl sonra meyve vermeye başlar. Amerika kıtasından dünyaya yayılmıştır. Yeşil büyük çekirdekli bu meyve içerisinde yüksek oranda sağlıklı yağ içerir. Sağlığa faydaları oldukça fazladır. Aynı zamanda vitamin deposudur. Avokado evde yetiştirmeye de uygun bir meyvedir. Çekirdeğini çimlendirerek dikebilirsiniz. Avokadoyu püre haline getirerek sos olarak kullanabilirsiniz ya da sadece dilimleyerek tatlandırarak tüketebilirsiniz. Avokado nötr tada sahip bir meyvedir. Tuzlu ürünlerle birleştirerek tuzlu yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde tatlı ürünler ile tatlandırarak tatlılar yapabilirsiniz. Peki, avokado nasıl kesilir ve soyulur? Hazırsanız avokado nasıl dilimlenir sorusunu yanıtlayalım... (Bu videonun ardından avokadonun faydaları nelerdir? başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

AVOKADO NASIL KESİLİR, SOYULUR?

İlk olarak olgun avokado seçmeye dikkat edin. Seçtiğiniz avokado dışardan dokunduğunuz zaman yumuşak olmalı, sert olanlar acı bir tat verecektir.

Avokado uzunlamasına ortadan ikiye bölünür. İçerisindeki çekirdek bıçakla çıkartılır. Bıçağı hafifçe çekirdeğe vurun ve çıkartın.

Bir kaşık yardımı ile avokadonun iç kısmı çıkartılır. Kaşık ile çıkarırken zorlanıyorsanız bıçak ya da soyacak yardımı ile incecik soyulur.

Yapacağınız yemeğe göre avokadoya şekil vererek tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.



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