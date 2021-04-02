Sonsuz br hayalperest: İlayda Alişan

İlayda Alişan’ın genç enerjisi ve ışığıyla, baharı kutlayarak! Özlediğimiz güneşli günlere istinaden stüdyoda sıcak bir atmosfer yarattık. Şeyda Sözüer’in bahar sezonunu esas aldığı kıyafetler, fotoğrafçımız Turan Ertekin’in apaydınlık ışığı ve İlayda Alişan’ın kocaman gülüşü ile bahara yakışır bir enerji yakaladık!

Hepsi ve daha fazlası nisan sayımızda…