Sonsuz br hayalperest: İlayda Alişan
Elele Dergisi, nisan ayına oyuncu İlayda Alişan ile merhaba diyor! Masumiyet dizisinin Ela’sı İlayda Alişan ile kapak çekiminde buluştuk.
İlayda Alişan’ın genç enerjisi ve ışığıyla, baharı kutlayarak! Özlediğimiz güneşli günlere istinaden stüdyoda sıcak bir atmosfer yarattık. Şeyda Sözüer’in bahar sezonunu esas aldığı kıyafetler, fotoğrafçımız Turan Ertekin’in apaydınlık ışığı ve İlayda Alişan’ın kocaman gülüşü ile bahara yakışır bir enerji yakaladık!
Hepsi ve daha fazlası nisan sayımızda…
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