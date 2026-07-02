Doğanın Kanunu 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Yaman ve Doğa cephesinde büyük itiraf

Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar ve Seda Türkmen gibi güçlü isimleri kadrosunda buluşturan dizide, Yaman ve Doğa'nın bitmek bilmeyen tatlı atışmaları bu hafta da izleyiciden tam not aldı.

Yeni Bölümde Neler Olacak? "Yaman'ı Kocam Diye Tanıttı!"



Dizinin merakla beklenen 5. bölüm tanıtımında, Doğa ve Yaman'ı birbirine daha da yakınlaştıracak sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

Çiftlikte Su Krizi: Çiftliğin su sorununu çözmeye çalışan ikili, mecburen Nazmi'nin kapısını çalıyor.

Büyük Yanılgı: Nazmi'nin Doğa'yı kendi kızı Kezban sanması üzerine işler bir anda karışıyor.

"Kocam Yaman": Durumu bozmak istemeyen Doğa, Yaman'ı "kocam" olarak tanıtınca ikili kendilerini aynı evde yaşamak zorunda buluyor!

"Sen Bana Aşıktın Değil mi?"



Fragmanın en can alıcı noktası ise Doğa'nın köşeye sıkışan Yaman'a karşı hamlesi oldu. Doğa'nın "Yeter artık ben kartları açıyorum! Sen bana aşıktın değil mi?" sorusu karşısında Yaman'ın yaşadığı şok, yeni bölüme dair heyecanı zirveye çıkardı.

Doğanın Kanunu, merakla beklenen yeni bölümüyle önümüzdeki çarşamba saat 20.00'de ekranda olacak.

Doğanın Kanunu 5. Bölüm | 1. Tanıtım



''Yeter artık ben kartları açıyorum!'' 🫠



Sizce Yaman gerçekleri anlatacak mı? #DoğanınKanunu yeni bölümleriyle her Çarşamba 20.00'de STAR'da, TV yayınından sonra sadece Amazon Prime Video'da.@startv @ayyapim pic.twitter.com/iwQ6Je2HDH — doganinkanunudizi (@DoganinKanunu_) July 1, 2026





