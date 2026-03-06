İnci Taneleri'nin 50. bölümünde neler oldu? 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AZEM İÇİN SAKLANMA DÖNEMİ GERİDE KALIYOR



Azem için saklanma dönemi geride kalıyor. Artık sadece hayatta kalmaya çalışmak yerine, ailesini bir arada tutmak ve çocuklarını korumak için daha planlı hareket ediyor. Geçmişi bir kenara bırakan Azem, ailesinin güvenliğini sağlamak adına kararlı bir mücadele sürecine giriyor.