Elele'nin kapağında Helin Kandemir var

Ekrandaki güçlü karakterleriyle tanınan Helin Kandemir, modern ve özgün moda anlayışını günlük stiline de taşıyor. Kendine güvenen, zamansız ve genç bir şıklığın temsilcisi olarak yeni sezonun ilham veren isimlerinden biri.

Helin Kandemir ile gerçekleştirdiğimiz samimi röportajda; kariyer yolculuğunu, ilham kaynaklarını ve kişisel tarzına dair özel detayları konuştuk.

Röportajın tamamı Elele Eylül–Ekim sayısında!

Tüm bayilerde ve dijital platformlarda sizi bekliyor.

Yayın Direktörü: @k.ferhankaya

Genel Yayın Yönetmeni: @ceyda_gunsur

Röportaj: @baliskan

Fotoğraf: @burcumbaygut

Styling: @bboeshra

Saç: @volkanbayarr

Makyaj: @furkarakol

Fotoğraf asistanı: @theselimklc

Styling asistanı: @zumrancelikk