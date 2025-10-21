Elele'nin kapağında Helin Kandemir var
Elele’nin Eylül–Ekim 2025 sayısı şimdi tüm bayilerde ve dijital satış noktalarında! Bu sayımızın kapağında, zarif duruşu ve özgün tarzıyla dikkat çeken Helin Kandemir var.
Ekrandaki güçlü karakterleriyle tanınan Helin Kandemir, modern ve özgün moda anlayışını günlük stiline de taşıyor. Kendine güvenen, zamansız ve genç bir şıklığın temsilcisi olarak yeni sezonun ilham veren isimlerinden biri.
Helin Kandemir ile gerçekleştirdiğimiz samimi röportajda; kariyer yolculuğunu, ilham kaynaklarını ve kişisel tarzına dair özel detayları konuştuk.
Röportajın tamamı Elele Eylül–Ekim sayısında!
Tüm bayilerde ve dijital platformlarda sizi bekliyor.
