Bade İşçil
Güzelik & Moda Güzelliğin sözlükteki tarifi direkt onu işaret ediyor desek sanki abartmış olmayız! Neşesi, muzipliği ve yaramaz havasına naif duruşu eklenince mutlul...
Güzelik & Moda Güzelliğin sözlükteki tarifi direkt onu işaret ediyor desek sanki abartmış olmayız! Neşesi, muzipliği ve yaramaz havasına naif duruşu eklenince mutlul...
Güzelik & Moda Michael Kors’un bir limuzinin içinde Harley Viera-Newton ile yaptığı kısa sohbet videosu...
Güzelik & Moda Michael Kors’un bu sene New York Fashion Week için hazırladığı süprizlerden biri de Michael Kors’un bir limuzinin içinde Harley Viera-Newton, Taylor H...
Güzelik & Moda Victoria's Secret melekleri Adriana Lima Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge, Elsa Hosk, Jasmine Tookes ve Josephine Skriver herkese iyi yıllar diliyor...
Güzelik & Moda Koton, ilk marka yüzü Fahriye Evcen ile yeni reklam filmini Koton Jeans markasına çekti.
Güzelik & Moda Göz makyajı ve dudak rengi için toprak tonları yazın popüler renkleri! Moda Editörü: İrem Akalın Saç: Hüseyin Açıkgöz Makyaj: Fezi Altun Video: Av...
Güzelik & Moda Gardırobunda en çok hangi renkler var? Stilini nasıl tanımlıyor?
Güzelik & Moda Mavi, iki ünlü oyuncudan ilham alarak tasarladığı, gençlere özel yaz koleksiyonunu yeni reklam filmiyle tanıttı.