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AŞK
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EVLİLİK
CİNSELLİK
KAMASUTRA
ÜNLÜLER
RÖPORTAJLAR
HABERLER
YEMEK
TÜRK MUTFAĞI
DÜNYA MUTFAĞI
HAMUR İŞLERİ
KEK TARİFLERİ
TATLI TARİFLERİ
PARTİ
BEBEK VE ÇOCUK
DİYET YEMEKLERİ
İÇECEKLER
BEBEĞİM
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alışveriş
Mavi Siyah
Kız güzel erkek yakışıklı hesabı, bu iki rengin birlikteliği çarpıcı!
Pembe Düşler
Huzurun ve mutluluğun rengi pembe tam da size göre. Anne olmanın getirdiği pembe hayalleri stilinize yansıtın.
moda
Sakin Sessiz
Beyazın cesareti modanın ellerinde kendine yeni bir çekim gücü yaratıyor. Yazın en stil sahibi detayları ise beyaza eşlik etmenin keyfini sürüyor.
Sahil şeridi
Bu yaz sahiller oldukça flörtöz! İkonikleşmiş baywatch mayolar, fırfırlar, düşük omuz detayları ve sloganlar derken filtresiz bir yazın ortasındayız. ...
güzellik
Öpülesi ayaklar!
Pembe pembe topuklar, bezelye gibi parmaklar... Minik suratın ilk papuçları çok şık olmalı.
Stilinize renk katın!
Yüzünüzü aydınlık gökyüzüne çevirmeye, stilinize de biraz renk katmaya hazır mısınız?
dekorasyon
Eve özel yılbaşı hediyeleri
Ufak dokunuşlarda bulunmak içinizdeki yenilik arayışı için iyi bir başlangıç. Alın size bir yeni karar daha; bu sene kendimizi az yoracağız.
En yaratıcı yılbaşı ağaçları
Klasik yılbaşı ağaçlarından sıkıldıysanız, işte size yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz; el yapımı, alternatif yılbaşı ağacı fikirleri...
ünlüler
Yeni sayı ışıldıyor!
Maybelline New York’un marka yüzü Melisa Şenolsun; ekim ayında Elele dergisinin kapağında. Kapak çekimine New York Fashion Week sonrasında katılan M...
Genç, güzel ve stil sahibi
İyi ya da kötü; herkes Şeyma Subaşı'nı konuşuyor. Kıskananı da özeneni de onu konuşuyor. İdol olarak belirleyeni de öfkeyle ateş püsküreni de onu konu...
yaşam
Yerinde olmak isteyeceğiniz 6 kişi
Rüyaların gerçeğini yaşadığını düşünerek imrendiğimiz insanlardan bazıları...
Tatmamış olamayacağınız 6 lezzet
Bu şehrin bir köşesinde ünlü olmaya başlayan bir lezzet, ışık hızıyla yayılarak tüm semtlere ulaşır. Kulaktan kulağa, posttan posta uzanan kısa bir yo...
diziler & filmler
Tereddüt
Yeşim Ustaoğlu’nun yönettiği ve Funda Eryiğit, Ecem Uzun, Mehmet Kurtuluş, Okan Yalabık ve Serkan Keskin’in oynadığı film, 16 Aralık'ta gösterime giri...
Ekşi Elmalar
Yılmaz Erdoğan'ın son filmi 'Ekşi Elmalar', konusuyla olduğu kadar zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. İşte filmden kareler...
bebek
En mavisinden olsun...
Erkek anneleri, artık kabul edin; hayatınız bundan sonra bir miktar mavileşecek! Kızların pembe rüyalarına karşı minik beylerin de mavi düşleri var...
Rahat!
Babalar ve oğulları konforun peşinde. İtiraf ediyoruz; bu ikilinin birbirine uyumlu tarzından etkileniyoruz!