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Kız güzel erkek yakışıklı hesabı, bu iki rengin birlikteliği çarpıcı!
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Huzurun ve mutluluğun rengi pembe tam da size göre. Anne olmanın getirdiği pembe hayalleri stilinize yansıtın.
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Güneşli günler ve mavi geceler yaz mevsiminin ruhuna çok uygun değil mi? Üstüne bir de çizgi çektiniz mi şıklık yarışında ön sıralardasınız.
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Her renkle 'ne olursan ol, gel' diyerek yumuşak bir ilişki kurabilen kadife, bu sezon soylu bir çizgide ilerliyor ve adeta küllerinden doğuyor.
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Sezonun favorisi olmak isteyen parlak dokusuyla kendini cesurca ortaya koyuyor.
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Yeni sezon bizi galaksiler arası bir yolculuğa davet ediyor. Trendin en güzel yansıması olan kıyafetler ise "biz dostuz" havasında.
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Tasarımcıların desen ve renk oyunlarına kayıtsız kalmak mümkün değil. Standartların dışına çıkan deneysel parçalara şans tanıyın.
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Gri, kariyer yaptı! Ofisin en başarılısı olarak yeni sezonda göze girdi bile.
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Kahverengi ve tonları her sonbahar farklı formlarda da olsa mutlaka bize bir uğruyor.
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Bir bileklik, bir gözlük dememek gerek! Aksesuar dediğiniz aslında kişiliğinizi ve tarzınızı ele veren kilit parça.