Tereddüt
Diziler ve Filmler Yeşim Ustaoğlu’nun yönettiği ve Funda Eryiğit, Ecem Uzun, Mehmet Kurtuluş, Okan Yalabık ve Serkan Keskin’in oynadığı film, 16 Aralık'ta gösterime giri...DEVAMI
Diziler ve Filmler Yeşim Ustaoğlu’nun yönettiği ve Funda Eryiğit, Ecem Uzun, Mehmet Kurtuluş, Okan Yalabık ve Serkan Keskin’in oynadığı film, 16 Aralık'ta gösterime giri...DEVAMI
Diziler ve Filmler Yılmaz Erdoğan'ın son filmi 'Ekşi Elmalar', konusuyla olduğu kadar zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. İşte filmden kareler...DEVAMI
Diziler ve Filmler Türkan Derya’nın merakla beklenen ilk uzun metraj filmi “Çok Uzak Fazla Yakın”ın galası 20 Eylül Salı akşamı gerçekleştirildi.DEVAMI
Diziler ve Filmler Nancy’nin tek başına sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğrayarak, kıyıya çok yakın bir yerde mahsur kalmasını konu alan gerilim filmi Karanlık Su...DEVAMI
Diziler ve Filmler Disney’den “Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden” filminde, Alis, yeraltının tuhaf dünyasına dönüyor ve Çılgın Şapkacı’yı kurtarmak için zamanda ...DEVAMI
Diziler ve Filmler 15 Nisan'da gösterime girecek filmde Oscar ödüllü Adrien Brody’ye Jurassic Park’ın yıldızı Sam Neill eşlik ediyor.DEVAMI
Diziler ve Filmler Murat Şeker'in yönettiği, başrollerini Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay'ın oynadığı 'Deliormanlı' bir boksörün inişli çıkışlı hayatını anlatıyor. İşte ...DEVAMI
Diziler ve Filmler Arkadaşlığın aşka dönüşüp dönüşmeyeceğini sorgulayan ve sorduğu tüm soruların cevabını, yine kendi hikayesi içinde veren Dünyanın En Güzel Kokusu; sıc...DEVAMI
Diziler ve Filmler 5 Şubat’ta vizyona girmeye hazırlanan, Bülent Üstün’ün yarattığı efsanevi karakter "Kötü Kedi Şerafettin" ilk beyazperde macerasında mahallenin tozunu...DEVAMI
Diziler ve Filmler Star Wars serisinin yeni filmi 'Güç Uyanıyor'da uzak galaksilerde macera devam ediyor.DEVAMI