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Tereddüt

Diziler ve Filmler  Yeşim Ustaoğlu’nun yönettiği ve Funda Eryiğit, Ecem Uzun, Mehmet Kurtuluş, Okan Yalabık ve Serkan Keskin’in oynadığı film, 16 Aralık'ta gösterime giri...

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Deliormanlı

Diziler ve Filmler  Murat Şeker'in yönettiği, başrollerini Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay'ın oynadığı 'Deliormanlı' bir boksörün inişli çıkışlı hayatını anlatıyor. İşte ...

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