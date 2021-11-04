2021-2022 Sonbahar-kış en havalı ve en dikkat çekici saç modelleri
Bu sonbahar en havalı, en dikkat çekici saç modelleri neler olacak? Hangi kesimler öne çıkacak? Bob ve pixie kesimlerin yükseldiği moda haftalarından yansıyan sonbahar-kış sezonunun stil kodlarını not almaya hazır mısınız? İşte 2021-2022 Sonbahar-kış en havalı ve en dikkat çekici saç modelleri
Hazırlayan: Gülru İncu
KISA CAZİBE: BOB KESİM
Uma Thurman’ın Pulp Fiction’daki bob kesim saçlarını kim unutabilir? Bu kış bob kesimin çeşitli varyasyonlarını görmeye hazır olun, çünkü kolay yoldan trendi olmanın püf noktası. İster çene boyu, ister omuzlara inen keskin geometrik bir kesim, ister uçları küt bırakılmış bir bob. Seçim sizin!
2021-2022 sonbahar kış modası güzellik, makyaj trendlerine de bakabilirsiniz.
UZUN VERSİYON: LOB KESİM
Lob kesim kelime anlamıyla İngilizce long of bob kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor ve bob kesimin uzun versiyonu anlamına geliyor. Omuzlara kadar inen, uçları katlı, bob kesimdeki kadar simetrik olmayan dalgalı bir kesim söz konusu. Daha romantik, daha vintage ama kesinlikle trendi.
DÜZ KESİMLER, NET ÇİZGİLER
Temiz, keskin, pratik… Saçlarınız ister bob kesim olsun ister uzun, geometrik ve düz kesimler, ortadan keskin bir çizgiyle aşağıya doğru ayrılıyor ve bu sezonun yükselen minimalizmine ışık tutuyor.
ÖRGÜ MÜ DEDİNİZ?
Kim demiş örgüler sadece kız çocuklarına yakışır diye? Saç örgüleri günün her saati pratik ve şık. Ayrıca her yüz tipine harika gidiyor. Hem çocuksu hem romantik hem de pratik. Saçlarınıza daha sanatsal bir görünüm katmak istiyorsanız örgülü topuzları da deneyebilirsiniz.