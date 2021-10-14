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2021-2022 Sonbahar-Kış modası renk skalası...

2021-2022 sonbahar kış modası renklerini merak ediyorsanız okumaya devam edin... Mevsime uyum gösteren haki ve kahverenginin yanında; tüm canlılığı ile fuşya ve kırmızı da sıkça karşımıza çıkacak. Mavi ise özellikle jean ile birlikte gardıroplarımıza erken rezervasyon yaptırdı bile.

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Hazırlayan: Nevin Sarıpınar

  • Kombinlemesi en kolay renkler arasında siyah ve beyazdan sonra üçüncülüğü haki alıyor.
  • Şüphesiz dikkat çekmek için yapılması gereken belli! Kırmızının güçlü etkisine bu sezon kesinlikle ihtiyacımız var.
  • Jean ile, mor ile hatta son zamanlarda kırmızı ile... Fuşyanın her renk ve doku ile beraberliğinde bir uyum var. Sizin de ona karşı boş olmadığınızı biliyoruz.
  • Gece mavisi sonbahar-kış sezonu boyunca bizimle. Baştan ayağa bu renge bürünebilir ya da kahve tonlarıyla birlikte kullanabilirsiniz.
  • Koyudan açığa hatta zaman zaman tatlı bir kızıllığa dokunarak mevsim normallerine hazırlanın.
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GIZIA 4950 TL

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HELLO DONNE 2390 TL

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ICHI 1695 TL