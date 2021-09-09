2021 yaz arşivinden moda haberleri

Hazırlayan: Simay Engür

Bil bakalım Kim’de?

Zıt kutupların mucizevi kesişim kümesinden ‘ne alakası var?’ nidalarının yükseldiği yepyeni bir iş birliği ile karşı karşıyayız. İkonik model Kate Moss, Kim Kardashian’ın iç çamaşırı markası Skims’in yeni yüzü oldu. Üstelik kampanya çekimleri, Moss’un Skims iç çamaşırlarıyla ilk tanışması değil… Kate Moss, ilk günden beri markanın hayranı olduğunu; Kim Kardashian’ın sektöre taze ve modern bir bakış açısı getirdiğini söylüyor ve ekliyor: ‘Ben giyiyorum, kızım giyiyor, hatta annem bile giyiyor!’ Teşekkürler Kate Moss, moda tarihine not düşüyoruz: Stilin ve Skims’in kimde olduğu belli olmaz.