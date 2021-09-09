2021 yaz arşivinden moda haberleri

Hazırlayan: Simay Engür
Bil bakalım Kim’de?
Zıt kutupların mucizevi kesişim kümesinden ‘ne alakası var?’ nidalarının yükseldiği yepyeni bir iş birliği ile karşı karşıyayız. İkonik model Kate Moss, Kim Kardashian’ın iç çamaşırı markası Skims’in yeni yüzü oldu. Üstelik kampanya çekimleri, Moss’un Skims iç çamaşırlarıyla ilk tanışması değil… Kate Moss, ilk günden beri markanın hayranı olduğunu; Kim Kardashian’ın sektöre taze ve modern bir bakış açısı getirdiğini söylüyor ve ekliyor: ‘Ben giyiyorum, kızım giyiyor, hatta annem bile giyiyor!’ Teşekkürler Kate Moss, moda tarihine not düşüyoruz: Stilin ve Skims’in kimde olduğu belli olmaz.
Senden önce, senden sonra
2017’deki kreatif direktörlük görevinden ayrılmasının ardından Celine markası iki farklı dönemle anılmaya başlandı: Phoebe Philo’dan önce, Phoebe Philo’dan sonra! Namıdiğer ‘eski Celine’in yaratıcısı ve günümüz modasını tanımlayan kült tasarımcı Phobe Philo, kendi markasıyla geri dönüyor! ‘Kadınların ne istediği’ konusundaki samimi vizyonu göz önünde bulundurulduğunda, yeni markasının cinsiyet ve beden konusunda daha kapsayıcı olup olmayacağı ise şimdiden merak konusu. Marka hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağımız 2022’nin ilk ayına kadar spekülasyonlar bir yana dursun, ne demişler: Philo is back!
Reenkarnasyon diyebilir miyiz?
Kraliyetin arasına sızmasından tam 20 yıl sonra Diana’nın Gucci’si yeniden tasarlandı. Karşınızda Prenses Diana’nın favori bambu saplı çantası! Gucci’nin kreatif direktörü Alessandro Michele tarafından tasarlanan ve orijinalinden en büyük fark olarak neon detayların yer aldığı ‘Gucci Diana’, kim olduğunuz konusunda özgür olmayı temsil ediyor. Bu modernize edilmiş klasik, tabii ki tüm kalplerin yeni ‘o çanta’sı!
Güneş yerinde
Moda dünyası, Bridgerton dizisinin ikinci sezonunda izleyeceğimiz Simone Ashley’in büyük yükselişinin kokusunu çoktan aldı! Öyle ki Loewe markasının imza kokularından Paula’s Ibiza’nın deniz kenarında bir yaz macerasına odaklanan ‘Summer Daze’ kampanya filminde genç oyuncuya rastlıyoruz. Yazın sonsuz olasılıklarının kıyısında Ashley, ailesiyle California’da çok zaman geçirdiğini, açık hava ve plajın ise ona her zaman nostaljik geldiğini söylüyor. Modada yeni yüzler, yükselişler ve geçmiş yazları hatırlatan imza kokular… Her şey yolunda!